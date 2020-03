Átalakul a tihanyi ingatlantérkép: így csábítja a fiatalokat az önkormányzat

Tihanyban önkormányzati lakások építésével próbálják megtartani a helyi fiatalokat, azonban egyebek mellett az is nehezíti a törekvésüket, hogy nem bővelkedik munkahelyekben a környék. A Tihanyi Visszhang cikkében, amit a Hírbalaton.hu szúrt ki, azt írják: a falu is küzd a Balaton-parti településeken már általánosnak mondható problémával: öregszik a népesség, folyamatosan fogy az állandó lakosok száma. Az ott letelepedni vágyóknak a munkahelyhiányon kívül egy másik problémával is szembe kell nézniük:

a félsziget a térség legdrágább helye, kirívóan magasak itt az ingatlanárak.

A fiataloknak szánt új önkormányzati lakások optimális esetben is két év múlva lesznek költözhető állapotban. A lap szerint messze nem elégítik ki a helyi igényeket. A helyzetet nem könnyíti meg, hogy az önkormányzatnak nincs túl sok lehetősége újabb lakások kialakítására. Főleg megfizethető, jóval a piaci

ár alatti telkekre lenne igény vagy bérlakásokra, azonban az önkormányzatnak nincsenek már a tulajdonában értékesíthető telkek. Tihanyban most 15 olyan bérelhető ingatlan van, ami az önkormányzat tulajdonában áll.

Szociális lakáshoz egyébként 360 Ft/négyzetméter, szolgálati lakáshoz 720 Ft/négyzetméter áron lehet hozzájutni, pályázat útján.

Akik Tihanyban saját lakásban szeretnének letelepedni, az irracionálisan magas ingatlanárak miatt, a falusi családi otthonteremtési támogatás (CSOK) mellett is szinte lehetetlen helyzetben vannak. Akár több tíz évig semmi másra nem lenne szabad költenie a fiataloknak, hogy megvásárolhassanak egy tihanyi lakást. A bérlés sem olcsó, az átlag fizetés fele is elmehet a lakbérre.

Most azzal próbálkoznak, hogy az egyik utcában, ahol több telek felvásárlásával és összevonásával több mint 4 ezer négyzetméteres területtel rendelkezik az önkormányzat, beruházást indítanak, építkeznek.

A tervek szerint itt épülne az emeleten 9 önkormányzati lakás, az épület földszintjén pedig óvoda és bölcsőde.

Tósoki Imre polgármester azt nyilatkozta: valamivel a piaci ár alatt szeretnék majd eladni a lakásokat. A méretüket a CSOK előírásainak megfelelően alakítják ki, azért, hogy a fiatalok minél több támogatást igénybe tudjanak majd venni.

