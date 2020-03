Bejelentették: élesben is használható lesz a szegedi járványkórház

Ahogy a portál írja, alig van olyan szeglete a II-es kórháznak, amihez ne nyúltak volna hozzá az utóbbi hetekben.

Az átalakításra és az osztályok költöztetésére a koronavírus-járvány miatt van szükség, hogy a régióban is működhessen egy mindenre felkészült járványügyi intézmény

- mondta a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke, aki kitért arra is, hogy januárban, már amikor megjelent a járványveszély, létrehoztak egy vírussal foglalkozó bizottságot. Így tehát a II-es kórház járványügyi ellátó központtá alakítását még azelőtt elkezdték, mielőtt a szegedi intézmény hivatalosan is megkapta volna a kijelölésről szóló határozatot.

Ahogy az elmúlt hetekben élesedett a helyzet, úgy gondoltuk át a betegellátó részleg pontos jövőbeli működését egészségügyi szakmai, igazgatási, műszaki, humánpolitikai, jogi, logisztikai, valamint kommunikációs szakembereink bevonásával az elkövetkező időszak tökéletes működése érdekében

- emelte ki Lengyel Csaba.

Mint mondta ezért a II-es kórházat találták a legalkalmasabbnak, mert itt működik infektológia is, jelenleg 15 ággyal. Hozzátette, hogy az is fontos volt, hogy ott rendezzék be a járványügyi kórházat, ahol van CT, és intenzív osztály is, valamint jól elkülöníthető a klinikai központ többi részétől.

A korábbi fertőző osztály helyén pedig kialakítottunk a fertőzésgyanús betegek számára egy második SBO-t, hogy a felsőlégúti fertőzés gyanúja miatt beutaltak ne veszélyeztessék a sürgősségi ellátást az új klinikai tömbben

- részletezte az elnök.

Címlapkép: Getty Images