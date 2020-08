Ez durva: nagyon kiakadtak a helyiek Ördög Nóráék balatoni kisboltjára, nyílt levélben tiltakoznak

Pünkösdkor nyitott meg Ördög Nóra és Nánási Pál kisboltja Balatonakarattyán, Nekem a Balaton néven. A boltban nyitástól zárásig folyamatos a forgalom, Nóra és Pali ismertsége okán naponta több százan tódulnak be egy kávéra, péksütire, írja a Bors.

A legtöbben azonban autóval érkeznek, amire az apró balatoni település még apróbb utcácskája, ahol a bolt található, nincs felkészülve.

A bolt közvetlen közelében nincs parkoló, ezért a kocsikat az utca két oldalán, a nyaralók előtt hagyják a vásárlók, sokan a sebességkorlátozást sem tartják be. Ebből mostanra elege lett a lakóknak és az ott állandó nyaralóval rendelkezőknek, a közösségi médiában tiltakoznak a forgalom ellen. Ráadásul az autók, amik az ő kertjük előtt parkolnak, tönkre is teszik a gondosan ápolt előkerteket. Az önkormányzatnál is jelezték már a problémát.

A kisbolttól 300 méterre egyébként van a főút mentén egy parkoló. A helyiek arra kérik Ördög Nóráék vendégeit, hogy ott hagyják az autójukat - erre egyébként maguk a bolttulajdonosok is többször felhívták már vásárlóik figyelmét.

A nyílt levél itt olvasható:

Címlapkép: Getty Images

