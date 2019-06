Vízparti nyaralót 10 millió alatt? Nem lehetetlen, itt a lista!

Elképesztő drágulásnak lehetünk szemtanúi a magyar ingatlanpiacon. Már nem csak a nagyvárosi lakások és a családi házak pörögnek, hanem a nyaralók iránt is igen élénk a kereslet. Az áremelkedés annak köszönhető, hogy az egekbe futottak az építőanyagárak, valamint a munkabérköltségek is jócskán megemelkedtek. Arra számítanak a szakértők, hogy a CSOK és a falusi CSOK megjelenése tovább élénkítik a piacot, valamint a babaváró hitelt felvevők körében is a lakáscélú felhasználás lehet a legnépszerűbb döntés.

Nemrég összegyűjtöttük, hogy melyek a legdrágább vidéki járások, ahol bár felvehető ugyan a falusi csok, mégsem lehet érvényesülni támogatással sem a brutális ingatlanárak miatt. De mi a helyzet azokkal, akik olcsó vízparti településen található nyaralót szeretnének, milyen lehetőségeik vannak? Ennek jártunk utána.

A legnagyobb hirdetőoldalak ingatlankínálatából szemezgetve megnéztük, hogy melyek azok a vidéki nyaralók, amiket jelenleg a legolcsóbban kínálnak eladásra. Nem csoda, hogy a legtöbb eladó nyaraló a Balatonnál található, de szép számmal található más vízparton is, például a Tisza-tónál vagy a Velencei-tónál. Összegyűjtöttük a legjobb eladó vízparti településeken található nyaralókat 10 millió forint alatt, lássuk csak a toplistát!

Balatonlelle: 4 csillagos tóparti apartman 8,49 millióért

Előtérből, zuhanyzóból és szobából álló apartmanokat kínálnak eladásra Balatonlelle központjában, melyek 100 méterre helyezkednek el a homokos élménystrandtól. Az ingatlan mini hotel jelleggel működik, ahol a nyaralóknak négycsillagos szállodai kényelemben lehet része. A háznak saját reggelizője, kültéri grillezője és konferenciaterme van. Az ingatlanhirdetés szerint nem csak nyaralónak, hanem befektetésnek is kiváló döntés az ingatlan, ugyanis a klimatizált apartman jó lokációjának köszönhetően könnyedén kiadható egész szezonban.

Tiszafüred: modern mobilház 7,75 millióért

A Tisza-tó fővárosában, Tiszafüreden kínálnak eladásra egy 29 négyzetméteres alapterületű, 1+1 szobás, 2017-ben telepített szendvicspanel mobilházat, ami kiváló hőszigeteléssel rendelkezik. A fürdőszoba hidromasszázs zuhanykabinnal felszerelt, de a lakásban számos bútor, szúnyogháló, hűtő-fűtő klíma is megtalálható. A mobilházhoz egy fedett filagória is tartozik.

Balatonfüred: egy csepp Santorini 6,8 millióért

Balatonfüreden, az egykori Görög faluban kínálnak eladásra egy 20 négyzetméteres apartmant, ami számos lehetőséget rejteget magában: akár nyaralónak, akár üzlethelyiségnek is használható. Az ingatlan saját helyrajzi számmal rendelkezik, ugyanakkor szintén eladó a szomszédos ingatlan is, amivel összesen már 40 négyzetméteres területet lehet birtokba venni a magyar Santoriniben.

Meggyeskovácsi: folyóparti menedék 7,98 millióért

Csendes környezetben, a Rába partján pihenhet az, aki birtokba veszi azt a kis hétvégi házat, amit a Vas megyei Meggyeskovácsiban kínálnak eladásra. A kétszintes, vízparti ingatlanhoz egy saját stég is tartozik. A 60 négyzetméter alapterületű nyaraló 3 szobából áll, az álláshirdetés szerint az ingatlan felújítandó, azonban az már elkezdődött.

Balatonkenese: örökpanorámás családi faház 9,9 millióért

A Balatonkenesén található faház csendes környezetben, a parttól 1000 méterre fekszik. Az Öreghegyen elhelyezkedő ingatlan csodálatos panorámával és 1+3 szobával rendelkezik. A 65 négyzetméter alapterületű ház egy nagyobb család vagy társaság számára is kényelmes megoldás. Az alsó szint tégla építésű, a felső szintek faház rendszerrel rendelkeznek, ugyanakkor mindhárom szint hőszigeteléssel lett ellátva. A telken egy 12 négyzetméteres medence is megtalálható, a kertben pedig gyümölcsfák és örökzöldek kaptak helyet.

Gyomaendrőd: horgászparadicsom 6,4 millióért

A Békés megyében található horgászparadicsom, Gyomaendrőd számos holtággal van szegélyezve. Ebben a festői környezetben kínálnak eladásra egy vízparti nyaralót, amely 3 szobával és 60 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik. A téglaépítésű nyaraló a Zugi-holtág partján fekszik, és tartozik hozzá egy 600 ezer forint értékű örökös horgászati jog is, ami a vételár részét képezi. A fedett teraszról csodálatos kilátás nyílik a természetre, a közel ezer négyzetméteres kert pedig füvesített, parkosított, gyümölcsfákkal és örökzöldekkel ellátott.

Balatonakarattya: felújított nyaraló 9,2 millióért

Balatonakarattyán kínálnak eladásra egy 28 négyzetméteres félszuterén nyaralót, ami felújított konyhával, nappalival, zuhanyzóval, WC-vel és mellékhelyiséggel rendelkezik. A vízellátásról fúrt kút gondoskodik, a kertben pedig egy konténerházban egy további szoba és egy tároló található. Az 1080 négyzetméteres kert szépen gondozott.

Hévíz: a nyugalom szigete 7,5 millióért

A Hévíz közelében található, 50 négyzetméteres alapterületű, 3500 négyzetméteres telken fekvő hétvégi ház könnyen megközelíthető, ugyanakkor rendkívül nyugalmas és békés helyen fekszik. Az ingatlanhirdetés szerint jó adottságú, kellemesen lankás, gyümölcsfás, gondozott terület veszi körül a házat, a földszinti bejárat előtt 30 négyzetméteres térköves terasz ad lehetőséget nagyobb társaságok fogadására, grillezésre. A nyaralót a jelenlegi tulajdonosai szépen karban tartják, a birtokon fóliasátor, szőlő, gyümölcsfák, zöldségek találhatóak.