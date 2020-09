Sosem volt még ilyen egyszerű a poloskák elleni védekezés: ezek a trükkök működnek

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy az ősz érkeztével ismét nyakunkon van a poloska-invázió. Ahogy írtuk, idén azonban a szakértők szerint kevesebb rovarra számíthatunk a tavalyi már-már drasztikussá fokozódó állapothoz képest.

A poloskák az emberekre ártalmatlanok, de így is kellemetlen látogatók lehetnek otthonainkban. A növénytermesztésben, a kertekben rengeteg kárt okoznak, mivel növényi nedvekkel táplálkoznak. Gyakran megdézsmálják a hüvelyeseket és a lédús zöldségeket, de komoly problémát jelenthetnek a gyümölcsösökben is.

A poloskák korábban jóval ritkábban fordultak elő hazánkban, ám mostanra az inváziós rovar olyan szinten megvetette a lábát Magyarországon, hogy minden szezonban számolhatunk az egyre nagyobb területen megjelenő bűzváladékot spriccelő kártevőkkel.

Már senkinek nem kell bemutatni a lakásba is beszökő, hangosan zümmögő, döngicsélő büdösbogarakat, akik a hideg beálltával ellepnek mindent. Évről évre egyre nagyobb gondot jelentenek és viszonylag nehéz ellenük védekezni annak ellenére, hogy az engedélyezett rovarölő szerek többsége végez a kártevőkkel, viszont kifejezetten a poloskák ellen készült szer nincs a piacon.

Az egyszerű, kerti poloskáktól nincs okunk tartani, ám jelenlétük rendkívül zavaró lehet. Esténként a lámpafény vonzó lehet számukra, ezért gyakran szöknek be otthonunkba, ahol kellemetlen éjszakai vendégek lehetnek zümmögő hangjukkal és erős szagukkal. Sokszor a szúnyogháló sem jó fegyver, hiszen a legkisebb réseket is megtalálják. A HelloVidék most összegyűjtötte a leghatékonyabb praktikákat, amivel hatékonyan védekezhetünk a poloskák ellen a házban és a ház körül.

1. A titkos kerti kalász módszer

A legjobb megoldás talán az lenne, ha növényeinket is megvédve már a házig el sem jutnának a rovarok. Ennek érdekében kipróbálhatjuk a gabonás módszert, amivel csábítóbbá tehetjük a kinti környezetet, ám a kertünk épségben maradhat. Egy kerttulajdonos osztotta meg korábbi tapasztalatait a közösségi oldalon, miszerint észrevette, hogy amikor a szalmatakarásból kikelt néhány búzaszem, a poloskák elkezdték a kalászoló zöld gabonát szivogatni a paprika és a paradicsom helyett. Ezt követően ültetett néhány szem búzát négyzetméterenként, és habár már csak szeptemberre kezdtek kalászt nevelni, ezekkel már az egész kertből össze tudta gyűjteni a poloskákat. Minden reggel gyorsan körbejárta a kertet és a kalászokon lévő poloskákat leszedte, így vegyszer nélkül tűntek el a rovarok a kertjéből.

2. Ellenőrizzük a szúnyoghálót és a réseket

A poloskának a csótányhoz hasonlóan elég egyetlen apró rés a bejutáshoz, ezért az első lépés, hogy ezt megakadályozzuk. Lapított testének köszönhetően a szúnyogháló melletti keskeny réseken, lyukakon könnyen bemászik, valamint a rosszul záródó ablakoknál is. Varrjuk meg a rossz szúnyoghálót, a réseket szüntessük meg szigszalaggal, vagy szereljük meg a rossz ablakot.

3. A nedves törölköző

Az ajtók, ablakok alatti réseket tökéletesen betömhetjük vele, a nedvesség miatt nem jut át a poloska.

4. Ellenőrizzük a ruháinkat

A poloska sokszor rajtunk utazva jut be a házba: ellenőrizzük kabátunkat, könnyen lehet, hogy egy potyautas pihent meg a vállunkon. A ruhaszárítóval ugyanez a helyzet: a száradó ruhák is jó búvóhelynek tűnnek a poloskák számára.

5. Ne hagyjuk égve a villanyt, he nem muszáj

A poloska imádja a fényt, ezért estére, főleg, ha szellőztetünk, abban a szobában ne hagyjuk égve a villanyt, ahol nyitva van az ablak, mert akkor egy egész csapatnyi rovarral gyűlik meg a bajunk éjszaka.

6. A porszívó

Az egyik probléma az, hogyha megfogjuk vagy véletlenül eltapossuk a poloskát, akkor bizony nagyon büdös. Gumikesztyűvel, nejlonzacskóval a kezünkön foghatjuk össze a betévedt rovarokat, amivel a kellemetlen szag elkerülhető. A leghatékonyabb viszont talán a porszívó, amivel a rejtett kis zugokból is felszippanthatjuk a betolakodókat, és ha eldobható a porzsák, akkor készen is vagyunk.

7. A házi csapda

Készíthetünk házilag csapdát, aminek lépéseiről korábban már mi is írtunk. A csapda kertben és lakásban is használható és nincs másra szükségünk hozzá csak egy üres PET palackra, egy apró, elemes LED lámpára és szigszalagra.

Címlapkép: Getty Images

