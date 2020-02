Mégsem Debrecen a célpont? Bonyolódik a múzeum költöztetése

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a kormány tervei szerint még az év végén Debrecenbe költöztetnék a Magyar Természettudományi Múzeumot. A döntés ellen többen is tiltakoztak, a muzeológusok többsége kockázatosnak tartja a költözést. Az Index most több forrásra hivatkozva is azt írja, hogy változás történt. Úgy tudják, Bernert Zsolt főigazgató levelet írt az alkalmazottaknak, amiben tudatta velük, hogy a múzeum elköltözésének ügyében személyesen egyeztetett Orbán Viktorral.

A miniszterelnök arról tájékoztatta a főigazgatót, hogy

nem kell a múzeumnak ideiglenes helyre költöznie, ugyanakkor maga a költözés továbbra is napirenden van. A legutóbbi tájékoztatóból hiányzott az eddig költözési célpontnak kiszemelt Debrecen megnevezése.

Arról egyelőre nincs információ, hogy Debrecenben vagy bárhol máshol történt-e előrelépés a múzeum gyűjteményét, illetve az egyéb berendezéseket befogadni képes épület kialakítása ügyében.

Frissítés: a portálnak azt nyilatkozta Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, hogy a múzeum marad a Ludovika épületében, a megújított Orczy-park mellett. Nem költözik átmeneti helyre, és szabadon látogatható marad. Ha egyszer kulcsrakészen felépül új, tágasabb otthona, akkor fog költözni, erre évek múlva lesz esély.

Címlapkép: Getty Images