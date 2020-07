Így szabadulj meg örökre a legyektől: nemcsak hogy undorítóak, de meg is betegíthetnek

Korábban már írtunk arról, mennyi hasznos és fontos szolgálatot tesznek a rovarok nekünk, embereknek. Az egyik legfőbb ezek közül, hogy beporozzák a növényeket, de abban is hatalmas hasznot hajtanak, hogy eltüntetik az elhalt élőlényeket: az elpusztult állatokat, a trágyát, az élettelen növényi anyagot, köztük a kidőlt fákat is. Nélkülük a lebontást csak gombák és baktériumok végeznék. Természetesen nem elhanyagolható tény, hogy kárt is okoznak: sok rovar növényevő, és ezek alaposan károsítják termesztett növényeket vagy a raktározott élelmiszereket. A szúnyogokkal, böglyökkel, tetvekkel, bolhákkal nemcsak hogy kellemetlen az együttélés, de ráadásul súlyos betegségeket is terjeszthetnek, és hasonló a helyzet a legyekkel is.

A házilegyek nagyjából 10-25 napig élnek, de rövid életük alatt peték százait termelhetik. A faj szívósságát jól mutatja, hogy a sarkvidékek legtávolabbi pontjain kívül gyakorlatilag a világon mindenhol honos, a kiirtására irányuló kísérletek nem jártak eredménnyel. Manapság is nagy tömegben fordul elő, főleg azokon a területeken, ahol rosszak a higiéniai viszonyok.

Mindig ellenőrzöd, becsuktad-e az ablakokat, ahogy az ajtót is, miután hazaértél, mindent tisztán tartasz, ennek ellenére olykor hozzád is betévednek ezek a rovarok? Folyamatos zümmögésükkel az őrületbe kergetnek?

Habár tipikusan a nyári hónapokkal asszociáljuk, a házilégy valójában egész évben képes szaporodni, így idénytől függetlenül okozhat problémát

- írja a Country Living. Az igaz ugyanakkor, hogy melegebb időben jóval aktívabbak, ezért invázió ekkor valószínűbb – nem árt tehát, ha a nyári teendőink listájához a házilegyektől való megszabadulást is hozzáadjuk, a szúnyog- és hangyairtást kiegészítendő. Itt van néhány módszer arra, hogyan űzzük el ezeket a bosszantó rovarokat anélkül, hogy napokig lesben állnánk a légycsapóval.

Szabadulj meg mindentől, ami potenciális táplálékul szolgálhat

A házilegyek csupa olyan dolgokon tenyésznek és érzik jól magukat, amikre leginkább undorral tekintünk: állati ürülék, a szennyvízcsatornából származó hulladékok, túlérett, rothadó gyümölcsök-zöldségek, szemetesek. Éppen ezért, ha fel akarjuk venni a harcot ellenük, extra tisztaságot kell tartanunk a lakásban, ügyelni a szemetesünk lefedettségére, a különösen problémás felületek fertőtlenítésére és az ételmaradékokra – egyébként az állateledel és akár egy félig teli borospohár is vonzhatja a legyeket.

Arról se feledkezzünk meg, hogy a légyinvázió forrása gyakran kültéren lehet. Fennáll a veszélye annak, hogy kint vernek tanyát, és a lakásba akkor repülnek be, ha megfelelő alkalom kínálkozik. Számoljuk fel az állott víz, az állati ürülékek lelőhelyeit a kertünkben, és ne feledkezzünk meg a rothadó fáról, növényekről. Jó ötlet fertőtleníteni a kinti szemetest is.

Helyezz el légycsapdát

Ha a légypapír nem tűnik túl hatásosnak, házilag is készíthetünk légycsapdát, méghozzá többféle módszerrel. Vágjuk le egy kiürült, kiöblített műanyag palack tetejét. Töltsük meg almadarabokkal és töltsük fel pár kanál borecettel vagy almaecettel, majd szájjal lefelé fordítva helyezzük a palackba az előzőleg levágott kiöntő részt. A palackban lévő anyag hamar bomlásnak indul, ami azt jelenti, hogy jócskán érezni lehet majd a szagát, ezért tanácsos olyan helyet keresni neki, ahol sem minket, sem a szomszédokat nem zavar.

Diszkrétebb megoldás, ha egy sekélyebb tálat megtöltünk egy ujjnyi mennyiségű almaecettel, amibe egy evőkanál cukrot és pár cseppnyi mosogatószert keverünk. A legyek, miután megérzik a szagot, rárepülnek, és elmerülnek a keverékben.

A természet ereje

Több növény is van, ami segítségünkre lehet a legyek elleni harcban. Érdekesség, hogy a bazsalikom és a paradicsom illata is taszítja őket, ezeket akár a balkonunkra is kiültethetjük. A levendulát a szúnyogokhoz hasonlóan szintén nem kedvelik, így magát a növényt is használhatjuk, de az is jó megoldás, ha illóolajként a függönyre permetezünk belőle. A szegfűszeg és a babérolaj is hasonló hatást vált ki.

Mikor kell szakemberhez fordulni?

Az a legjobb, ha minél gyorsabban megszabadulunk a legyektől, lehetőleg még mielőtt peték százait raknák le a közvetlen környezetünkben. Ha a fenti tanácsok közül semmi nem hoz érdemi eredményt, nem marad más hátra, mint hívni a rovarirtásra szakosodott profikat, amilyen hamar csak lehet. A szakemberek felmérik az otthoni és a házon kívüli potenciális szaporodási területeket, majd rovarirtó szert alkalmaznak vagy csapdákat telepítenek, attól függően, hogy melyik alkalmazható az aktuális helyzetben.

Címlapkép: Getty Images

