Rengeteg gazdi életét keseríti meg ez a probléma: íme, néhány filléres tipp ellene

Mindannyian szeretjük háziállatainkat, de valljuk be, a bundájukból hulló szőr rengeteg bosszúságot okoz a laksában. Nem is beszélve a vedlési szezonról, amikor a szőrhullatás hatványozódik. Nem csak a fekhelyek, a szőnyegek vannak tele szőrrel, de az ágy, kanapé, fotel is bővelkedik állatszőrrel. Mit tehetnek a gazdik, hogy megszabaduljanak a nem kívánt szőrtől? Ennek jártunk utána most!

Drága tavasz vár a kutya- és macskatartókra, hiszen a vedlési időszakban egyre többen viszik kutyakozmetikába állataikat, hogy profi segítséggel szabaduljanak meg a nem kívánt állatszőrtől. Korábbi cikkünkben, Marosán Anita kutyakozmetikust kérdeztük, milyen megoldások léteznek erre a problémára, illetve milyen kezelések várnak kedvenceinkre egy kozmetika során. Egy kozmetika alkalmával elvégzünk úgynevezett egészségügyi nyírást, ami a szemzug, a talppárnák közti szőr és végbélnyílás környéki szőrök nyírását jelenti, legfőképp hosszú szőr esetén. Valamint fontos szerepe van a karomvágásnak, fültisztításnak. A kozmetika alapja egy alapos fürdetés is, ami két samponozásból és egy balzsamozásból áll, majd fajtától függően nyírással vagy trimmeléssel zárul - mondta Marosán Anita. A kutyakozmetika szolgáltatás árát több szempontból állapítjuk meg pl: kutyus szőr típusa, mérete, súlya, agresszív-e esetleg, filces-e a kutya szőre, van-e élősködő a szőrében. De átlagosan 4000-12 000 Ft között van egy normál kozmetika - tette hozzá a szakember. Mit tehet otthon a gazdi? Vannak, akik nem akarnak erre költeni, vagy nem tudnak rendszeresen ennyi pénzt áldozni kedvencükre. Nekik próbáltunk néhány hasznos tippet-trükköt összegyűjteni. A Home Made Simple egyik cikkében adott néhány tanácsot azzal kapcsolatban, mivel tudják a gazdák mérsékelni a szőrproblémákat. Lássuk, mit tehetünk, mi magunk! Ágy, kanapé, fotel tisztítása A legjobb módszer a megelőzés, vagyis, hogy minden felületet takarjunk le valamilyen pléddel, amire a kutya feküdhet, de bármikor el is távolíthatjuk, ha takarításra kerül sor. Ez lehet a legegyszerűbb megoldás. Bár ez a technika kétségkívül nem a legesztétikusabb, megvan az oka annak, hogy mindenki ezt csinálja. Ezt a takarót néhány naponta egyszerűen bedobhatjuk a mosógépbe, így könnyedén kezelhető a kutyaszőr felhalmozódása. Ez kicsit vicces megoldás lehet, de néha érdemes bevetni a léggömböket. A statika ereje értünk dolgozik! Egyszerűen fújj fel egy léggömböt, dörzsöld át a kanapét, fotelt, ágyat, hogy statikus elektromos töltést hozz létre, és nézd, ahogy a kutyaszőrök felemelkednek a kárpitról. Amikor a szőr összegyűlik a ballonon, egyszerűen töröld le, és ismételd meg, amíg az ülések ismét tiszták nem lesznek. Ez a módszer kiválóan működik laza szőrszálak esetén, viszont nem elég erős a beágyazott szőrszálakhoz. Szöszhenger. Ha már régóta van kutyád, akkor ismered a szöszhenger erejét. Tarts egyet mindig kézné, hogy miután megunta a fekvést a kutyus vagy cica, gyorsan el tudd távolítani a kutyaszőrt. Egyszerűen tedd szabaddá a szöszhenger felületét, és húzd végig a felületeken, hogy fel tudja szedni az állatszőrt. Öblítő spray. Nemcsak puhává és kellemes illatúvá varázsolják a ruhákat, de az öblítő olyan összetevőket is tartalmaz, amelyeket kifejezetten a szőr/haj lazítására