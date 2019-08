Ezt ne hagyd ki: sokszínű programokkal vár a hosszú hétvége

V. Ősök napja - Bugac

Ma kezdődik az V. Ősök napja Bugacon, ahol vasárnapig több mint 50 hagyományőrző és sportesemény mellett ismeretterjesztő kiállítások és előadások, valamint több tucat koncert is várja az érdeklődőket.

Újdonság lesz az idei rendezvényen, hogy először tartanak nagy nomád felvonulást, amelyen több száz lovas szekerekkel, tevékkel, bivalyokkal és családtagjaikkal korhűen idézi meg a magyarok bejövetelét. Ezúttal is lesznek tematikus kiállítások, előadások és íjászbemutatók is. Az Attila sátrában rendezendő antropológiai és régészeti kiállításon arc-, fegyver- és ékszerrekonstrukciókat láthat a közönség, de a sátorban mutatják be az első, Erdélyben megtalált lovas hun temetkezés eredeti maradványait is.

Először tartanak bemutatót a korabeli sírleletek alapján, az eredetivel azonos anyagokból készült íjrekonstrukciókból. Emellett több nomád sportversenyt is rendeznek: lesz köböre (lovas nomád csapatjáték) nemzeti bajnokság, övbirkózás és íjászverseny is. Koraközépkori harcokat és csatajeleneteket is bemutatnak, de kézműves foglalkozás és -bemutató, valamint kézműves vásár is várja a látogatókat.

A háromnapos eseményen magyar és külföldi előadók különféle természettudományos és régészeti témákban a magyar őstörténettel kapcsolatban tartanak előadásokat.

A színpadon változatos zenei programokat kínálnak: népzene és néptánc előadások mellett több tucat koncerten vehetnek részt a látogatók. A háromnapos program az ősökre való megemlékezéssel, a szertűzzel ér véget.

Barokk zenei fesztivál - Tata

Szombaton kezdődik Tatán a barokk zenei fesztivál, az egyhetes rendezvénysorozat programjában többször közreműködnek az ugyanebben az időben zajló Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus hallgatói.

A rendezvényt a szabadtéri színpadon gálaműsorral nyitják meg, melyen a helyi előadók mellett fellép Kertesi Ingrid operaénekes, a Custos Consort régizene-együttes és Szászvárosi Sándor viola da gamba művész.

A Kuny Domokos Múzeumban a kuruc kor és a Rákóczi-szabadságharc idején viselt mentékből és dolmányokból nyílik kiállítás. A múzeum hétfőn mutat be két barokk szenteltvíztartót, melyek a közelmúltban kerültek a gyűjteménybe, majd Solymosi-Tari Emőke zenetörténész, akadémikus tart előadást Barokk operamesék címmel.

Vasárnap a Kapucinus templomban a brüsszeli Becel trió ad koncertet, szerdán a Szent Kereszt templomban hallható a Custos Consort koncertje, csütörtökön pedig a Kristály Hotelban játszik barokk zenét a Musica Historica régizene-együttes.

A programsorozatot a 13. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus hallgatóinak gálakoncertje zárja pénteken a Kapucinus templomban. Az egyhetes barokk fesztivál részletes programja a concertotata.hu oldalon található meg.

Augusztus 20. - Ópusztaszer

Ópusztaszer, 2019. augusztus 16., péntek (MTI) - Változatos programokkal és látványos katonai bemutatóval köszöntik Szent István-napját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.

A skanzenben a kisebbek kedden kézművesfoglalkozásokon, bábszínházi előadásokon vehetnek részt. Az Olvasókör épülete mellett álló kemencében hagyományos kenyeret sütnek, a Községházánál a bútorfestést próbálhatják ki a látogatók, de bekapcsolódhatnak az Üllési Fonó Néptáncegyüttes műsorába is, amelyhez a Por zenekar szolgáltatja a talpalávalót. A Szeri Gyógynövényházban gyógynövényekből készült teák kóstolójával, a Nomád Parkban szalagszövéssel, nemezeléssel várják az érdeklődőket, mondta el Kodácz Csengele, a Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark marketingvezetője.

A Nagyréten erre a napra katonai tábor épül. Látványos bemutatókat tartanak az 5. Bocskai István Lövészdandár és a 46. Területvédelmi Zászlóalj egységei, a régmúlt katonai eszközeit, ruházatát és szokásait pedig a Pálffy huszárok, a III. Hagyományőrző Honvédzászlóalj és a Szegedi Hadipark jóvoltából ismerhetik meg a vendégek.

Délután tartják a 46. Területvédelmi Zászlóalj önkéntes tartalékos állományának ünnepélyes katonai eskütételét, amelyen Benkő Tibor honvédelmi miniszter mond beszédet.

Hagyományosan az Emlékparkban rendezik a Csongrád Megyei Önkormányzat ünnepségét, amelyen átadják az alkotói díjakat és megyei elismeréseket. A rendezvény szónoka Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára lesz.

Fotó: MTI/Ujvári Sándor