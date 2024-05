Kiadták a figyelmeztetést: medve bóklászik egy Pest megyei településen is

Medvét videóztak Pest megyében, Aszód határában hétfőn, az állat jelenlétét a város mezőőre is megerősítette. Figyelmeztetett, hogy a térségben ajánlatos az utakon maradni, és célszerű elkerülni a bozótosokat, erdőfoltokat.

Hétfőn számolt be a HelloVidék is arról, hogy medvéket észleltek a Borsod megyei Cserépfalu melletti erdőben, ezért a polgármester a község közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a jelenlétükre. A Blikk vette észre, hogy a Pest megyei Aszód határában is medvét láttak a múlt hétvégén, ezért a város önkormányzata figyelmeztető táblákat rakott ki a területre.

Azt írták, nem kell félni, de nem árt az óvatosság.

Miközben a többi kamerás gólyafészekhez hasonlóan az aszódit is nagyon sokan figyelik a tojásból kikelő kisgólyák miatt, tegnap óta városunk határának másik »nevezetessége«, egy medve is figyelmet követel magának. (Hogy a korábbi években fel-feltűnt állatról van-e szó vagy egy másikról, nem tudni.)

– áll a bejegyzésben.

Mint írták, az internetre felkerült fotókon valószínűleg egy barna medve látható. Az állat jelenlétét Ecker Bence, Aszód mezőőre is megerősítette, aki elmondta:

a medve nem jelent nagyobb veszélyt az emberekre, mint egy, a kicsinyeivel közlekedő vaddisznó.

Mindenesetre azt javasolja: a határban ajánlatos az utakon maradni és célszerű elkerülni a bozótosokat, erdőfoltokat.

Az ilyen helyzetekben tanácsos teendőket a Pilisi Parkerdő Zrt. a Bükki Nemzeti Park oldalán foglalta össze:

Címlapkép: Getty Images