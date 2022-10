Úri hóbort vagy valóban megéri? Ezzel fűtenek az őszi időszakban a tehetős vidéki magyarok

Az elmúlt időszakban főként a fatüzeléses kandallók iránt nőtt meg a kereslet, azon belül is főként a nagyobb teljesítményű termékek iránt, melyek már nagyobb légterületet is be tudnak fűteni. A legnagyobb kereslet a csempekandallók iránt jelentkezett, ezek a termékek ugyanis hosszabb ideig tudják megtartani a meleget. Az elektromos kandallóknál a Praktikernél nincs nagy eltérés az értékesítési számokban a tavalyi évhez képest. Főként azok választják ezt a terméktípust, akik nem rendelkeznek kéménnyel, de mégis szeretnék élvezni a tűz látványát.

- mondta el a HelloVidék megkeresésére Fuszeneckerné Pivarnyik Edina, a Praktiker szortiment menedzsere.

A hagyományos elektromos kandallók 15-40 négyzetméter közötti teret képesek önállóan kifűteni, ennél nagyobb területnél csak kiegészítő fűtésként tekinthetünk ezen termékekre. Amíg azonban nem köszönt be a nagy hideg vagy nem kapcsolják be központilag a fűtést, remek fűtéskiegészítésként használhatóak

- tette hozzá a menedzser, majd kitért arra is, mely fajtája fogy leginkább az elektromos kandallóknak.

Mint mondta, az áruház vásárlói a fali, illetve a külön burkolattal rendelkező tűztereket keresik leginkább, azon belül is a valósághű lángeffekttel és termosztáttal rendelkező termékeket. A fűtési teljesítmény mellett ugyanis fontos szempont a választásnál a vizualitás is: a termékkínálatban többszínű lángeffektet alkalmazó, valamint állítható lángintenzitású elektromos kandallók is elérhetőek.

Kiemelte azt is, hogy vidéken jellemzően nagyobb a családi házak aránya, így ott elsősorban a hagyományos kandallókat keresik a vásárlók, de az elektromos kandallók is népszerű termékek. Kitért arra is, hogy az áruház az említett termékkategóriákban a következő időszakban a megemelkedett kereslet fennmaradására, bizonyos termékek esetén pedig a hidegebb idő beköszöntével további emelkedésére számít országszerte. Ezért az áruházlánc ennek megfelelően igyekszik a készletet folyamatosan utántölteni, és gondoskodni a minőségi választék fenntartásáról.

Úri hóbort vagy valóban megéri az elektromos kandalló?

A modern elektromos kandalló tiszta, energiatakarékos és nagyon kis helyet foglal. Egy kapcsoló megnyomásával felfűthető a szoba, a kandalló pedig kellemes hangulatot teremthet. Költséghatékonyabbak és olcsóbbak lehetnek, mint a gáz- vagy fatüzelésű kandalló. Ráadásul azoknak is nagyon praktikus lehet, akik a meglévő fűtési rendszerük mellé, rásegítésként keresnek praktikus megoldásokat.

Sok otthonnál gyakori, hogy a ház, a lakás paraméterei nem engedik meg a fatüzelésű kandalló beépítését, így praktikusabb az elektromos verzió használata. Ebben az esetben a telepítés nem igényel különösebb építési feladatokat, nincs fúrás-faragás. Az eszközt elektromos áram alá kell helyezni és már használható is, megjelenik a tűz, vagyis annak imitációja. A kandalló szabályozása egy távirányító használatával még kényelmesebbé válik a család számára.

Nagy előnye az, hogy nem kell külön kémény és nem alakul ki eltakarítandó égéstermék, így nem kell bajlódnunk a kandalló tűzterének kitakarításával. Sok időt és fáradságot spórolunk meg azzal is, hogy nincs szükség fa beszerzésére, szállítására, darabolására. Hangulati szempontból ugyanolyan kellemes hatást érhetünk el vele, mint a hagyományos típusnál.

Mi az az elektromos kandalló? Hogyan működik?

Közelednek az őszi-téli hónapok, lehűl az időjárás, és így természetes, hogy egyre nagyobb kedvünk lesz az otthonunk békéjében tölteni a szabadidőnket. Nincs harmonikusabb és nyugodtabb érzés annál, amikor odakinn hideg vihar vagy havazás van, mi pedig egy forró teával, kávéval bekuporodhatunk a fotelbe, kanapéra. Az egész hangulat megkoronázása lehet egy kandalló, amely szó szerint hozzájárul az otthon melegéhez. A legtisztább és legkényelmesebb megoldás az elektromos kandalló, hiszen ezek különböző – digitális vagy fény természetű – lángeffektet használnak, tehát tényleges tűz nincs a bútorban. Ma már igen kedvező áron és többfajta típusban érhetők el ezek a lakásunkat díszítő bútorelemek, ráadásul majdnem pontosan úgy néz ki, mint bármilyen hagyományos kandalló típus.

