Zseniálisan helyettesíti ez a falu a zöldhulladék-égetést: mindenki példát vehetne róluk

Mivel eltüzelni már tilos, egyre gyűlik Tiszapüspökiben is a zöldhulladék, az ebből a célból kihelyezett öt köbméteres konténer naponta háromszor is megtelne, számolt be a szoljon.hu.

A probléma megoldására az önkormányzat ágaprító berendezést, valamint egy brikettáló gépet vásárolt.

A következő lépés egy olyan szerkezet beszerzése lesz, mely a megfelelő méretűre aprítja a faágakat. A cél, hogy a lakosság a saját zöldhulladékát brikett formájában, jutányos áron vásárolhassa vissza.

Korábban mi is megírtuk, hogy jövő évtől már tilos lesz az avarégetés és a kerti hulladék égetése országszerte a Parlament döntése nyomán. Ebben a cikkünkben pedig szakemberrel beszélgettünk többek között arról, milyen alternatívái lehetnek az égetésnek. Számos módszer létezik a ház körüli vagy akár háztartási hulladékok komposztálására, a problémák jellemzően akkor jönnek elő, ha beteg ágakról, levelekről kell gondoskodni, de erre is van megoldás. A rossz berögződések egyike, hogy az emberekbe beleivódott: ezeket bizony égetni kell. Holott a beteg növényi részeket ki kell szárítani, fel kell aprítani, és különálló módon komposztálni vagy brikettálni lehet, kiszárítás után alkalmasak arra, hogy fűtsünk velük.

