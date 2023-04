Ilyen mesés kastélyt vehetsz most vidéken: 48 millió forintért nagyon megéri?

Az ingatlanpiac megtorpanása után most újabb lendületet vesznek az adás-vételek, a kínálat pedig igen széles skálán mozog. A lakáshitelek is új erőre kaptak, de területenként eltérés mutakozik az igénylések mértékében az országban. Az is elképesztő, miket talál az ember, ha körbenéz az ingatlanpiaci hirdetések között. Így alakul most az ingatlanpiac helyzete, de mutatunk néhány valódi "ínyencfogást" is.

Így alakul az ingatlanpiac helyzete

2023 márciusában 7 787 adásvétellel, vagyis februárhoz képest 25%-os erősödéssel, az első negyedév legjobb hónapjával zárta a negyedévet a hazai ingatlanpiac. A tranzakciók számának fokozatos emelkedése negyedéves szinten így is mindössze 19 893 adásvételt hozott, ami az elmúlt 10 év leggyengébb első negyedévét mutatja. Ennél kevesebb tranzakciót utoljára 2013-ban becsült az ingatlanközvetítő vállalat, ennek ellenére a Duna House a második negyedévben továbbra is fokozatosan emelkedő aktivitással és így egyre növekvő tranzakciószámokkal számol a hazai piacon.

Megérkezett a várva várt mérséklődés az ingatlanárak tekintetében, az országos lakásárindex nominál és reál értéken is csökkenő tendenciát mutat.

A trend azonban ingatlantípusonként változó, a házgyári lakások indexei a rezsivédett jelzővel járó hirtelen felértékelődés utáni nagyobb visszaeséssel a korrekció jeleit mutatják az ország teljes területén, míg a tégla árindex kiegyensúlyozottabb képet jelez a fővárosban, keleten és nyugaton azonban az év végi zuhanást követően újra felfelé ívelnek a mutatók.

Az év végi visszaesést követően az ingatlanárak mérséklődésével és a jelentősebb, országos szinten 4-9% között alakuló alku lehetőségének felismerésével fokozatosan találnak vissza a vevők az ingatlanpiacra a Duna House keresletindexe alapján.

Az ingatlanpiaci aktivitás fokozódását követően kezdetét vette a várt erősödés a jelzáloghitel-piacon is, az elmúlt hónapban a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkájának a Credipass-nak a hazai adatai alapján 39,5 milliárd forintos volumen becsülhető, ami 19%-os növekedést mutat februárhoz képest. Negyedéves tekintetben az MNB tényadatai és a márciusi becslés alapján 113,4 milliárd forint értékű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott, amely 67%-os elmaradást mutat 2022 első negyedévéhez képest. A szakértők az ingatlanpiac további erősödése miatt a pozitív irányú változás folytatását várják a következő hónapok hitelpiacán is.

Nyugat-Magyarország kivételével az ország minden területén nőtt az átlagos hitelnagyság az előző negyedévhez viszonyítva. Budapesten újra 19 millió forint fölé emelkedett az összeg, míg vidéken 13-13,5 millió forint volt a felvett hitelösszegek átlagos értéke.

Igazi különlegességeket találunk a kínálatban

Aki vásárolna, és nem számít neki a pénz, valódi gyöngyszemeket találhat a kínálatban. Lehet kastélyúr, de szálloda- vagy csárdatulajdonosként is kamatoztathatja a pénzét. Nekünk, átlagembereknek is jólesik néha elábrándoznunk, milyen is lenne, ha saját tóval ás parkkal rendelkező luxusvillánk vagy történelmi kastélyunk, netán modern lakóházunk lenne. Most legeltethetjük a szemünket a kínálaton.

1. Egy nagyobb panel ára a 14 szobás kastély Mátyásdombon

Valamivel több mint 48 millió forintért kínálják eladásra az egykor szebb napokat látott Lonkai-kastélyt Mátyásdombon.

