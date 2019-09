Ezek most a falusi csok slágertelepülései: tömegek vennének itt házat

Óriási érdeklődést váltott ki a hír, miszerint a kormány a családvédelmi akcióterv keretében a csok kibővítését és a falusi csok bevezetését tervezi. Miután elérhetővé váltak a támogatások, rengetegen voltak kíváncsiak arra, milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy igénybe vehessék őket. Ennek következtében nem volt meglepő, hogy az intézkedéscsomag nagy mértékben átalakította az ingatlanpiacot sőt, szakértők szerint további változások is várhatóak a jövőben.

Alig két hónap alatt már több mint 36 ezren igényelték valamelyik támogatást a családvédelmi akcióterv keretében. A gyermeket tervező házasoknak szóló babaváró támogatás rendkívül népszerű, már huszonháromezernél is több fiatal pár igényelte. Ráadásul a használt ingatlanokhoz is igénybe lehet venni a 10, illetve 15 millió forintos kedvezményes kamatozású csok-kölcsönöket, és már sok százan éltek is ezzel a lehetőséggel

- ismertette a legfrissebb adatokat Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.

Mint azt már korábban is megírtuk, a falusi családi otthonteremtési kedvezmény külterületen lévő tanya, birtokközpont esetében bárhol, belterületen belül pedig közel 2500 kistelepülésen lévő lakások esetén igényelhető. Ez a vissza nem térítendő támogatás lakásbővítésre és/vagy korszerűsítésre fordítható, akár a használt lakás vásárlására igényelt kölcsönnel együtt is. Vásárlással egybekötve a falusi CSOK összege maximum 10 millió forint lehet. Fontos kitétel, hogy vásárlásra kizárólag a támogatás fele fordítható, a fennmaradó részt bővítésre és/vagy korszerűsítésre kell fordítani. Használt lakás korszerűsítésére vagy bővítésére pedig 3 vagy több gyermek esetén maximum 5 millió forint igényelhető.

A nagy érdeklődésre reagálva a HelloVidék elindított egy falusi csokkal foglalkozó aloldalt, ahol a programban részt vevő, mind a 2486 településről egyedi elemzéseket olvashatnak az érdeklődők.

Az oldalon az adott falura vagy kisvárosra vonatkozó legfontosabb népszámlálási adatok, lakáspiaci és gazdasági statisztikák találhatóak, melyek azt veszik górcső alá, hogy az adott településen érdemes-e felvenni a falusi csok-ot.

A témához kapcsolódva korábban már írtunk arról, hogy melyek azok a települések, amelyen a legalacsonyabb négyzetméterárak várják a családokat, és melyek azok a helységek, ahol a kiugró négyzetméterárak miatt mélyen zsebbe kell nyúlnia az ingatlanvásárlóknak. Nemcsak az ingatlanárak, hanem a fizetések terén is körbenéztünk: megvizsgáltuk, mely településeken a legmagasabb az átlagkereset, milyen nagy munkáltatók vannak a falusi csokkal érintett helységek környékén, és összességében munkaerőpiaci szempontból hova érdemes költözni.

Mire érdemes még figyelni?

A támogatás az elmúlt négy évben számos változáson ment keresztül, ma pedig akár 10 millió forintot is igényelhet az államtól az, aki három gyermeket vállal, vagy már most is nevel. Az újHÁZ Centrum Tavaszi Trendriportjából azonban kiderül, a tavalyi hasonló feltételek mellett igényelt támogatás jóval többet ért, mint az idén felvettek. Az otthonukat építtetők pedig minél később kezdenek bele a beruházásokba, ingatlan felújításokba, annál rosszabbul járnak. A Tavaszi Trendriportból kiderül, hogy a csok bevezetésének időszakához képest folyamatosan növekednek az építési költségek, így az építőanyagárak és a munkaerőköltségek is.

A tendencia tovább folytatódik, a következő években sem fog csökkenni az építkezéshez, lakásfelújításhoz kapcsolódó építőanyagok és munkaerőköltségek ára, így az otthonokat építtető magánszemélyek egyre magasabb kiadásokkal kell, hogy szembenézzenek

- magyarázza dr. Rázsóné Szórády Csilla, az építőanyag-kereskedelmi hálózat cégvezetője. Kitért arra is, hogy a tavalyi évhez képest a 10 millió forintos csok az árnövekedés miatt több mint egymillió forinttal ér kevesebbet, az energia-hatékony megoldások alkalmazása esetén azonban a reálértéke még alacsonyabb. Ezek ára ugyanis akár 25 százalékkal is emelkedhet az idei évben. Az építőanyag-kereskedelmi hálózat szakértői szerint a drasztikus és folyamatos drágulások jelentős kihívás és kényszerű kompromisszumok meghozatala elé állíthatják a megrendelőket. Azt javasolják az építtetőknek, hogy még a következő áremelések előtt fejezzék be a kivitelezési munkálatokat, vagy lehetőség szerint szerezzék be a szükséges építőanyagokat.

