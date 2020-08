Itt a nagy bejelentés: a kisbolt után tovább terjeszkednek a Balatonon Ördög Nóráék

Korábban mi is megírtuk, hogy kiakadtak a helyiek Ördög Nóra és Nánási Pál Balatonakarattyán üzemelő kisboltja miatt. A Nekem a Balaton nevű boltban nyitástól zárásig folyamatos a forgalom, a tulajdonosok ismertsége okán naponta több százan tódulnak be egy kávéra, péksütire. A legtöbben azonban autóval érkeznek, amire az apró balatoni település még apróbb utcácskája, ahol a bolt található, nincs felkészülve.

A bolt közvetlen közelében nincs parkoló, ezért a kocsikat az utca két oldalán, a nyaralók előtt hagyják a vásárlók, sokan a sebességkorlátozást sem tartják be. Ebből mostanra elege lett a lakóknak és az ott állandó nyaralóval rendelkezőknek, a közösségi médiában, nyílt levél formájában is tiltakoztak a forgalom ellen. Később a pár többször is elmondta, hogy folyamatos egyeztetésben vannak a rendőrséggel, önkormányzattal, minden szervvel, akikkel csak kell az ügy kapcsán.

Legújabb videójukban, amit a Pénzcentrum szúrt ki, arról is beszámoltak, hogyan próbálták a helyzet megoldásaként kibővíteni a parkolóterületet - környékbeli ingatlanok kibérlése útján -, ez azonban nem jött össze. A videóban azt is megmutatják, hogy hol található a kisbolt közelében egy nagyobb parkoló, illetve kérik a vásárlókat, hogy ha lehet, ne autóval közelítsék meg a helyiek nyugalma érdekében. Sőt, aki nem akar gyalogolni, az használhatja a helyi közösségi elektromos rollerflottát.

Az igazi nagy hír viszont a videó végére maradt: úgy fest, hogy Nánásiék nem adják fel, sőt, a kisbolt után újabb nyitást terveznek Akarattyán.

Érezzük és látjuk, hogy valószínűleg ez a kisbolt kevés lesz nekünk. Kinőttük. (...) Újabb terveink vannak itt Akarattyán. Egy új hely nyitását kezdtük el előkészíteni, és hamarosan erről is elkezdünk beszámolni

- mondta el a sztárpár. Bár azt még homály fedi, hogy hol, az biztos, hogy már az idén megnyitják az új helyet. Ha nem is nyáron, de azért még az idén, és a kisbolt mindenképpen marad.

Címlapkép: Getty Images

