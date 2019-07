Itt vannak a legfontosabb részletek: minden, amit a falusi csok-ról és babaváró hitelről tudni kell

Ahogy a portál írta, hatalmas változásokat hoz a július 1-je a magyar családok és családalapítás előtt állók számára elérhető állami támogatásokat illetően. A csok, a babaváró hitel és a falusi csok rengeteg fontos részletet tartalmaz, nehéz azonban eligazodni a meglévő szabályok és az újdonságok útvesztőiben. Emiatt indítja el a Takarék Csoport és a Portfolio a közös roadshow-ját, hogy Magyarország öt nagyvárosában, egy-egy esti program keretében válaszoljunk minden felmerülő kérdésre. Nem kell tehát vidékről sem a fővárosba utazni, hogy pontos információt kapjanak azok, akik az új támogatások után érdeklődnek, hiszen országszerte várják szakértőink az érdeklődőket.

Összesen öt helyszínen várjuk azokat, akik szeretnének tisztábban látni:

budapesti (júl. 16.),

a debreceni (júl. 18.),

a győri (júl.23.),

a szegedi (júl.25.)

vagy a pécsi (júl.30.)

fórumunkon.

Százezrek, milliók múlhatnak a részleteken

Több millió is múlhat azon, ha valaki nincs tisztában a támogatások részleteivel, ezek feltételeivel, vagy akár azzal, hogy hogyan lehet ezeket egyszerre többet is igényelni közülük. Érdemes tehát minden információt begyűjteni a hitelkérelmek menetéről, arról, hogy milyen futamidő, törlesztés, jövedelem, vagy fedezet mellett érdemes ezekbe belevágni. Ha mindezek tudatában csak pár százezer forinttal marad több a zsebünkben, már az is több négyzetméterrel nagyobb alapterületet jelenthet egy vidéki ház esetében.

A fórumokra a regisztráció ezen a linken érhető el.