Újabb árrobbanás jöhet a lakáspiacon: itt vásárolj, ha nagyot akarsz kaszálni

Szomorú a helyzet azok számára, akik azt remélték, hogy a felpörögött ingatlan-áremelkedés a 2019-es évben csökkenni fog. A GKI 2019. áprilisi felmérése szerint a fővárosi ingatlanpiaci index a csúcsán van, és a vidéki sem marad el sokkal a korábbi rekordjától. Előrejelzésük szerint az eladásra kínált lakóházak árai a következőképp alakulnak Kelet-Magyarországon: a használt lakások áremelkedése 6-ról 4,3%-ra mérséklődik, ellenben az új építésű lakások iránti kereslet további növekedést mutat, hasonlóan a budapesti adatokhoz. Jelenleg az ingatlan.com felületén majdnem 10 ezer eladó vagy kiadó ingatlanhirdetés szerepel, ennek közel egytized része a dél-alföldi régióban, ahol jellemzően a házak és lakások 91%-át kínálják eladásra, míg 9%-át kiadásra.

Az ingatlanhirdetési portál vezető gazdasági szakértője, Balogh László a HelloVidéknek elárulta: „Általában a jó állapotú kertes házakat keresik a vevők, Kecskeméten és Szegeden azonban az újszerű és felújított lakások is nagyon kelendők. A megyeszékhelyeken az új építésű ingatlanokra is komoly kereslet mutatkozik, ezért sok fejlesztés is folyamatban van, főleg Kecskeméten és Szegeden.” Bár még csak most kezdődik az iskolások számára a nyári szünet, pár hét múlva az egyetemisták miatt felpörög az egyetemvárosok albérletpiaca, ahol az idei évben is jelentősen nőtt a kereslet.

A három megyeszékhelyet tekintve: Kecskeméten az árak változatlanok, átlagosan 100 ezer forintért lehet havonta bérelni egy lakást, Békéscsabán mérséklődtek a bérleti díjak, a tavalyi évhez képest idén már 70 ezer forintért is lehet találni jó minőségű albérletet, míg Szegeden a tavalyi 90 ezer forint helyett idén már 95 ezerért lehet bérelni, de természetesen az árak a frekventáltság, a négyzetméter és a felújítás függvényében erősen eltérhetnek ettől. A diákoknak szülői segítség nélkül tehát vidéken is jellemzően munkát kell vállalniuk, ha kollégium helyett a lakást választják, de még mindig sokkal jobb helyzetben vannak, mint a budapestiek átlag 160 ezer forinttal.

Átlagos albérletárak alakulása (ezer Ft/hó)

település 2018.05.16 2019.05.15 változás Békéscsaba 80 70 -13% Budapest 150 160 7% Debrecen 90 100 11% Dunaújváros 65 80 23% Eger 98 90 -8% Győr 100 110 10% Kaposvár 80 80 0% Kecskemét 100 100 0% Miskolc 70 80 14% Nagykanizsa 50 80 60% Nyíregyháza 80 80 0% Pécs 100 85 -15% Salgótarján 80 75 -6% Sopron 115 110 -4% Szeged 90 95 6% Székesfehérvár 113 125 11% Szekszárd 75 88 17% Szolnok 90 80 -11% Szombathely 90 90 0% Tatabánya 90 105 17% Veszprém 115 120 4% Zalaegerszeg 70 90 29%

Az eladó házak esetében ennél már jóval nagyobb a szórás: Békés megyében kevesebb, mint félmillió forintból is lehet ingatlant vásárolni, igaz, az ilyen típusú ingatlannál jelentős felújítási költséget kell felszámolni a vételár mellett. Csongrád megye legolcsóbb ingatlanához is már 800 ezer forintért hozzá lehet jutni, amely azonos értékű a legkedvezőbb áron kínált Bács-Kiskun megyei ingatlannal, egy tanyával.

Átlagosan mindhárom megye kisebb településein, községben és nagyközségben már 10 millió alatt lehet ingatlant vásárolni, ami a városokban jellemzően már 10 és 15 millió közé esik, nagyvárosokban, megyeszékhelyeken pedig már egészen 20-25 millióig nyújtózik a vételár.

Bár a legtöbben nem mondhatják el magukról, hogy a jövőben nemcsak tervezik, de vásárolnak is majd luxusingatlant, számszerűsítsük a jelenleg piacon lévő legmagasabb ingatlanárakat: Békésben egy 875 milliós családi ház a rekorder, Bács-Kiskunban egy ennél valamivel olcsóbb, 815 milliós hollywoodi házakat idéző luxusvilla, míg Csongrádban a legkedvezőbb, egy 697 milliós árán megvásárolható modern építészeti csoda. Összességében tehát elmondható, hogy a régióban kínált legolcsóbb és legdrágább ingatlanok árai között akár ezerszeres is lehet a különbség.

A jövőre vonatkozó prognózis sem túl biztató azok számára, aki most tervezik, hogy megtakarításaikból vagy egy kedvező hitelfelvétellel ingatlant vásárolnak, ugyanis a lakások árai a következő időszakban is növekvő tendenciát mutatnak.

A következő egy-két évben nagy valószínűséggel kitart a lakáspiac lendülete, és a lakáspiac motorja már korántsem Budapesten pörög gőzerővel, hanem az ország többi nagyvárosában. Ezeket a munkahelyteremtő beruházások, a bérek növekedése és a gazdaság jó teljesítménye is segíti. Amíg ez a három feltétel adott, addig a lakásárak sem indulnak csökkenő irányba. Ráadásul júliusban tovább bővülnek az állami támogatások, ezért arra számítunk, hogy ennek pedig további keresletélénkítő hatása lesz. Ez még tovább növelheti a lakások és házak árát nem csak a nagyvárosokban, de a kisebb településeken is

– részletezte a további árnövekedés okát Balogh László.

Egyes elemzői becslések szerint bár a növekedés továbbra is stabilan fennáll mind az ez évi, mind a következő éves időszakokat tekintve, az áremelkedés már egy mérsékelt növekedési ütemet fog tartani a korábbi ugrásszerű emelkedés helyett. Balogh László ennek kapcsán azonban tovább árnyalta a képet a vidéki településekre vonatkozóan.

A lakáspiaci élénkülés már ötödik éve tart, azért a nagyvárosokban és a fővárosban vélhetőleg szolidabb tempót vesz majd fel az áremelkedés. A kisebb települések árai (mivel ezek meglehetősen alacsony szintről indulnak) azonban az eddiginél nagyobb ütemben emelkedhetnek. Rengetegen hagyják ott a nagyvárosokat, és költöznek kisebb településekre a nagyobb városok vonzáskörzetén belül. Nem ritka forgatókönyv, hogy valaki eladja a nagyvárosi lakását (legyen szó panelről vagy tégláról), és az ezért kapott pénzből egy kisebb, agglomerációs településen kertes házat vásárol. Az állami támogatások júliusi kibővítése miatt az idei év második fele várhatóan még az elsőnél is erősebb lesz forgalomban és áremelkedésben egyaránt

– zárta gondolatait Balogh László.

