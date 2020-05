Minden balatonit érint a változás: ez lehet a Balaton Sound sorsa

Május 4-én indult a MOL Nagyon Balaton online beszélgetés-sorozata. A videókban minden héten balatoni események főszervezői, ismert balatoni személyek, művészek, turisztikai szakemberek járják körbe az egyik legaktuálisabb témát, hogy mégis mi lesz a Balatonnal a járványhelyzet után. Az első beszélgetésben a balatoni szezon alakulását fejtegették a podcast sorozat vendégei, amiről már korábban írtunk.

Most a legújabb epizódban a Balaton Sound került fókuszba. Ezúttal Dr. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus, és a Balaton Sound Safety First-nagykövete, Metzker Viktória DJ, és Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke és Balatonföldvár alpolgármestere, valamint házigazdaként Fülöp Zoltán, a Balaton Sound alapítója beszélgetett arról, hogy van-e élet egy elmaradt fesztivál után és hogy, hogyan lehet életben tartani a brandet jövő nyárig. Arra is választ kaptunk, hogy lesz-e jövőre lehetőségünk látni az idén nyárra tervezett fellépőket, valamint az is kiderült, hogy milyen hatással van az előadókra, a fesztiválozókra vagy éppen a Zamárdiban és környékén élőkre, illetve a Balaton régióra a fesztivál elmaradása. A beszélgetés végén pedig az is felmerült, hogy milyen lehet a jövő fesztiválja, ahova csak oltási könyv felmutatásával lehet belépni.

Első pillantásra egy-egy fesztivál lefújása, egy bulis időszak kimaradása talán nem tűnik olyan hatalmas veszteségnek vagy problémának. Azonban ha a dolgok mögé tekintünk és kicsit alaposabban szemügyre vesszük az összefüggéseket kiderülhet, hogy nemcsak a felhőtlen nyári mulatozásról, hanem rengeteg ember megélhetéséről, mentális egészségéről, sorsáról és több régió, gazdasági szektor jövőjéről is beszélünk. Zamárdi és térsége több neves nyári fesztiválnak is otthont ad, amelyek közül a Balaton Sound idén már egészen biztosan elmarad, de a szervezők reményei szerint a Strand fesztivál és a B My Lake még kárpótolhatja a fesztiválozni vágyókat és a balatoni nyári szezont.

Néhány számot érdemes elmondanom annak érzékeltetésére, hogy a fesztiválok mennyi mindenre vannak egyfajta felpezsdítő, élénkítő hatással. Ez kiemelten igaz a kereskedelmi és szolgáltatás szektor jó pár területére. Most néztük át, hogy a Sziget, a Volt és a Balaton Sound tekintetében közel ezer partneri szerződést, valamint több ezer vendéglátós megállapodást kell felbontanunk amiatt, hogy ez a három rendezvény nem valósul meg. Ezekből a számokból is látszik, hogy azonkívül, hogy hány főt foglalkoztunk a rendezvényeken, még rengeteg embert érint a fesztiválok elmaradása.

- mondta Fülöp Zoltán a Balaton Sound alapítója, majd hozzáfűzte, hogy a szállásadókat is nagyban érinti a kialakult szituáció, mivel a fesztiválok által generált vendégéjszakák most egy az egyben kiesnek az idei szezonból.

Fülöp Zoltán hangsúlyozta, hogy többek között emiatt is bíznak benne, hogy a Strand és a B My Lake esetében nem esnek ki további vendégéjszakák, bár a veszteség így is érezhető lesz a szférában, mivel a Balaton Sound önmagában is több tízezernyi vendégéjszakát jelentett az elmúlt években, ami most sok helyen hiányozni fog.

Összességében arról, hogy kinek fog hiányozni a Balaton Sound és kinek nem, megoszlanak a vélemények. Évről évre vannak hangos támogatói és ellenzői is a fesztivál típusú rendezvényeknek, de gazdasági szempontból számokban is mérhető a térségre gyakorolt pozitív hatása ezeknek az eseményeknek.

