Hangyairtás mesterfokon: ezek a leghatékonyabb hangyairtó módszerek

A hangya: odakint hasznos, idebent káros

A hangyák a természetben hasznos élőlények, ugyanis részt vesznek a talaj levegőgazdálkodásában. Járataikkal fellazítják és szellőztetik a talajt, segítenek a növények gyökereinek levegőhöz jutni és ezáltal fejlődni. A hangyák bizonyos növényfajok szaporodását is elősegítik azzal, hogy táplálékgyűjtés közben széthordják különféle növények magvait. Indikátorfajként is tekinthetünk rájuk: a jó kertész tudja, hogy ha palántáit, virágait ellepik a hangyák, akkor problémája akadt a levéltetvekkel, ugyanis a hangyák elszántan védelmezik őket. Miért? A levéltetvek egy mézharmat nevű cukros váladékot termelnek, ami nagyszerű táplálékul szolgál a hangyakolónia számára, így a két faj szimbiózisban él egymással.

Apró szomszédaink, a szorgos hangyák bizony hamarabb észreveszik az ételmaradékot, mint mi, és egy pillanat alatt elözönlik otthonunkat. Hiába hasznosak a természetben, a házban kártevőnek számítanak. Bármilyen apró résen keresztül képesek bejutni és könnyen megtelepedhetnek bent. Könnyen alapítanak kolóniát fafelületek (parketta, lambéria) alatt, falakban, de kedvelik a konyhában a mosogató környékét és a szemetest is. Amellett, hogy mindenhol ott vannak és bizony csípnek is, egyes fajok amortizálják belső tereinket apró járataikkal, de akár betegségeket is terjeszthetnek.

Tehát: ha a hangyák elszaporodnak otthonunkban, cselekednünk kell: ha lehetséges a hangyák elűzése, vagy a hangyairtás házilag, tegyük meg!

Mitől jönnek elő a hangyák?

A hangyák kedvenc tápláléka a cukor, de bármilyen ételmaradék előcsábíthatja őket búvóhelyükről. Elég számukra egyetlen vékony repedés a parketta alatt és megtalálják az utat a legeldugottabb zugokig. De amilyen könnyen bejutnak a hangyák, olyan nehéz megszabadulni tőlük! A hangyák elriasztására és hangyairtásra számos házi praktika létezik, amiket Te is kipróbálhatsz, ha a jó idő közeledtével elözönlik otthonodat ezek a kis ízeltlábúak. Nem csak bolti hangyairtó szerek és hangyacsapda félék állnak rendelkezésünkre, hanem érdekes házi praktikák is.

Hangyafajták

Az emberi szem számára a legtöbb hangya egyformának tűnik, de ha közelebbről megvizsgáljuk őket, észrevehetünk komolyabb különbségeket méretükben, színükben és formájukban is. A leggyakoribb gondokozó hangyafélék a következők:

Fekete hangya: fekete, 3-5 mm hosszúságú dolgozóit mind ismerjük. Gyakori vendégek a lakásban, apró repedéseken keresztül jutnak be, főleg édességet keresve. A kertekben is gyakran találkozhatunk velük: az elhullott gyümölcsöket és a mézharmatot egyaránt kedvelik.

Fáraóhangya: egy rendkívül apró hangyafajta, a mindössze 2 mm nagyságú dolgozói borostyánszínűek, mindenevők, de főleg a fehérjedús táplálékot részesítik előnyben. A meleget és a magas páratartalmat kedvelik, könnyen hoznak létre kolóniát fafelületek rejtekében, falakban, de még szemetesekben is. Betegségterjesztő faj: testükön megtelepedhetnek baktériumok, vírusok, így egészségügyi intézményekben különösen nagy a kockázatuk. A hangyairtás itt nem könnyű feladat, mert a kolónia könnyen költözik, így fontos, hogy a méreganyagok eljussanak a királynőhöz.

Lóhangya: nagyobb termetű, 6-10 mm hosszúságúra nő meg és képes egészen nagy távolságokat megtenni a boly és a táplálékforrás között. Ennek a fajnak a kiirtása a boly megtalálásától függ, a királynő elpusztítása elengedhetetlen. Könnyen bejutnak a házba az ablakra, tetőre lógó faágakon vagy vezetékek mentén. Kedvelik a magas páratartalmat és a faszerkezeteket, amikbe járatokat vájnak. Fő táplálékuk a mézharmat és a növényi nedvek, a lakásban gyakran a vízforrást keresik. Fontos, hogy speciálisan erre a hangyára való hangyairtó szert szerezzünk be, különben a boly arrébb költözik és még több kárt okoz a házban. A hangyacsapda is hatékony védekezés lehet.

