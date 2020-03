Sztárhullám Debrecenben: Oscar-díjas színész látogatott a városba

Korábban írtunk róla, hogy a világhírű Massachusetts Institute of Technology képzési központot indít a Debreceni Egyetemen. A Debreceni Egyetem a Massachusetts Institute of Technology, valamint a General Electric együttműködésének célja többek között, hogy neves előadókat, szakembereket hozzanak Debrecenbe, mint például John Malkovich. A rendezőként, producerként és divattervezőként is ismert Malkovich a General Electric (GE), valamint a Debreceni Egyetem Mérnöki és Üzletfejlesztési Innovációs Intézetének közreműködésével utazott Debrecenbe.

A világhírű amerikai színész John Malkovich hétfőn a főépület díszudvarát is megcsodálta. A művészt Szilvássy Zoltán rektor és Bács Zoltán, az intézmény kancellárja fogadta. John Malkovich március 10-én, kedden a debreceni Kölcsey Központban, a Zenekritikus című műsorával lép színpadra a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében.

