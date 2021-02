Ennyi volt: költözik Ördög Nóráék balatoni kisboltja, kiharcolták a helyiek

Költözik Ördög Nóra és Nánási Pál balatonakarattyai kisboltja, amit tavaly nyitottak, és ami, bár nagyon népszerű volt, sokak szemét szúrta a környéken. Többször is feljelentették őket a helyiek, és úgy tűnik, most már csak egy drasztikus lépés oldhatta meg a helyzetet. A rendőrség már ki is tette az utcába az új közlekedési táblákat, aminek értelmében nem lehet parkolni a kisbolt környékén, Nánásiék pedig úgy döntöttek, hogy elköltöznek - írta a 24.hu.

Nagy az élet, de ennek sokan nem örülnek, akik ott a kisboltunk környékén csendre, nyugalomra és békére vágynak, és mi ezt el is fogadtuk. Többször elmondtuk, hogy az önkormányzattal komoly és előrehaladott megbeszéléseket folytatunk, hogy hogyan lehetne ezt a problémát orvosolni. Elfogadjuk, hogy ez a kisbolt itt, ebben a formában nincs jó helyen, és akkor most jön a bejelentés: a kisbolt el fog költözni onnan, ahol most van

- jelentette be a pár videóban. Az is kiderült, hogy tavasszal a körforgalomhoz fognak költözni, ami parkolásügyi szempontból a legideálisabb döntés. Az, hogy végleg bezárják a kisboltot, egyelőre nincs a terveik között.

