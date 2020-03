Új kihívás indult: az ablakokból szól a hálataps az egészségügyiseknek

Az egészségügyi dolgozóknak szól a taps az erkélyen: az "Ablakomból" nevű kihívás lényege, hogy este fél nyolckor az emberek az otthonukban megtapsolják azokat, akik értük dolgoznak, orvosokat, ápolókat, gyógyszerészeket, mentősöket. A hálataps-mozgalmat a karantén alá vont olaszok és a spanyolok indították, a napokban pedig már Magyarországon is sokan csatlakoztak a kihíváshoz, számolt be az RTL Klub híradója.

A mozgalom egyik elindítója azt mondta: videókat kapott Tiszaújvárosból, Szombathelyről, Budapestről, ami bizonyítja, hogy sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez. Volt, ahol még 8 órakor is tapsoltak. Az üzenet pedig célba is jut: egy budapesti ápolónő így számolt be az élményről:

Egyszerűen gombóc volt a torkomban, a hideg rázott. Annyira jól esett ez az egész, hogy elmondani nem tudom

- nyilatkozta.

Az itthoni internetezők kibővítenék a hálatapsban részesülőket, hogy az egészségügyisek mellett a kereskedelmi dolgozóknak, a rendőröknek és a katasztrófavédelmiseknek is szóljon.