Mi a különbség az elektromos kandalló és a látványkandalló között?

Attól még, hogy az elektromos kandallóban nincsen tűz, azért még fűt – sőt, nem is akárhogyan! Teljes értékű fűtőrendszerként funkcionál csak éppen „álcázza magát” egy kicsit. A látványkandalló ehhez képest nem vagy csak kisebb fűtőértékkel bír – jobb esetben annyival, mint egy elektromos radiátor.

Elektromos kandalló típusai

Falra szerelhető elektromos kandalló - A fali látványkandallók jellemzője, hogy mivel nem túl nehezek, így egészen könnyen felszerelhetők tégla- vagy akár gipszkarton falra is. Nagy előnyük, hogy a használatuk egyszerű és biztonságos. Ott is elhelyezhetők, ahol minden négyzetcentiméterre szükség van, emiatt nagyon közkedvelt kandallótípusnak számítanak. Ma már különféle kivitelű és színű kandallók vannak a piacon, így ízlésünknek és az otthonunk stílusának megfelelően választhatunk. Könnyedén betölthetjük vele a szabad falfelületeket, és segítségével a nappaliban pihenésre, beszélgetésre alkalmas exkluzív és kényelmes sarkot alakíthatunk ki – semmi egyébre nincs ehhez szükség, csak elektromos áramra!

Beépíthető elektromos kandalló - A beépíthető kandallók kisebb átalakítást igényelnek a telepítés során, de ha megtehetjük, megéri ez a kis energia- és pénzbefektetés, hiszen az ilyen kandallók igazi látványelemként funkcionálnak. Ez a típus esztétikai szempontból nagyon fel tudja dobni az otthonunkat, nem mellesleg pedig egy jól kivitelezett légfűtéses rendszer az egész otthonunkat befűtheti.

A vízteres elektromos kandalló előnyei - A vízteres rendszer legnagyobb előnye, hogy összeköthetőek a radiátorokkal, így a kandalló fűtési hatékonysága megsokszorozódhat, hiszen a kandallóban képződő meleg víznek utat biztosítunk a radiátorok felé. Mivel az elektromos vízteres kandalló megoldása nem kifejezetten elterjedt, ezért további olvasásra a vízteres kandallókról szóló általános cikkünket ajánljuk, ami remek alternatív megoldást kínál a hagyományos fűtési megoldásokhoz képest.

Miért éri meg nekünk?

Egy elektromos kandalló igazi lánghatással otthonos hangulatot teremthet a nappaliban vagy hálószobában anélkül, hogy tűzifával kellene bajlódni. Az őszi-téli időszakban nincs is jobb, mint a barátságos fényt árasztó elektromos kandalló mellett olvasni, pihenni, és élvezni az általa kibocsátott meleget. Persze számos előnye van, amit mindenképp érdemes szem előtt tartanunk! Nézzük is ezeket:

Megfizethető, rásegítés szempontjából olcsóbb megoldás lehet. Nincs szükség szakemberre. Az elektromos kandalló felszerelése egyszerű, csak ki kell bontani a dobozból és be kell csatlakoztatni a konnektorba. Korlátozott karbantartás szükséges, időnként le kell törölni az üveg előlapot és ki kell cserélni egy izzót Kevesebb hely szükséges. Alkalmas lakásokba vagy társasházakba is, nem igényel vezetéket, kéménycsatlakozást. Remek kiegészítő hőforrás lehet szobákban, nappalikban. Élvezhetjük a valódi tűz hangulatát rendetlenség, piszok nélkül. A lángeffektus technológia elképesztően valósághű lángokat képes mutatni.

Mennyibe kerülnek?

Ma már a klasszikustól kezdve a modernen át a rusztikus stílusú kandallókig számos fajtát vásárolhatunk, a hozzájuk kapcsolódó kandallóbetétekkel együtt. Éppen ezért most a nagyobb áruházak készletét vettül górcső alá, hogy lássuk, mennyibe kerül egy-egy ilyen termék.

A Praktiker online kínálatában 46.990-199.990 forint között mozog az ára, mérettől, teljesítménytől függően.

Az OBI online webshopjában 19 990-139 990 forint között találjuk az árakat, szintén mérettől, teljesítménytől függően.

A Bauhaus online felületén 29 990-129 990 forint között vannak az elektromos kandallók árai, mérettől, teljesítménytől függően.

Az eMag kínálatában 24 892-980 652 forint között találunk elektromos kandallókat, mérettől, teljesítménytől függően.

Címlapkép: Getty Images