670 négyzetméter, 14 szoba, két szint: akik itt éltek az épület fénykorában, tényleg egy igazi uradalom közepén érezhették magukat! A mátyásdombi kastélyt az a Lonkai Ármin építette 1902-ben, aki a Festeticsek feketepusztai birtokát tette virágzó gazdasággá: lecsapolta a belvizes, mocsaras területeket, s prosperáló mezőgazdasági vállalkozást alakított itt ki. Ez köszönhető Lonkai Ármin két fiának, Zsigmondnak és Gézának is, akik okleveles gazdák voltak, s értettek a földműveléshez. Lonkai Ármin 1924-ben bekövetkezett halála után, amint az Elherdált örökségünk című blog összefoglalta, még 1938-ig - a családi bérlet lejártáig - Feketepusztán gazdálkodtak. A Lonkai család 58 éves bérleti időszaka alatt gőzmalom, két mezőgazdasági szeszgyár, templom, kastély, iskola és egy gazdasági vasút is épült a térségben

- olvashatjuk az ingatlanról.

A Lonkai-kastélyban az államosítást követően mozi és művelődési ház is működött. Később aztán bőrüzemként szolgált, ekkor persze a belső helyiségekhez is hozzányúltak, hogy üzemként tudjon működni. A kastély kerítésén talán még most is látható az a tábla, miszerint a Fővárosi Kézműipari Vállalat tulajdona az épület, mely egyébként 1980-as években vásárolta azt meg az enyingi tanácstól. Persze, a tulajdonjog információink szerint már nem él, mindenesetre egészen 2000-ig varroda üzemelt a kastélyban. Azóta üresen várja új tulajdonosát.

Néhány évvel korábban egyébként volt, hogy 22 millióra vitték le a kikiáltási árát, ám sajnos akkor sem talált gazdára. Most 48.8 millióért kínálják eladásra, s talán lesz olyan befektető, aki fantáziát lát a szép épületben, s megmenti azt.

2. Villa luxuskivitelben Debrecen tájvédelmi körzetében

Alacsony fenntartási költséggel üzemeltethető villa épüle eladó Debrecenben, Haláp városrész szomszédságában. A Hajdúsági Tájvédelmi körzetben található, 0,5 hektáros területen fekvő, több épülettből álló luxuskúria, dísztóval és parkkal is rendelkezik, igazi csemege a kuriózumot kedvelők körében.

A 48-as fűútról letérve, egy 1,5 km-es télen is jó járható (részben aszfaltozott) úton lehet megközelíteni.

A luxus kúria 3 épületből áll. A közel 420 nm -es főépülettel egybeépítve található a wellness részleg, beltéri medencével, szaunával és egy vendégek fogadására alkalmas apartmannal. A főépületben a földszinten vendég mosdó, társalgó, konyha étkezővel, kamra és a nappali mellett egy 100 nm -es, fedett terasz található. Az emeleten két hálószoba, fürdőszoba és egy különbejáratú apartman, nappalival található

- áll a hirdetésben.

A vendégházban az apartman lakás mellett, az alsó szinten található egy fitnessterem. Szerkezetileg már elkészült a hátsó részben, egy 80 nm -es alapterületű meleg konyha és a felső szinten 5 db stúdió apartman. A harmadik 180 nm -es épületben található egy jógaterem, öltözök és mosdók.

Fotó: megveszlak.hu

Az ingatlanok fenntartási költsége rendkívül alacsony, köszönhető a korszerű geotermikus hőszívatyus hűtési-és fűtési rendszernek és a napkollektoroknak. A víz egy tisztitó és lágyító rendszeren keresztül, saját fúrt kútból megoldott.

A 0,5 hektáros terület az épületegyüttes mellett található fedett beállok, dísztó, akár 35 ember részére is alkalmas fedett grillező, strand röplabda pálya, parkosított gyönyörűen karbantartott díszkert.

Az ingatlanoknak mérete és ára van. Az otthon igazi értéke viszont felbecsülhetetlen - ezért az értékbecsléstől a birtokbaadásig végigkísérünk az ingatlan adásvétel folyamatán, hogy végig anyagi, jogi és érzelmi biztonságban legyél. Ennek az eladó háznak az ára 390000000 Ft és mivel az alapterülete 500 négyzetméter, ezért az átlagos négyzetméterára 780000 HUF/m2.

3. Hoteltulajdonos lennél a Balatonnál? Valósággá válhat ez az álmod!

Egy különleges befektetési lehetőség az ötcsillagos szálloda Siófok legszebb részén, a villasoron található, kétpercnyi sétára a Balatontól. Egy teljes gépészeti és technológiai felújítás eredményeként 15 szoba, valamint 3 lakosztály, egy teljesen felszerelt sushi konyha és bár, egy wellness részleg és 18 belső, saját parkolóhely összesen.

