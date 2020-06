Brutális vihar csapott le a vidéki városra: képeken az utcákon hömpölygő özönvíz

Hatalmas vihar és vele együtt óriási mennyiségű eső csapott le Debrecenre kedden. Az Időkép azt írja észlelői információi alapján, hogy eleinte csak a keleti, északkeleti határ közelében, majd a Duna-Tisza közén is beindultak a zivatarok. Több helyen felhőszakadás, jég kíséri a viharokat. Június az ország nagy részére meghozta a kiadós csapadékot, heves viharokkal tört ránk a zivatarszezon. A kiszáradt földeknek jól jött az esőzés, hiszen egy heteken át tartó aszályos időszak ért most véget. A viharokat több helyen kísérte özönvízszerű esőzés, de szerencsére tartós, áztató esőből is jutott az ország jelentős részére.

Sajnos a pozitív hatás mellett az időjárásban bekövetkezett fordulat sok helyen rombolást is hagyott maga után, a vasárnapi viharkárokról itt írtunk részletesebben, itt pedig arról, hogy Tótvázsonyban emberéletet követelt a villámárvíz.

A keddi zivataros, esős időjárás következményeként jellemzően a sok csapadék adott munkát a tűzoltóknak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedd kora este. Dóka Imre elmondta: Budapesten és Pest megyében mintegy negyven esetben riasztották a tűzoltókat, főként a felgyülemlett sok csapadék miatt.

Debrecenben több mint száz bejelentés érkezett elöntött pincékről, garázsokról, alagsorokról. Itt hivatásos és önkéntes tűzoltók is segítik a károk felszámolását.

Fotók is készültek erről:

Egy férfi kerékpározik az esővízzel elöntött Déli soron Debrecenben. MTI/Czeglédi Zsolt

Elakadt autó utasát viszi karjaiban egy tűzoltó az esővízzel elöntött Salétrom utcában Debrecenben. MTI/Czeglédi Zsolt

Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt szerdára az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A kedd kora esti veszélyjelzés alapján kedden a nap további részében a nyugati országrész kivételével elszórtan fordulhatnak elő zivatarok, leginkább a Dunától keletre. Kiemelten az Alföldön, annak is az északi, északkeleti részén (Nyírség, Hajdúság, Jászság), illetve a Duna-Tisza-közén helyenként intenzív zivatar is valószínű, amelyhez felhőszakadás (30-50 milliméter, helyenként akár 50 milliméternél is több csapadék), jégeső, 60-80 kilométer/óra feletti szél is társulhat. Még az esti, éjszakai órákban is várhatók helyenként zivatarok, elsősorban a Dunától keletre.

Szerdán az ország nagy részén (főként keleten és az ország északi részein) ismét zivatarok alakulhatnak ki (a Dunántúl nyugati szélén lehet a legkisebb eséllyel).

A zivatarokat elsősorban felhőszakadás kíséri (30-50 milliméter csapadék), kisebb eséllyel 60-70 kilométer/óra feletti szél, illetve jégeső is társulhat hozzájuk - tették hozzá. Az előrejelzés szerint szerdán a hajnali 13-18 fokról délutánra 22-27 Celsius-fokig melegszik a levegő.