Merre vennének most házat a magyarok?

Hivatalos statisztika arra vonatkozóan még nem látott napvilágot, hogy mely településeken volt eddig a legnagyobb érdeklődés a falusi csok iránt, azonban

az elmúlt 2 hónapban a HelloVidék a falusi csok aloldalának látogatottsági adatait folyamatosan monitorozta, melyekből különféle tendenciákat és következtetéseket lehet leszűrni.

A HelloVidék falusi csok keresőjét jelenleg összesen 170343 alkalommal használták. Az adatokból kitűnik, hogy a megyék közül Pest megye a legnépszerűbb, a megyéket érintő kattintások 3,08 százalékát zsebelte be. Pest megye után a Fejér megyei kistelepülések iránt érdeklődtek a legtöbben, de már a második helyezett is jócskán leszakadt az első helyezettől, csupán a kattintások 1,39 százalékát tudhatja magának a megye. A harmadik megye Veszprém lett, ami a kattintások 1,10 százalékát birtokolja. Somogy megye népszerűségének oka az lehet, hogy számos Balaton közeli település kapott helyet a listában, és valószínűleg ez lehet az oka annak is, hogy Veszprém megye kúszott fel a negyedik helyre.

A HelloVidék látogatottsági statisztikái szerint a legkevesebb érdeklődés a Tolna megyei falusi csokkal érintett települések iránt van, az oldalt olvasók mindössze 0,31 százaléka böngészett a megyében található falvak és kisvárosok között. Szinten nagyon kevés érdeklődést mutattak az olvasók a Vas és Békés megyei települések iránt, amelyek 0,39 és 0,45 százalékos eredményt értek el.

Nem csoda, hogy ez az eredmény született, mivel hazánk rendkívül főváros-centrikus, Budapest méreteit megközelítő nagyvárosunk nincs is, a legtöbb munkalehetőség és infrastruktúra itt koncentrálódik, valamint az átlagfizetés is itt a magasabb.

Ha a legnépszerűbb járásokat nézzük, akkor egyértelműen megállapítható, hogy a Pest megyei Váci járás vezeti a mezőnyt, majd kissé lemaradva a Budakeszi járás a második legnépszerűbb. Szintén a magyarok főváros-centrikusságát támasztja alá, hogy a 10 legnépszerűbb járásból 6 Pest megyében található, a többi Fejér, Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből került ki.

Top 10 legnépszerűbb járás a HelloVidék statisztikái szerint:

Váci járás Budakeszi járás Gödöllői járás Szentendrei járás Székesfehérvári járás Ráckevei járás Monori járás Balatonfüredi járás Győri járás Miskolci járás

A legnépszerűbb járásokban átlagosan már 290-400 ezer forint közötti négyzetméterárakról beszélhetünk. Mint ahogyan azt korábban megvizsgáltuk, elképesztő különbségek vannak a falusi csokot igényelhető települések árai között, akár százszoros eltérés is lehet az árakban.

Érdekesség, hogy fenti listából például a legdrágábban a Budakeszi járásban 431381 Ft/nm2 áron juthatunk lakáshoz, de borsos áron kínálják a lakásokat a Balatonfüredi járásban is, itt 417 780 Ft/nm2 árat kell fizetnünk. Zsebbe kell nyúlnunk a Szentendrei járásban is, ahol 386 034 Ft/nm2 áron adják a lakásokat, de ugyan ez a helyzet a Győri és a Gödöllői járásban is, az elsőnél 324 776 Ft/nm2, a másodiknál 311 780 Ft/nm2 árat kell fizetnünk.

Top 10 legnépszerűbb település a HelloVidék statisztikái szerint:

Pilisszentkereszt Sződ Perbál Tök Vácszentlászló Zsámbok Mikepércs Balaton Röszke Nyáregyháza

Összességében elmondható, hogy az érdeklődők nem a teljesen elszigetelt helyeket keresik, hanem inkább az olyan településeket, amelyek nagyobb városok, megyeszékhelyek közelében találhatóak. A városok közelsége mellett az is vonzó, ha a település valamilyen turisztikai központ környékén található. Az átlagos négyzetméterárakat tekintve a legnépszerűbb járások a legdrágábbak között találhatóak, azonban az egy főre jutó nettó jövedelem is ezekben a járásokban a legmagasabb.