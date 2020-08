Folytatódik a kisbolt botrány? Ördög Nóra is megszólalt az ügyben

Ahogy már arról korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk a helyiek kiakadtak Ördög Nóra és Nánási Pál kisboltjára, pontosabban a Nekem a Balaton miatt egyre növekvő forgalomra és a kis utcákban szabálytalanul parkoló látogatókra. A balatonakarattyai lakók, valamint a nyaralók tulajdonosai nyílt levélben, a közösségi média platformjain tiltakoznak és az önkorményzatnál is bejelentést tettek, amivel kapcsolatban most a legfrissebb információk alapján, a híres műsorvezető is megszólalt.

Korábban annyit tudtunk, hogy Ördög Nóra és férje, Nánási Pál már számtalanszor kérték vásárlóikat, hogy legyenek szívesek lerakni az autóikat az alig 300 méterre, a főút mellett található nagy parkolóban.

Most viszont a Bors felkereste telefonon Nórát az üggyel kapcsolatban. Az ismert műsorvezető a lapnak elmondta, hogy folyamatos egyeztetésben vannak a rendőrséggel, önkormányzattal, minden szervvel, akikkel csak kell az ügy kapcsán.

Azt gondolom, az itt lakók 90 százalékának a világon semmi gondja sincs a kisbolt népszerűségével, de mindig akad, akinek valami nem jó. Igyekszünk megoldani a problémát!

- tette hozzá a Ördög Nóra.

Címlapkép: Getty Images