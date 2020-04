Balatonfüred sem kér a látogatókból: magas büntetést kaphatnak a szabályszegők

Mi is írtunk róla, hogy korábban már több település döntött úgy, hogy különböző részleges lezárásokkal, parkolási korlátozásokkal igyekszik megakadályozni a tömegesen érkező vendégek látogatását. A portál információi szerint most Balaton füred is csatlakozott, hogy különböző eszközökkel lépjen fel az ellen, hogy elsősorban hétvégéken és a közelgő ünnepen elleépjék a látogatók a kedvelt vízparti várost.

A kijárási korlátozások egyértelműek, mindannyiunk érdeke azokat betartani

– mondta Bóka István Balatonfüred polgármestere a Füred TV-nek.

A polgármester szerint a korlátozásba viszont nem fér bele, hogy valaki egészségügyi séta vagy sportolás címszóval autóba ül és felkeresi Balatonfüred látványosságait. A városvezetője elmondta, hogy a jogszabályt helyesen értelmezve: Balatonfüred most az ott élőknek és az ott tulajdonnal rendelkezőknek biztosít szolgáltatást.

A strandokat, közparkokat most a helybélieknek tartják fenn, akik nem maradhatnak otthon vagy sportolás céljából vennék igénybe a területeket. A cél minél nagyobb területet biztosítani, minél kevesebb ember számára, hogy meg lehessen tartani a szükséges távolságot. A szabályok betartása érdekében erőteljes közterületi jelenlétet kért a húsvéti ünnepek idejére a közterület felügyelettől valamint a rendőrségtől Balatonfüred polgármestere.

