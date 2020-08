Elképesztő történet a derbiről: már 3 évesen a lovaglás szerelmese volt a tehetséges versenyző

Magyarország világszerte igazi lovasnemzetként ismert, így a lovsakultúra, lovassportok kiemelt szerepet töltenek be nívós hagyományaink sorában. A koronavírus-járvány miatt azonban több lovas eseményt is elhalasztottak vagy áttettek a következő évre. Az idei szezon első versenyét Mezőhegyesen rendezték meg, tegnap pedig elrajtolhattak a fogatok Kisbéren is.

Az Idős Jámbor Vilmos Lovasközpont nemzetközi 2*-os és nemzeti fogathajtó verseny házigazdája lesz augusztus 7. és 9. között.

A HelloVidék az indulás napjától kezdve követi az eseményeket és az aktuális eredményeket. Egészen biztosan rengeteg meglepetésre számíthatunk és a versenyen induló fiatalokat is megéri nyomon követni. Az idei kisbéri versenyen több tehetséges fiatal is indul a Takarékbank támogatásával, őket is bemutatjuk kicsit részletesebben. Korábbi cikkeinkben megismerkedhettünk Nagy Vanesszával, Udvari Mártonnal, most pedig Szemeti Lillian Zille történetét hoztuk el az érdeklődőknek.

A 2008. február 25 Szemeti Lillian Zille már egészen kiskorában, 3 évesen megismerkedett a lovaglás szépségeivel, azonban 8 esztendősen a nyeregből inkább a bakra pattant. Erre az elhatározásra Jámbor Vilmos kislánya, Blanka juttatta. A kezdeti lépéseket az ászári lovardában tette meg választott új szakágában.

Nagyon nagy örömmel tölti minden szabadidejét a lovak mellett. Bár egyelőre – legnagyobb bánatára – nincs saját lova, az egyesület azonban mindenben segíti, így folyamatosan tud hajtani és versenyezni. Persze álma azért ebből kifolyólag adott: egy saját kis póni! Azzal aztán igazán össze tudna szokni!

Mindezen nehézségek ellenére megállás nélkül tréningezik, és mindegyik lovat úgy szereti, mintha csak a sajátja volna. Kitartó, semmilyen nehézség nem tántorítja el, és ez tekinthető legnagyobb erényének is. Fiatal kora ellenére érezni rajta az alázatot választott sportja iránt.

Etet, itat, futószáraz, és amikor csak lehet, versenyez. Igazi nagy kedvencre még nem akadt, vagyis inkább pontosabb azt mondani, hogy mindegyiket egyformán szereti.