Azt gondolom, hogy két fajta embert lehet egy ilyen fesztivállal kapcsolatban megkülönböztetni. A helyi lakosokat szemlélve vannak, akik nagyon szeretik és nagyon várják és vannak, akik egy picit ellenzik ezeket a típusú rendezvényeket. Az elmúlt évek tapasztalata alapján már jóval többen vannak azok, akik várják ezt az eseményt, hiszen az ő gazdasági teljesítményüket is nagyban meghatározza ha nyáron több országos, nemzetközi szintű program valósul meg a térségben, amely nem egy napos bevételt, programot ajánl, hanem akár hetest vagy héten túlnyúló vendégéjszaka számot és szolgáltatás igénybevételt is jelent.

- fogalmazott Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke, Balatonföldvár alpolgármestere.

Óriási a szálláshellyel kapcsolatos gazdaságélénkítő hatásuk van a rendezvényeknek, valamint más szolgáltatók, a területen működő boltosok, vásárosok és egyebek is profitálnak ennek köszönhetően. Ebben az időszakban minden szálláshely értékesítésre kerül és nem csak Zamárdiban, hanem Zamárditól számított 20 kilométeres körzetben is. Ez a teljes balatoni régió szempontjából is nagyon fontos turisztikailag

- fűzte hozzá.

Fekete Tamás arról is beszélt, hogy sokan talán nem is gondolnak rá, hogy mennyi bevételre van szükségük az önkormányzatoknak ahhoz, hogy el tudják látni az vállalt, kötelező feladataikat és a fesztiválok pedig bevételt jelentenek nemcsak a rendező városnak, hanem a környező településeknek is.

A Balaton Sound 2007-ben indult és eddig egyszer sem maradt el, ezért az idei év egy több mint tíz éves, megszokott rendszert szabott át. Ha kevésbé szemléljük globálisan a népszerű fesztivál elmaradását, akkor megállapíthatjuk, hogy legelőször a közvetlen érintettek a dolgozók, fellépők és a leendő fesztiválozók tapasztalhatták meg a lemondással kapcsolatos következményeket. A fesztiválozók körében számtalan kérdést vetett fel a kialakult helyzet. Vajon visszakapják a jegyek árát? Az idén elmaradt kedvenceket láthatják jövőre? Miért nem lesz megtartva későbbi időpontban a fesztivál? A beszélgetésből most ezekre az aktuális kérdésekre is választ kaphattunk.

Amikor ennek a döntésnek a meghozatalára kényszerültünk nagyjából rögtön elkezdtünk gőzerővel dolgozni a következő éven. Megpróbáljuk legalább ugyanazt a szintet hozni, amit az idei évre terveztünk, vagyis a legfontosabb headlinereket újra meghívni és közben még színesebbé tenni a programot. Akit lehet, arra bíztatunk, hogy tartsa meg a belépőjegyét, de aki nem biztos benne, hogy jövőre el tud jönni a Balaton Soundra, neki is találunk megoldást. Jelen pillanatban is kidolgozás alatt van két tervünk. Ha valaki nem szeretné automatikusan továbbvinni a belépőjegyét az egy kreditet kap, amit fel tud használni nemcsak a Balaton Soundra, hanem a fesztivál portfóliónkban található másik rendezvényre, illetve annak a lehetőségét is nyitva szeretnénk hagyni, hogy aki szeretné, az visszaválthassa a jegyét.

- számolt be a tervekről Fülöp Zoltán, a Balaton Sound alapítója és hozzáfűzte, hogy még dolgoznak a különböző módszerek pontos kialakításán.

A fesztivál alapítója a jövőt tekintve elmondta, hogy nagyon sok kedves üzenetet kaptak az utóbbi időben, ami azt mutatta, hogy még megvan a bizalom a fesztiválozók és a szervezők között, ezért igyekeznek minél több információt a lehető leghamarabb elárulni a jövő évi programokról és a lojalitásra minél nagyobb hangsúlyt helyezni, hiszen ez lehet most a fesztiválok túlélésének egyik fontos záloga.

