Elárulta a titkot a ma 56 éves Borbás Marcsi: ezért csodaszép már áprilisban az őrségi kertje

Megéri-e ennyit küszködni?! Tette fel magának is kérdést a ma 56 éves Borbás Marcsi, aki őszintén vallott érzéseiről, nőiességről és a vidéki életről. Legújabb videójában pedig megmutatta áprilisi virágoskertjét, de pár hasznos tippet is megosztott velünk.

Borbás Marcsi, ahogy a HelloVidék is többször cikkezett róla, annak idején vidéki életre cserélte az állandó utazást. Az ország Gasztroangyala 24 éven át járta Magyarországot is a legkülönlegesebb receptek után kutatva. Aztán az Őrségben, az alig pár száz fős Szalafőn telepedett le, ahol legkedvesebb hobbijának, a kertészkedésnek él. Igazi szenvedélye lett a növénytermesztés és a talajgondozás. Számos platformon osztja meg tudását és tapasztalatait, a “Kertem” című sorozatában kertészkedési tippeket és trükköket mutat be.

Három éve kezdtem el komolyabban kertészkedni, mert rájöttem, hogy a főzés csimborasszója a jó alapanyag, a tápanyagban gazdag termőföld, aminek előállítása, fenntartása rendkívül összetett, mondhatni, emberpróbáló feladat

- mesélte a tévés a Best magazinnak.

Megéri-e ennyit küszködni?!

Ma ünnepli 56. születésnapját, ennek apropóján a WMN-nek adott interjút, amiben őszintén beszélt többek között a kiégésről, de arról is, nőként hogyan élte meg a változókort:

Tényleg óriási változást hoz. Akármennyire küzd ellene az ember, megváltozik a személyisége is.

Néha úgy érzi, mintha már csak arra lenne jó, hogy még dolgozzon:

Az örömök hiányoznak. Úgy tekint rád a környezeted, hogy az az alap: te ott vagy. És ezt is megcsinálod, meg azt is. Közben pedig elfogynak a bókok. Simogatásokra pedig szerintem – főleg egy ilyen típusú embernek, mint én – nagy szükségünk volna. Én nem vagyok az a fajta, akit ajnározni kell, sőt rühellem, viszketek tőle, de valóban láthatatlanná kezdek válni, mint nő.

Az is elárulta, hogy mostanra nagyon elfáradt, és bármennyire szeretne, nem tud kiszállni a mókuskerékből. Pedig sokszor felteszi magának a kérdést, megéri-e ennyit küszködni. Miközben az igazán fontos dolgokra kevés idő marad:

Mindig elhatározom, hogy kevesebbet fogok dolgozni. És nem arról van szó, hogy háromnapos munkahetet szeretnék, hanem, mondjuk, egy szabad hétvégét legalább. És igen, 56 évesen az embernek időnként eszébe jut, hogy mi mennyit ér. Nagyon-nagyon nehéz döntések ezek. Nem arra gondolok, amit olyan sok vállalkozónál látok, hogy még több pénzt akar szerezni, mert ez a birodalom nem a tőkefelhalmozásról szól, és a műfaj sem ilyen, amiben dolgozunk.

- tette hozzá.

„A Borbás mama mintája belém égett”

Marcsi csodás emlékeket is megosztott nagymamájáról, és a korabeli falusi életről, ő hogyan is látta gyermekorában:

Ő egy vályogházban élt, vastag nádtető fedte a házat, ami egy fekete deszkakerítés mögött állt. Ha beléptél, azonnal ott volt a gémeskút egy csodás körtefával. Fölmentél a padlásra, és a nádtető alatt lógtak a szalonnák, kolbászok, sonkák. Nagyon klasszikus vidéki portán lakott a sokszoknyás nagyanyám. Láttam, ahogy főzte a szappant az udvaron, esővizet használt a mosáshoz, ott volt a dézsa. Amikor megjöttek a fecskék, tényleg kerültek egyet a konyhában, üdvözölték, és amikor mentek, akkor is. Megéltem az életnek ezt a csodáját. Nagyon vékony volt a Borbás nagyanyám, ebben tehát nem rá hasonlítok, bár a járásom állítólag ugyanolyan. Sosem láttam enni, esetleg este volt egy kis sült alma a lerből, vagy télen a nagy szemű kukorica főve. De olyat, hogy leült volna rendesen enni, sosem láttam. Sétálni se, csak szaladni. Vagy kapálni, gyümölcsöt szedni, dolgozni. Mindig csinált valamit. Még a kútban hűtött mindent”

Meglepő, de szimpla kedvtelésből már nem ragad fakanalat

Évente 600-700 ételt főz, hobbiból már nincs ideje arra, hogy főzőcskézzen. Tudását a gasztronómia területén nem csak a nézők figyelik elismeréssel, a szakma is díjazta: megkapta a Gundel Károly-díjat. Szakácskönyvei és receptjei is nagy népszerűségnek örvendenek, amelyekben a helyi alapanyagok és a helyi, tájjellegű ételek elkészítését részesíti előnyben.

Marcsi a WMN a mai interjúban már a kertről és egy ideális otthon töltött napról beszél:

Reggel kimegyek, és »megmondja« a kert, hogy aznap mi lesz az ebéd. És akkor azt beviszem. És vár… Kint dolgozom, közben megy a mosás, mert ilyen szerencsések vagyunk, hogy helyettünk is kimos. Aztán a férjem, aki ír az almafa alatt, egyszer csak megkérdezi: »mi lesz ma az ebéd«, és akkor megcsinálom a zöldségekből az ebédünket… ez lenne az életünk normális üteme.

Végezetül, kukkantsatok be, mi minden nyílik már Borbás Marcsi áprilisi kertjében

Legújabb videójában pedig megmutatta a áprilisi virágoskertjét, pár hasznos tippet is megosztott velünk..

Ott a Top 8-ban is Borbás Marcsi Közel sem újdonság, hogy a legismertebb magyar sztárok élmezőnye jól tudja pénzzé konvertálni a hírnevét. A Forbes legértékesebb magyar celebek 2023 listájából kiderül, hogy Borbás Marcsi a 40-es Forbes-lista előkelő, 8. helyén szerepel, és a tavalyi évhez képest 3 helyet ugrott előre. Így Liptai Claudia és Csobot Adél között szerepel. Hogyan is csinálta Borbás Marcsi? A Forbes ezt írja róla:



"Hiába ismerik kevesebben a nevét (az NRC hatvanfős kutatásában a negyvenkettedik), évről évre a legkedveltebb és leghitelesebb celebnek szavazza meg a közönség. Kiemelkedő pénzteremtő képességéhez nagyban hozzájárul, hogy idén is az általa ajánlott termékeket vásárolnák meg a legtöbben. Ezt a gasztroangyal is igyekszik kamatoztatni: áprilisban a Youtube-on népszerű Kertem videósorozatáról elnevezett natúrkozmetikumokat dobott a piacra, így a Bosch, a Koronás Cukor, a Volkswagen és a Metro mellett már a saját termékét is reklámozza."