terveztek. Keverj össze 2-3 teáskanállal kedvenc öblítődből egy tiszta spray-palackban. Permetezd a keveréket a felületekre, majd keféld át egy kefével, hogy meglazítsd a makacs szőrszálakat. Fejezd be egy gyors porszívózással. Húzz fel nedves gumikesztyűt, vagy használj nedves szivacsot, hogy a kutyaszőrt eltávolítsd a szövetfelületekről. A nedvesség hatására a haj/szőr összetapad, így könnyebb lesz eltávolítani – akár kézzel, akár porszívóval. Használj párásítót. Az otthoni párásító használata nemcsak nedvességet ad a levegőhöz, hanem megakadályozhatja, hogy a kutyaszőr rátapadjon a szövetfelületekre. Ezt a szobanövények is imádni fogják. Mi a helyzet a szőnyeggel? Fektess be egy spray-palackba. Nem, nem az állatokat fogjuk permetezni! A porszívózás nyilvánvalóan segít a szőr eltávolításában, de van egy másik trükk is, amivel ez még könnyebb mutatvány lehet. Egy spray-palack segítségével enyhén permetezd be a szőnyeget vízzel. Ezután egy seprűvel seperd fel a hajcsomókat/szőrszálakat mielőtt elindítanád a porszívót. A nedvesség hatására a szőr összetapad, és egy merev sörtéjű seprű egyenesen felhúzza. Ha aggódsz a szőnyegszag miatt, söprés után szórjon szódabikarbónát a szőnyegre, majd porszívózáskor ezt fel tudod porszívózni. Takarítani nem csak a rend miatt érdemes Az állatszőr okozta allergia igen gyakori, és számos állattartó a kellemetlenségek ellenére se szeretne megválni kedvencétől. Ezekben az esetekben hasznos, ha a páciens minél többet tud betegségéről és arról, mit tehet tüneteinek enyhítése érdekében. Ahogy a Budai Egészségközpont írja tájékoztatójában, tágabb értelemben antigénnek nevezünk minden olyan struktúrát, amit az immunrendszer felismer. Allergiás reakció esetén olyan anyagokra is reagál szervezetünk, amire egészséges esetben nem következik be immunválasz. Amikor azt mondjuk, hogy allergiásak vagyunk valamilyen állatra, például macskára, kutyára vagy lóra, általában úgy gondoljuk, hogy a szőrük okozza a problémát. Azonban az állatszőrön kívül a faggyúban, vizeletben, leváló hámsejtekben és madarak esetén a tollakban található fehérjék is kiválthatnak allergiát. Sajnos a bútorokból, kárpitokból és otthonunk egyéb zegzugos helyeiről nagyon nehéz eltávolítani ezeket az apró állati allergéneket. Fontos megjegyezni, hogy sokszor valójában nem is a kutya- vagy a macskaallergia okozza a tüneteket, hanem a kedvenceink szőrébe ragadt pollenek, növényi anyagok váltják ki az immunrendszer reakcióját. Ezért fontos egy allergiavizsgálat olyan esetekben, mikor már régóta együtt él a családdal az állat és váratlanul megjelennek a tünetek. Ha még nincs kedvencünk, de szeretnénk, ezt érdemes megfontolni: A kutyák sok allergéneket tartalmazó szőrt hullajtanak nap, mint nap, ez a hipoallergén kutyák bundájában is megtalálható, de ezek a fajták sokkal kevésbé vedlenek. Az, hogy milyen hipoallergén kutyafajtát érdemes tartania a gazdiknak több mindentől függ. Ahhoz, hogy kiválasszuk a legmegfelelőbb fajtát, előbb érdemes megvizsgálnunk néhány kérdést: elég nagy az otthonunk? Van kicsi gyermekünk? Mennyire aktív kutyára vágyunk? Ha ezek a kérdésekre megvannak a válaszok, akkor keressünk olyan fajt, melyeket azok is tarthatnak, akiknek esetleg allergiája van. Hogy melyek ezek? Korábbi cikkünkben kiderül, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images