A felsoroltak mellett gyakori fajta még az argentin hangya, a gyepi hangya és a tolvajhangya is.

Hangyariasztó szerek házilag

Ha állatbarát vagy és a hangyairtás gondolata nem szimpatikus számodra, riaszd el őket! Mivel a hangyáknak nagyon érzékeny a szaglása, vannak olyan illatok, amik elriasztják őket. A hangyariasztó szerek saját konyhádban is fellelhetőek: ilyen a citrom, a fokhagyma és a savanyú uborka. Ha a hangyák vonulási útjára teszed őket, hangyairtás nélkül megszabadulhatsz tőlük. Erős illata miatt hatásos védekezőszer még a levendula aroma és a fahéj, de a sütőport sem kedvelik. Növények ültetésével is kivédhetjük a hangyainváziót: bizonyos palántákat nem kedvelnek, így csökkenthetjük az esélyét egy boly megtelepedésének házunk közvetlen közelében. Ilyen növény például a koktélparadicsom.

Hangyairtás vegyszer nélkül

Ha nem szeretnénk illatanyagokkal bajlódni, egyszerűen meg is mérgezhetjük a hangyákat anélkül, hogy vegyszerekkel szennyezzük be otthonunkat. Töltsünk meg egy tálkát porcukor és szódabikarbóna keverékével és várakozzunk: a hangyák, akik mit sem sejtve lakmároznak a cukorból, magukhoz veszik a szódabikarbónát is, ami erősen puffasztó hatása miatt remek hangyairtó szer. Ha gyors, egyszeri megoldást kíván a helyzet, akár fel is porszívózhatjuk őket, de fontos, hogy a porzsákot azonnal ürítsük, különben nem sokat ért erőfeszítésünk.

Hangyacsapda

Házi és bolti módszereket is alkalmazhatunk, mindkettő hatásos nagyobb kaliberű hangyairtás esetén. Fogjunk egy régi mosogatószivacsot, áztassuk cukros vízbe, majd használjuk csalétekként. Amikor már ellepték a hangyák, egyszerűen dobjuk ki, vagy mossuk le és használjuk újra. A boltokban vásárolt hangyacsapda sem hagy cserben: illatukkal magukhoz vonzzák a hangyákat, akik a csapdába bebújva felveszik a méreganyagokat, elterjesztik a bolyban, majd napokon belül elpusztulnak. A hangyacsapda akár a teljes boly pusztulását is okozhatja, bármilyen életciklusban legyenek is az egyedek.

Vegyszeres hangyairtás

Hangyairtó gél, hangyairtó spré vagy hangyacsapda? Általában a hangya fajtájától függ, hogy milyen hatóanyagú vegyszerre érzékeny, ugyanis a kezelésre nem egyformán reagálnak.

Bármelyik megoldást választhatjuk, ha úgy döntünk, vegyszerrel védekezünk, de érdemes megállapítani, hogy konkrétan milyen fajú hangyáról van szó. Már léteznek olyan bioaktív vegyületek, amelyek benti és kültéri használatra is egyaránt megfelelnek, nem szennyezik a lakást és nem veszélyesek háziállataink számára sem. A hangyairtó gél eredménye hasonló a hangyacsapda által kifejtett hatáshoz: a rovarok pusztulása késleltetett, a csalétek elfogyasztása után még pár napig életben maradnak, míg a bolyba hazatérve elterjesztik a hangyairtó szert, nagyfokú pusztítást okozva. Fontos azonban, hogy bevetésük előtt megfelelően tájékozódjunk a hatóanyagról és az utasításokat betartva csak a kívánt mennyiségben használjuk.

Mivel NE irtsunk hangyát?

Némely háztartásban találhatunk bóraxot vagy petróleumot. Súlyos egészségkárosító hatásuk miatt ezek az anyagok nem alkalmasak hangyairtásra. Veszélyesek az emberre és a háziállatokra, ugyanis vese- és májelégtelenséget okozhatnak, nagyobb dózisban halálos mérgezés is előfordulhat. Ezeket az anyagokat, még ha hozzá is jutunk, kerüljük, a hangyairtó szer származzon szakosodott üzletből!

Ha több módszert is kipróbáltunk, de nem megy a hangyairtás, inkább hívjunk szakembert, aki azonosítja a hangyafajt és a megfelelő módszerrel megszabadít bennünket tőlük! Ha elmúlt a hangyavész, továbbra is figyeljünk oda háztartásunkra: kerüljük a morzsálást, zárjuk jól az olyan tartós élelmiszereket, mint a cukor és ne tároljunk elérhető helyen (például a szemetesben) sokáig ételmaradékot!

