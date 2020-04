Koronavírus: újabb vidéki idősotthonban jelent meg a fertőzés

Eger polgármestere, Mirkóczki Ádám Facebook-videóban jelentette be, hogy a város egyik idősotthonában négy embernek: három ellátottnak és egy dolgozónak pozitív lett a koronavírus-gyorstesztje. Az Idősek Berva-völgyi Otthona önkormányzati fenntartású. Mint kiderült, Eger 6000 tesztet rendelt a saját költségén, amiből 100-at kifejezetten az idősotthon számára biztosítottak múlt héten szombaton. A tesztelés a hétvégén lezajlott, aminek eredményét most közölte a polgármester. Azt is mondta, hogy a négy fertőzöttből három már tünetmentesen átesett a betegségen.

Az érvényes protokoll szerint az egri idősotthonban az Országos Mentőszolgálat elvégzi az PCR-tesztet is, ami 24 órán belül kimutatja biztosan, hogy a négy személy továbbra is fertőző-e. Izolációjuk már megtörtént a polgármester tájékoztatása szerint: a 3 bentlakó az otthonon belül lett elkülönítve, a negyedik, a dolgozó pedig házi karanténban van.

A teljes bejelentést itt lehet megnézni:

Címlapkép: Getty Images

