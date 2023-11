Fenekestől felforgatja az ingatlanpiacot az új családtámogatás: erre figyelj, ha lakást vásárolsz

A CSOK Plusz bejelentése óta eltelt 31 napban megállt az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések számának csökkenése, éves alapon pedig keresletnövekedés is tapasztalható - áll az ingatlan.com legfrissebb elemzésében, amely a lakástámogatási rendszer átalakításával járó piaci változásokat mutatja be.

Nézzük, mi derül ki az ingatlanközvetítő hálózat friss elemzéséből, avagy hogyan hat a frissen bejelentett CSOK Plusz a magyar lakáspiacra!

Fordulatot hozott a CSOK plusz a lakáspiacon

A CSOK Plusz kihirdetése után fordulat látszik az ingatlanpiacon: a pangó kereslet élénkülésre váltott át az október végi bejelentést követő 31 napban.

A nagyobb érdeklődés részben az év végén kifutó, vissza nem térítendő támogatást és egyéb kedvezményeket biztosító nagyvárosi CSOK igénylőknek is köszönhető.

A kereslet élénkülése paradox módon bizonyos ingatlanok árát még csökkentheti is, mert a nagyvárosi CSOK segítségével továbbköltözőket egyre jobban szorítja az év végi határidő.

Trendfordulót hozott a CSOK Plusz

A korábbi várakozásainknak megfelelően, a vissza nem térítendő támogatással igénybe vehető nagyvárosi CSOK év végi búcsújáról, valamint a jövő évtől elérhető CSOK Pluszról szóló bejelentése élénkülést hozott a lakáspiacon. Szeptemberben még csökkent, de az október végi miniszteri bejelentés óta 2 százalékkal erősödött a kereslet az eladó lakások és házak iránt éves összevetésben. A bejelentést megelőző időszakhoz képest stagnált az érdeklődések száma, ami egyben azt is jelenti, hogy a CSOK Plusz meghosszabbította a kora őszi ingatlanpiaci szezont is. A korábbi évek tapasztalatai alapján ugyanis október végétől kezdve a kereslet jellemzően havonta 5-10 százalékkal csökken, de 2023 kivételt jelentett ebből a szempontból is

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az adatok arra utalnak, hogy nem csak a CSOK Pluszos vevőjelöltek élénkítették a keresletet, hanem azok is, akik az idei évben szeretnék még kihasználni a CSOK támogatást és az ahhoz kapcsolódó extra kedvezményeket. A jelenleg érvényben lévő CSOK igényléshez kapcsolódó vissza nem térítendő állami támogatás, az illetékmentesség vagy az új lakások vásárlásához kapcsolódó áfa visszatérítés elérhetősége jövőre ugyanis megszűnik a nagyvárosokban.

Drágulás helyett árcsökkenés is jöhet bizonyos esetekben

Balogh László közölte azt is, hogy rendhagyó a mostani helyzet, általában a keresletnövekedés általában áremelkedéssel drágulással párosul, de ez most ez nem látszik az adatokból.

Az év hátralévő részében bizonyos esetekben árcsökkentő hatása is lehet a keresletélénkülésnek. Aki még idén szeretne a nagyvárosi CSOK-ot kihasználva továbbköltözni, azt egyre jobban szorítja az év végén lejáró határidő. Ezeknek a lakásvásárlóknak ugyanis legfeljebb négy hetük marad arra, hogy eladják a meglévő lakóingatlanukat, kiválasszák a következő otthonát, és benyújtsák a csok igénylést. A szoros határidő miatt a lakáseladóknak nagyobb mozgásteret jelent az alkuban az is, hogy a következő otthonuk megvásárlása során még számolni tudnak az idén elérhető kedvezményekkel

- tette hozzá az ingatlan.com szakértője

