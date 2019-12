Ezek voltak a falusi csok slágertelepülései 2019-ben: itt venne házat a legtöbb magyar

Hatalmas érdeklődés övezete a hírt, miszerint a kormány a családvédelmi akcióterv keretében a csok kibővítését és a falusi csok bevezetését tervezi. Még mielőtt elérhetővé váltak volna a támogatások, már akkor rengetegen voltak kíváncsiak arra, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy igénybe vehessék őket, valamint, hogy mely települések lesznek azok, ahol fel tudják majd használni a kedvezményeket.

Ezt követően július elsején hivatalosan is elindult a Családvédelmi Akcióterv, amely rendkívüli népszerűségnek örvendett, a legfrissebb adatok szerint már közel 100 ezer magyar család igényelte valamelyik támogatást. Az akcióterv otthonteremtést segítő intézkedései is keresettek voltak, mivel a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellé már használt lakások után is felvehetővé vált a kedvezményes kölcsön. A legutóbbi adatok szerint a lakások jelzáloghiteléhez nyújtott támogatást, valamint a falusi csokot közel 15 ezer család igényelte július 1-je óta.

Mely településke vonzották a magyarok 2019-ben?

Hivatalos statisztika arra vonatkozóan még nem látott napvilágot, hogy mely településeken volt eddig a legnagyobb érdeklődés a falusi csok iránt, azonban az elmúlt évben a HelloVidék a falusi csok aloldalának látogatottsági adatait folyamatosan monitorozta, melyekből különféle tendenciákat és következtetéseket lehet leszűrni.

A HelloVidék falusi csok keresőjét 2019-ben összesen 111809 alkalommal nyitották meg. Az adatokból kitűnik, hogy a megyék közül Pest megye a legnépszerűbb, az oldalmegtekintések alapján a kattintások 7,32 százalékát zsebelte be. Pest megye után a Fejér megye iránt érdeklődtek a legtöbben. A második helyen a kattintások 3,06 százalékával ez a megye áll. A harmadik Borsod-Abaúj-Zemplén megye lett, ami a kattintások 2,33 százalékát birtokolja. A negyedik helyen Veszprém megye 2,32 százalékkal, de szorosan az ötödik helyen mögötte Győr-Moson-Sopron megye zár 2,24 százalékkal.

Érdekesség, hogy az év közben nagy népszerűségének örvendett Somogy megye a top négyből év végére a hatodik helyre csúszott 2,08 százalékkal. A nyári időszakban népszerűségének oka az lehet, hogy számos Balaton közeli település kapott helyet a falusi csok listában, és valószínűleg ez lehet az oka annak is, hogy Veszprém megye viszont feljebb kúszott negyedik helyre.

A kapott eredmények viszont nem épp meglepőek, ahogy az sem, hogy Pest megye toronymagasan vezeti a listát. Mivel hazánk rendkívül főváros-centrikus, Budapest méreteit megközelítő nagyvárosunk nincs is, a legtöbb munkalehetőség és infrastruktúra itt koncentrálódik, valamint az átlagfizetés is itt a magasabb.

Mi a helyzet a járásokkal?

A legnépszerűbb járásokat tekintve egy kisebb változás történt. Míg év közben a Pest megyei Váci járás iránt érdeklődtek a legtöbben és ezt követte a Budakeszi járás. Úgy év végére a mezőnyt már a Budakeszi járás vezeti és a második helyre csúszott vissza a Váci járás. Ez szintén a magyarok főváros-centrikusságát támasztja alá, mint ahogy az is, hogy a 10 legnépszerűbb járásból 6 Pest megyében található, a többi Fejér, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Veszprém megyéből került ki.

Top 10 legnépszerűbb járás a HelloVidék statisztikái szerint 2019-ben:

Budakeszi járás Váci járás Gödöllői járás Szentendrei járás Székesfehérvár Ráckevei járás Monori járás Győri járás Miskolci járás Balatonfüredi járás

A legnépszerűbb járásokban átlagosan már 290-400 ezer forint közötti négyzetméterárakról beszélhetünk. Mint ahogyan azt korábban megvizsgáltuk, elképesztő különbségek vannak a falusi csokot igényelhető települések árai között, akár százszoros eltérés is lehet az árakban.

Top 10 legnépszerűbb település a HelloVidék statisztikái szerint:

Pilisszentkereszt Sződ Tök Zsámbok Vácszentlászló Szigetcsép Mikepércs Nyíregyháza Balatonkenese Pannonhalma

Ami jól látszik a statisztikából az az, hogy az érdeklődők nem a teljesen elszigetelt települések iránt érdeklődnek, hanem inkább az olyan falvak iránt, amelyek nagyobb városok, megyeszékhelyek közelében találhatóak. Az is vonzó a városok közelsége mellett, ha a település valamilyen turisztikai központ környékén található. Az is kiderült, hogy az átlagos négyzetméterárakat tekintve a legnépszerűbb járások a legdrágábbak között szerepelnek, azonban az egy főre jutó nettó jövedelem is ezekben a járásokban a legmagasabb.

További támogatások érkeznek 2020-ban!

Tovább bővül a Családvédelmi Akcióterv, éppen ezért január 1-jétől két újabb támogatás segíti majd a családokat.

A négygyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességének köszönhetően minden olyan anya, aki legalább négy gyermeket nevel, vagy korábban saját háztartásában felnevelt, élete végéig mentesül a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól.

Szintén január elsején lép életbe a nagyszülői GYED,így a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra (GYED), ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk gondozásában, nevelésében, amíg a szülők dolgoznak.Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több unoka után is felveheti a juttatást.

A nagyszülői GYED összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, tehát 2020-ban 225 288 forint lehet. A nagyszülőnek a GYED iránti kérelmét a foglalkoztatójánál kell benyújtania, ha a nagyszülő egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő, akkor az ellátásért a vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalnál folyamodhat elektronikus úton.

