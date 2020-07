Kártevők lepték el a házat? Így fogj hozzá az irtáshoz a szakemberek szerint

Legfőként nyáron okoznk gondot a bogarak, rovarok, melyek megkeserítik a lakók életét. Ha már felütötte fejét a baj, nincs mit tenni, fel kell venni a kesztyűt és ki kell irtani a kártevőket. Ha nem akarunk egyből szakembert hívni, és egy vagyont költeni az irtásra, érdemes először házi praktikákkal próbálkozni. Hogy mit tehetünk? Most ennek jártunk utána. Nézzük, mit tanácsolnak a szakértők, ha a ház különböző pontjain támadnak a nem kívánt látogtók.

Konyha

Friss gyümölcsök és zöldségek vásárlásakor és fogyasztásakor az utolsó dolog, amit szeretnénk az a gyümölcslegyek megjelenése. De néha ez elkerülhetetlen. Egy egyszerű csapda elkészítésével könnyedén leszámolhatunk a repdeső kártevőkkel. Egy üveg szájába állítsunk papírból tekert tölcsért, majd töltsünk az edénybe valamilyen édes üdítőt vagy gyümölcslevet. A legyek berepülnek a tölcséréren keresztül, viszont nem tudnak kijutni! Emellett fontos, hogy figyeljünk arra, hogy ne hagyjuk kint a sütiket, kekszeket vagy morzsákat, ezekre is rendszeresen rájárnak kártevők!

- mondja Carolyn Forte, a The Good Housekeeping Institute háztartási gépek és tisztítószerek laboratóriumának igazgatója.

Fürdőszoba

Azt gondolnánk a fürdőben nem telepedhetnek meg kártevők, pedig a hangyák sokszor vernek tanyát a mosdók alatt vagy épp a csaptelepek körül - főleg, ha vannak hézagok a falban, amiken keresztül beszabadulhatnak a fürdőszobába. Első körben pakoljunk el mindent, ami a csaptelepek, csövek körül található. Ellenőrizzük vannak-e repedések a falon, vannak-e lemállott részek, eltörött csempék stb. Ha találunk valamilyen hibát a falon, azt érdemes azonnal kijavítani, hiszen ezzel is elzárjuk a kártevők útját. Ezután vessünk be természtes anyagokat, például a kártevőket gyorsan elpusztító spray-t, amit citromfű olajból akár saját magunk el is készíthetünk. Ehhez nem kell mést tenni, mint egy permetezős üvegbe vizet tölteni, majd néhány csepp olajat belecsepegtetni. Ha kész az oldat, fújhatjuk is a kritikus pontokra. A citrusos illat elriasztja majd a kártevőket.

Hálószoba

A hálóba, csak úgy mint a fürdőbe, a házfalak sérülésein keresztül is bejöhetnek a kártevők. Emellett az ablak is kritikus pont lehet a bejutás szempontjából. Érdemes ezért ellenőrizni a szúnyoghálókat, redőnyöket, hiszen egy esetleges sérülés miatt, itt is bármikor bejuthatnak a kártevők. Főleg nyáron, amikor szinte minden nap kinyitjuk az ablakokat. Csapdákat itt is alkalmazhatunk, viszont fontos, hogy az ablakba helyezzük őket, hiszen itt ér be a házba a legtöbb kártevő. Ha elűznéd őket, keverje össze a borsmenta vagy a levendulaolajat (ezt a két illatot péládul minden hangya gyűlöli) vízzel és permetezd be a belépési pontokat, például ablakpárkányt vagy ajtókeretet.

Címlapkép: Getty Images