Az anyagi kérdéseken túlmutat, hogy pszichésen és mentálisan is jelentős hatása lehet a fesztivál kiesésének. Dr. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus, és a Balaton Sound Safety First-nagykövete elmondta, hogy gyakran el is feledkezünk róla, mennyire fontos számunkra, hogy legyen mit várni és legyen miben reménykedni. Példaként említette, hogy a régi időkben is volt a nagy teljesítmények után valamilyen legális gőzkieresztés, mint a telet követően a farsangi mulatság, vagy a szüret után a szüreti bál. A nyári fesztivál a nyár örömünnepe, amire sokan már korán elkezdenek gyűjtögetni vagy időben, gyorsan megveszik a következő jegyüket. A fesztivál kimaradásával nincs lehetőség erre a fajta gőzkieresztésre. A szakember szerint a karantén az emberi kapcsolatainkra is jelentős hatással lehet, a szociálisan kissé beszűkült, szorongásos állapotból könnyebb kiút lehetett volna egy fesztivál, ahol minden magától történik.

Folyamatosan betartom az érvényes korlátozásokat, ezért a saját példám alapján tudom elmondani, hogy legutóbb számomra is meglepő volt, amikor az egyik reggeli műsorba indultam a karantén idején és egy szociális fóbia, szorongás lett urrá rajtam amiatt, hogy én most ismét rendesen felöltözök és emberek közé megyek. Ezen a fesztivál nagyon könnyedén segítette volna át az embereket. A zenével, a megszokott hangulattal könnyebben térhetnénk vissza a korábbi működési módba, ahol abbahagytuk hónapokkal ezelőtt

- mondta Hevesi Kriszta.

A jelenlegi körülmények nemcsak a fesztiválozóknak, hanem az előadóknak, zenészeknek is hatalmas lelki küzdelmeket jelentenek. Metzker Viktória DJ, a Balaton Sound népszerű fellépője elárulta, hogy őt is nagyon nehezen érintették az utóbbi hónapok eseményei, mivel márciustól kezdve rengeteg egyetemi buliját, nyári és klub eseményét mondták le.

Amikor az embert visszarántják egy olyan életből, ahol erős impulzusokat, energiákat kap és visszaesik egy minimum szintre, hogy csak az internetes liveból tud pozitív energiákat kihozni, az hatalmas kontraszt. Az hogy csak az interneten tudom tartani a kapcsolatot az emberekkel borzasztóan kivesz belőlem fizikailag is és mentálisan is, de próbálom a pozitív oldalt szemlélni és reménykedni

- mondta Metzker Viktória.

A podcast végén egy nagyon érdekes jövőkép lehetőségéről beszélgettek a vendégek. A moderátor Könyves Dina elmondta, hogy Zacher Gábor egy korábbi üzenetében felvázolta annak a lehetőségét, hogy a járvány után eljön az az idő, amikor a fesztiválokra való belépés függvénye lesz, hogy be van-e oltva valaki és a belépőjegy mellett esetleg oltási könyvet is kell mutatni.

Fülöp Zoltán elmondta, hogy több féle forgatókönyvet latolgattak a jövőt tekintve és azt is például, hogy milyen létszámú fesztiválokat fognak egyáltalán engedélyezni később valamint, hogy mennyire lesz nagy a hangsúly a social distancigen. Mivel a fesztiváloknak a sava-borsát az adja, hogy egymást átölelve, egymás mellett tombolva éljük át a pillanatokat, amiket ad, ezér nehezen elképzelhető, hogy hosszútávon működhetnének ilyen jellegű szigorítások.

Bízom benne, hogy amikor tényleg elindul a világ, ezek már megoldott kérdések lesznek és nem kell ilyesmikhez fordulnia a fesztiválszervezőknek

- mondta az oltási könyves elképzelésre.

Fekete Tamás szerint nemcsak a vakcina a kérdés ebben a témában, hanem a gyógymódok is.

Én kicsit optimistább vagyok és azt remélem, hogy a kutatások előre haladásával elkészül a vakcina és olyan gyógymódok születnek, amivel kezelhető a megbetegedés, hiszen ezzel az új vírussal is együtt kell élnünk, ahogy együtt élünk ezer más betegséggel is

- zárta gondolatait Fekete Tamás.

