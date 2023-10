Szorul a hurok a magyar ingatlanpiacon: egyre durvább alkukra bólintanak rá az eladók

A vevők és az eladók is megérezték az ingatlanpiac gyengülését az elmúlt egy évben, és habár a tulajdonosok nagy része nehezen adja be a derekát, amikor alkuról van szó – sőt, nagyon sokan egyáltalán nem -, a sikeres értékesítéshez bizony sok esetben csökkenteni kell a hirdetési árakon. Nem is keveset.

A vevők általában megpróbálnak alkudni, de az eladók erre sok esetben nem nyitottak, és nem akarnak engedni az általuk elképzelt árakból. Ha együttműködő a tulajdonos, és hajlandó az alkura, a két kerületben akkor is legfeljebb 2-5 százalékos árengedmény szokott előfordulni, ami nem minden esetben elegendő ahhoz, hogy sikeres legyen a tranzakció – hívja fel rá a figyelmet a Balla Ingatlan szakértője.

A tulajdonosok általában azt a kérést fogalmazzák meg az ingatlanközvetítők felé, miszerint próbálják meg először magasabb áron kínálni az ingatlant. Ez viszont azt eredményezi, hogy legtöbbször még hívást sem kapnak. Jelenleg még a reális áron meghirdetett ingatlanok hirdetési és eladási ára között is legalább 5 százalékos különbségről beszélhetünk, a túlárazott ingatlanoknál ennél jóval nagyobb az eltérés.

Azt is hozzátette, hogy a vevők csak akkor próbálnak árengedményt elérni, ha esélyt látnak arra, hogy megfelelő árszintre le tudják alkudni a meghirdetett ingatlan árát. Ha túl magas az induló ár, meg sem próbálkoznak vele. Így is meg lehet azért figyelni számottevő mértékű alkukat, de ehhez persze arra is szükség volt, hogy az eladó ráébredjen, másként nem lesz sikeres az értékesítés. Nem árt, ha hajlandó az alkura az eladó, bár reális árazásnál ez nem feltétlenül indokolt. A vevők időnként próbálnak nagyot alkudni, még olyan esetekben is, amikor egy adott ingatlan nincs túlárazva. Ilyenkor érthető, ha a tulajdonos nem megy bele az árcsökkenésbe.

Idén a korábbinál jóval nagyobb alkukra kell számítaniuk az eladóknak, hiszen amíg az elmúlt években az 5 százalék körüli alku volt az elfogadott, ma már 15-20 százalékos különbségek is előfordulnak a hirdetési árak és a vételár között. Ez annak eredménye, hogy sokan tartják irreálisan magasan a meghirdetett ingatlanuk árát. Ők saját szemszögükből “irracionálisan alacsony” vételi ajánlati árakra számíthatnak, míg a jól árazott lakások tulajdonosai csekély alkukkal megússzák az adásvételt.

A Balatonnál például az jellemző az eladókra, hogy tartják az árakat és csak minimális, 5-10 százalékos alkukba mennek bele, a vevők viszont már nem fogadják el ezeket az árakat, és az ajánlataik is jóval alacsonyabbak, így kezdenek feltorlódni az eladandó ingatlanok. Ez persze végül hatással lesz az árakra is. Egyelőre azonban csak a nehezebben eladható ingatlanok esetében látni mérsékelt árcsökkenést, ami 5-10, vagy maximum 15 százalékot jelent.

Azzal is gyakran találkozni ugyanakkor, hogy vannak, akik szeretnék kihasználni a gyengébb piacot, és “pofátlanul” alkudnak: akár 30-40 százalékkal alacsonyabb vételi ajánlatot is bemondanak. Ez a taktika azonban nagyon ritkán jár sikerrel, és sokat is kell próbálkozni hozzá.

