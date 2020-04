Koronavírus: lesújtó hírt közölt a polgármester a borsodnádasdi idősotthonról

Korábban mi is megírtuk, hogy Borsodnádasd polgármestere, Kormos Krisztián tájékoztatása szerint a koronavírus felütötte a fejét egy helyi, nem önkormányzati fenntartású idősotthonban. A város közösségi oldalán először arról írt, hogy már négyen fertőződtek meg ott, később pedig azt írta:

a 41 fős intézménynek már több mint fele érintett.

A polgármester próbált több forrásból pontos információkat szerezni, egyelőre azonban csak nagyságrendi adatokat tudott közölni.

Az eredmény azután derült ki, hogy minden ellátottat és gondozót teszteltek. Kormos Krisztián azt is írta: nagy a valószínűsége annak, hogy a fertőzés kikerült az intézmény falain kívülre is, vagy onnan került be.

Nyomatékosan kérem Önöket, hogy nagyon vigyázzanak! Nem szeretnék továbbra sem pánikot kelteni, de ez már nem több száz kilométerre lévő sajtóhír - ez már a mai borsodnádasdi valóság! A fertőzés terjedésének üteme robbanásszerű! Kerüljük a személyes kapcsolatokat, kontaktokat. Aki bármilyen rendellenességet tapasztal magán vagy családján belül, telefonon vegye fel a kapcsolatot az orvosi ügyelettel! Abban megerősítettek a hatóságok, hogy a tesztek folytatódnak, a kontaktkutatás biztosított.

- hívta fel a figyelmet.

A teljes poszt itt olvasható:

Címlapkép: Getty Images