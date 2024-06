Őrület, mi most a sláger: ez a hobbikertészek titkos trükkje a bőséges termésért

A gombakomposztot talajjavítóként és talajtakaróként használják. Magas szervesanyag-tartalma javítja a talaj szerkezetét, és tápanyagot biztosít az egészséges növények számára. Hogyan érdemes használni? Mire jó? Mennyibe kerül? Ennek jártunk most utána!

Mi az a gomba komposzt?

A GardenersWorld cikke szerint a gombakomposzt, amelyet gyakran letermett komposztnak is neveznek, az ehető gombaipar mellékterméke. Két vagy három gombatermés betakarítása után a komposztot magas hőmérsékleten sterilizálják, hogy eltávolítsák a kártevőket, betegségeket vagy gyomokat. Ezt követően ömlesztve vagy zsákokban, talajjavítóként és talajtakaróként dísz- és veteményeskertekben egyaránt értékesítik.

Miért érdemes gombakomposztot használni?

Használj gombakomposztot a talaj javítására, hogy biztosítsd azt a levegőt, nedvességet és tápanyagokat, amelyekre a növényeknek szüksége van a megfelelő növekedéshez. A gombakomposzt magas szervesanyag-tartalommal rendelkezik, ami minden talajt javít, a nehéz agyagtól a könnyű, vízelvezető homokig. A szerves anyagok javítják a talaj szerkezetét és levegőztetését, ugyanakkor nagyobb nedvességmegtartó és vízelvezető képességet biztosítanak. Hagyományosan a trágyát vagy a komposztot egyszeri vagy kettős ásással dolgozták be a talajba. Az újabb ásás mentes megközelítések a meglévő talajszerkezet megőrzését javasolják, a komposztot vastag talajtakaróként terítik a virág- vagy zöldségágyásra, és lehetővé teszik, hogy fokozatosan a talajba kerüljön a talajban élő szervezetek, például férgek, bogarak és ezerlábúak hatására.

A gombakomposzt biztosítja azokat a tápanyagokat is, amelyekre a növényeknek szüksége van a jó növekedéshez. A talajban található három fő növényi tápanyag a nitrogén, a foszfor és a kálium, de fontos a magnézium, a kalcium és a kén is. Ezek a tápanyagok együtt segítik a növényeket erős növekedésben és virág- és gyümölcstermesztésben. Különösen fontosak a zöldségfronton, mivel a zöldségnövényeknek sok tápanyagra van szükségük. A talajban lévő gerinctelenek, baktériumok és gombák együttműködve lebontják a szerves anyagokat, például az elhalt növényi anyagokat és a trágyát, hogy ezek a tápanyagok elérhetővé váljanak a növény gyökerei számára. A gombakomposzt enyhén lúgos, pH-ja 6,5-7, amely sokféle dísznövény számára alkalmas. Sokféle zöldséghez is jó, beleértve a káposztaféléket (a káposztafélék családjába tartozó zöldségek), mivel a magasabb pH véd a gombóc gyökér ellen, valamint a paradicsomnak is jót tesz, mivel a magasabb kalciumszint a virágvégrothadás ellen véd.

A gombakomposzt nitrogéntartalma alacsonyabb lehet, mint a többi komposzté, mivel ezt a tápanyagot a rajta termesztett gombák kimerítik. Az alacsonyabb nitrogénszint azonban elősegíti a virágok és gyümölcsök termelését, mivel a magas nitrogéntartalom arra ösztönzi a növényt, hogy energiáját a levéltermelésbe fordítsa.

Hol érdemes gombakomposztot használni?

Használj gombakomposztot általános talajtakaróként, 5 cm-es réteget szórj ki virágágyásokra, lágyszárúak és cserjék szegélyére, valamint fiatal fák és mintacserjék köré. A gombakomposzt a vizes vagy agyagos talajok, valamint a könnyű, szabadon vízelvezető talajok javítására is használható.

Kerüld a gombakomposzt használatát az úgynevezett „savkedvelő” vagy „ericaceus” növények, például rododendron, kamélia, hanga és citrusfélék talajtakarójaként, mivel a magasabb pH azt jelenti, hogy nehezen jutnak hozzá a szükséges tápanyagokhoz a talajból.

Használjon gombakomposztot 5 cm mély talajtakaróként a zöldségágyásokon és a veteményeseken, de ne puha gyümölcsökön, például áfonyán, málnán és ribizlien, amelyek semleges vagy savas körülményeket igényelnek.

Mivel megemelkedett az oldható sók koncentrációja, a gombakomposzt önmagában nem alkalmas virágkomposztnak, magvak vagy dugványok termesztésére. Használhatjuk azonban kültéri növények konténeres termesztésére, ha egy rész gombakomposztot keverünk három rész kerti talajjal.

Használjunk gombakomposztot tavasszal talajtakaróként és talajjavítóként, 5 cm mély réteget szórva a talaj felszínére. Ha zöldségágyakra kenjük, a magvetés előtt hagyjuk állni egy hétig a kijuttatás után.

Tanácsok gombakomposzt vásárlásához

Ügyelj arra, hogy elhasznált gombakomposztot vásároljunk, amelyet már gombatermesztésre használtak, és az ipar melléktermékeként jó ár-érték arányú. Az elhasznált gombakomposzt számos kertészetben vagy kiskereskedőnél kapható nagy zsákokban.

Mennyibe kerül a gombakomposzt?

A BioFungi kínálatában a csomagolt kiszerelés:

1000 literes big-bag zsák, minimum vásárlás 1 big-bag zsák. Ára bruttó 19 900 HUF.

Végül pedig, íme a kész gombakomposzt, melyen a fehér micélium fonalak alig várják, hogy sok kis gombát nevelhessenek ki:

Címlapkép: Getty Images