Az épületkomplexum teljes kivitelezése még nem fejeződött be. A 776 m²-es 4 szintes épületben egyelőre 6 szoba és 1 lakosztály készült el maradéktalanul, a többi is gépészetileg teljesen kész van, burkolási és szerelvényezési munkák vannak már csak hátra. A 90 m²-es wellness épület befejezése is folyamatban van, valamint a 248 m²-es étterem építése is elkezdődött. Az épület különleges, exkluzív, Indiából, Egyiptomból és Japánból vásárolt anyagokból lett újjáépítve. Az épületben minden létező elektromos- és gépészeti dolog is magas minőségű eszközökkel lett kicserélve/felújítva, mint pl víz- és csatornahálózat, új fűtésrendszer olasz radiátorokkal, új hűtő/fűtő klímarendszer, új tűzvédelmi berendezés, új kültéri- és beltéri biztonsági kamerarendszer éjjel is látó kamerákkal, mozgásérzékelős dizájn világítás folyosókon és lépcsőkön, fényérzékelős dekorációs világítások, egyebek

- olvasható a hirdetésben.

A szállodai szolgáltatások területén is a luxus termékeket találhatjuk minden szobában, mint pl kártyás ajtónyitó- és intelligens energiatakarékos rendszer, hangszigetelt ajtók, szobánként saját wifi, 43-55 colos LCD tv-k, MAG256 típusú 4500 csatornás(!) televíziós rendszer, minibár, minőségi Inox konnektorok és kapcsolók éjszakai LED fénnyel valamint USB csatlakozókkal, Handy okostelefon korlátlan internettel és belföldi + EU + USA, Canada, Oroszország, Kína, Izraeli telefonos híváslehetőséggel(!) valamint 5 féle dizájn világítás a hangulatfénytől a teljes kivilágításig „Edison” típusú égőkkel.

A berendezés a szálloda közös helyiségeiben, valamint szobáiban is egyedi, főleg Indonéziából és Japánból importált szobrok, dizájn csillárok, mahagóni fából készült bútorok, különleges festmények találhatóak.

Komfortérzetünk emelése miatt a szobákban vadonatúj gyapjú Aloe Vera olasz ágymatracok, hipoallergén folyadékrezisztens párnák és matracvédők, antiallergén komfortpárnák, 100% pamut „queen size” ágynemű garnitúrák és magas minőségű sötétítő függönyök találhatóak. A szálloda ajánlati ára az üzemeltető céggel együtt a jelenlegi készültségi állapotában 590 000 000 Ft. Az építési munkák jelenleg is folynak, igény esetén a teljes befejezést is vállalják.

4. Igazi kuriózum: eladó az ismert vidéki csárda

Csopak felső részén a nagy múltú, hangulatos patakparti Malom Csárda vált eladóvá. A vendéglátó egység 1999-ben felújításon, bővítésen esett át, majd 2015-ben ismételten felújították. A kétszintes téglafalazatú nádfedeles épület alapterülete 590 m2, melyhez az emeleti rész még 60 m2-rel járul hozzá.

Alsó szinten egy fogadótér, egy hatalmas 107 m2-es tégla boltozatú pincehelyiség (mely kiválóan alkalmas különféle rendezvények bonyolítására), egy nagyméretű konyha a hozzátartozó kiszolgáló, előkészítő és mellékhelyiségekkel valamint egy iroda lett kialakítva. Felső szintjén öltözők, tároló helyiségek, mosdó-WC kapott helyet. A vendéglátó egységhez tartozik továbbá egy körülbelül 100 férőhelyes kinti kerthelyiség, mely részben fedett, illetve a vendégek részére egy 30 állásos parkoló

- olvashatjuk a hirdetésben.

Fűtése gázkazánnal, valamint cserépkályhával megoldott, a meleg vizet szintén gázkazán állítja elő. A nádtető a közelmúltban került felújításra. Az 581 négyzetméteres csárdaépület 2351 négyzetméteres telken áll, kínálati ára pedig 289 millió forint.

Fotó: ingatlantajolo.hu

Címlapkép: Getty Images