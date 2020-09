Végleg betiltották az avarégetést: ezzel a 4 módszerrel szabadulhatsz meg a kerti hulladéktól

Az ősz beköszöntével a kert- és telektulajdonosoknak bőven van mit tenni a portájuk körül – az egyik legfőbb feladat pedig, ami rájuk vár, hogy kezdjenek valamit a lehullott falevelekkel. Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy jövőre országszerte tilos lesz az avarégetés és a kerti hulladék égetése. A parlament által elfogadott módosítás célja az indoklás szerint a levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme, a levegő nem megfelelő minősége miatt ugyanis uniós kötelezettségi eljárás van folyamatban Magyarország ellen. Azt a rendelkezést, ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést, 2021 január elsejétől törlik el, így a levegő védelméről szóló kormányrendelet értelmében a tilalom az egész országban általánossá válik.

Az egyik indok, ami a tiltás mellett szól, az az, hogy rengeteg tápanyagot égetünk el és küldünk feleslegesen a légkörbe, csupa olyat, amit például komposztálhatóvá vagy más módszerrel hasznosíthatóvá tehetnénk.

Sajnos a lehullott levelekre máig szemétként tekint a kerttulajdonosok jó része, holott számos módon lehet hasznosítani őket, többek között mulcsként, komposztként vagy gyeptrágyaként.

(A biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákokat egyébként többnyire maguknak a lakosoknak kell megvásárolniuk, az áruk és az űrtartalmuk is eltérő lehet településenként.) A problémák jellemzően akkor jönnek elő, ha beteg ágakról, levelekről kell gondoskodni, pedig szakszerű komposztáláskor a keletkező hő, ami 50-60 Celsiusfok is lehet nagyon hosszú időn keresztül, teljes mértékben sterilizálja ezeket a talajokat, így akár vírusos, baktériumos növényi részek komposztálásával készült anyagot is nyugodtan használhatunk utána még palánták neveléséhez is.

Egy kiskert területen már egy egy négyzetméteres komposztáló és egy leveleknek fenntartott háló az egész kert zöldhulladékát, avarát tudja kezelni. Erre vannak is támogatási projektek Magyarországon, így akár ingyen is hozzá lehet jutni. Egyre több településen a komposztálási lehetőség mellett hetente, kéthetente, akár havonta el is viszik közszolgáltatás keretében komposztálni vagy egyéb módon megsemmisíteni, amire a lakosságnak nincs szüksége.

Növényi részeket a lebontáson kívül más módon nem ajánlott megsemmisíteni

- hívta fel a figyelmet a HelloVidék megkeresésére korábban Horváth Zsolt környezetvédelmi mérnök, közgazdász, a Levegő Munkacsoport tagja. Vannak ugyan regionális hulladékégetők, ahova be lehet vinni ezeket az anyagokat, de ennél hasznosabbak a települések által létrehozott komposztálótelepek. Ide kerülnek azok a zöldhulladékok, amiket a lakosságtól elszállítanak, és ott központilag komposztálják. Ha mi magunk szeretnénk hasznosítani a saját portánkon, íme néhány ötlet a The Spruce cikke alapján, amit érdemes kipróbálni!

Komposzt

Az őszi levelek, különösen azok, amiket ledarálunk akár a fűnyíróval, akár speciális, erre tervezett aprítóeszközzel, egyszerűen fantasztikus alapot nyújthatnak a komposztáláshoz a magas széntartalom révén.

Meglepőnek tűnhet, de még a beteg növényi részeket is felhasználhatjuk, csak ki kell szárítani, fel kell aprítani őket, és különálló módon komposztálni (vagy akár brikettálni) lehet.

A különböző fák leveleit összekeverhetjük, de éppen a falevelek magas széntartalma miatt és a gyorsabb komposztálódás érdekében figyeljünk arra, hogy nitrogénben gazdag anyagok (például a fűnyesedék) is legyen a keverékben.

Mulcs

Ha felaprítottuk a leveleket, remekül használhatjuk őket organikus mulcsként virágágyásokba vagy zöldségeskertbe, fák, cserjék körül, vagy akár cserepekben, ládákban. A mulcs segít megőrizni a talaj nedvességét, hűvösen tartja, és megfékezi a gyomok elburjánzását. Bónusz, hogy a levelek lebomlásakor tápanyagok kerülnek a földbe, és ennek, valamint a férgek és mikroorganizmusok kitartó munkájának köszönhetően egy világosabb, porhanyósabb talajt kapunk.

Levélhumusz

Egyszerű módja annak, hogy kinyerhessük a lehullott levelekben található tápanyagokat, és ehhez még csak komposztálni sem kell őket. Mivel a komposzttal ellentétben a levélhalmok ebben az esetben hőtermelés nélkül bomlanak le, akár egy árnyékos sarokba is el lehet őket helyezni, nem kell hozzá külön láda sem. Gyűjtsük a leveleket egy nagyjából 1 méter magas kupacba a kert egyik szélében, öntözzük meg, és néhány havonta ellenőrizzük, nem száradt-e ki. A kész humuszt ugyanúgy használhatjuk a kertben, mint a komposztot és társait.

Raktározd el!

Tavasszal és nyáron rengeteg a zöld, komposztálni való alapanyag, ugyanakkor pont ezekben az időszakokban nem mindig könnyű az úgynevezett barna alapanyagot beszerezni. Ezért jó, ha előre gondolkodunk és elteszünk pár zsáknyi levelet az előző évi „termésből”, a saját dolgunkat könnyítjük meg vele.

