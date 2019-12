Itt a MÁV nagy bejelentése: változik a menetrend és kedvezmények is jönnek

A MÁV azt javasolja, hogy az utazni készülők elővételben vagy online vásárolják meg menetjegyeiket, mivel a karácsonyi, év végi megnövekedett utarsforgalom miatt érdemes időben, akár napokkal előbb gondoskodni a jegyek beszerzéséről. A közlemény szerint az önkiszolgáló csatornákat is megéri igénybevenni, amivel kedvezményhez is juthatunk. Az automatából megvett vagy online vásárolt, de automatából kinyomtatott jegyekre 5, e-vonatjegyekre 10 százalék kedvezményt biztosít a MÁV-START. A mobiltelefonon, tableten is bemutatható e-vonatjegy további előnye, hogy kényelmesen, sorban állás nélkül a nap 24 órájában meg lehet vásárolni.

A könnyebb célba érkezés érdekében az InterCitykhez a helyjegy vásárlások figyelembevételével, ha a lehetőségek is engedik pluszkocsikat kapcsol a vasúttársaság, illetve több mint 150 csúcsidőn kívül közlekedő, kevésbé kihasznált járatra húsz százalék kedvezménnyel kínálják az ünnepi időszakban a jegyeket. Érdemes lehet így a csúcsidőn kívüli – a menetrendi keresőben @ jellel jelölt – járatok között is keresgélni. Az általában alacsonyabb kihasználtságú, csúcsidőn kívüli vonatokat választva járhat a 20 százalékos kedvezmény, amennyiben legalább 100 kilométer távolságra online vásárolt e-vonatjeggyel veszik igénybe.

December 23-án a pénteki, 24-én a szombati, 25-től 28-ig az ünnepnapi, 29-én a vasárnapi közlekedési rend szerint közlekednek a vonatok. A jövő év elején is lesznek változások: január 1-jén az ünnepnapi menetrend érvényes, 2-án, csütörtökön viszont már a munkanapokon megszokott időpontokban indulnak a járatok.

A MÁV a korábbi évek tapasztalatai alapján arra számít, hogy várhatóan idén is december 20-án, a téli szünet előtti utolsó tanítási nap lesz az egyik legforgalmasabb az ünnepet megelőző időszakban. Nagy forgalom várható 21-én a délelőtti órákban, illetve december 23-án is. Ezek alapján szeretné felhívni az utasok figyelmét a vasúttársaság, hogy már december 19-től nagyobb sorokra lehet számítani a jegypénztárakban. Karácsonyt követően 29-án számíthatunk nagyobb forgalomra, de a tömeges visszautazás miatt január 1-jén délután, illetve 2-án reggel és az iskolai szünet végén 5-én is megnövekedhet az utasforgalom.

A 26 éven aluli – diákigazolvánnyal nem rendelkező – fiatalok a december 20-án 10 órától 2020. január 1-jén éjfélig tartó időszakban igénybe vehetik a hétvégi, 33 százalékos kedvezményű menetjegyet. A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok stb. is élhetnek a szokásos kedvezményekkel.

A bérletvásárlással kapcsolatban MÁV-START azt javasolja az utasoknak, hogy a januári bérletek megvásárlását ne halasszák a január 5. utáni időszakra attól függetlenül, hogy a decemberre szóló dolgozó- és tanuló bérletekkel 2020. január 7-éig lehet utazni. A havi bérletek rendes érvényességi ideje a következő hónap ötödik napjáig tartanak, ami januárban vasárnapra esik, emiatt 2020 első hétfőjén tömeges sorbaállásra lehet számítani. Várhatóan az ünnepek után egyszerre térnek majd vissza a téli szünetből a diákok az iskolákba, az ünnepi szabadságolások után a munkavállalók munkahelyeikre, de a decemberi bérletek két nappal meghosszabbított érvényessége eredményeként a pénztári várakozási idők csökkenhetnek, illetve a MÁV-START újabb fejlesztésének köszönhetően már a bérleteket is meg lehet váltani a MÁV applikáción keresztül az Android operációs rendszert futtató okoseszközökön és várhatóan február 15-től az iOS rendszert használó készülékeken is.

