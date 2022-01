Tudtad? Ebben a vidéki kastélyban játszódik a Netflix Vaják című sorozatának sok jelenete

Hazai építmény ad otthont a világhírű sorozat, a Vaják több forgatási helyszínének, ezek egyike az itthon is méltán népszerű Tatai vár az Öreg-tó partján.

Korábban írtunk erről a vidékről turisztikai körképet, bemutatva páratlan szépségét. Mintha egy festményről kelt volna életre a város: közepén az Öreg-tó terül el, partján a tatai várral. Nem messze egy pompás kastély áll, de láthat itt vízimalmot, sétálhat angolkertben, megmászhatja a Kálvária-domb kilátóját, és persze takaros templomokba is beleshet, aki erre jár.

Tatai vár - Yennefer otthona

Tata jelképe és legjelentősebb műemléke az Öreg-tó északi partján álló romantikus Öreg-vár. A XIV. század végén épült gótikus vízi vár aranykora Zsigmond király és Mátyás király idejére esett.

A XIV.-XV. század fordulóján Zsigmond király építtette a várkastélyt, az Által-ér vizének felduzzasztásával pedig kialakította az Öreg-tavat. Később Mátyás király reneszánsz szellemben átalakíttatta és bővíttette, csinosította tovább. A vár ekkor élte fénykorát, európai eseményeknek adott otthont, a kor humanistáinak gyülekezőhelye volt. Mátyás király kedvenc pihenőhelye lett Tata, a gerecsei vadászatok alkalmával szívesen időzött falai között.

1510-ben országgyűlést is tartottak itt, a török 1543-ban vette be a várat és felégette. A török hódoltság alatt többször is gazdát cserélt. A császáriak egy korszerű olaszbástyás erőddé építették át. A stratégiai helyen lévő végvárat nem kímélték a harcok, ostrom ostromot követve, végül a török végleges kiűzése után elveszítette hadászati jelentőségét, bár a kuruc időkben Vak Bottyán dunántúli támaszpontja lett és 1707-ben a Habsburgok elfoglalták, majd le is rombolták.

Az épület eredetileg nem védelmi célokra, hanem birtokközpontnak, nyaralónak, vadászkastélynak készült. A várkastély magán viseli a gótika, reneszánsz, barokk és a romantika stílusjegyeit is.

A vár mai képe az 1815-ben kezdődött átépítés során alakult ki, Charles Moreau tervei alapján, romantikus stílusban építették át. Ekkor készült el, Schmidt Frigyes tervei szerint a neogótikus, tóparti homlokzat is.

Az eredeti állapotában négy saroktornyos épületnek mára csak a keleti tornya áll, az udvari főbejárattól a romterületen jól kivehetők a vár négy saroktornyának és az azokhoz csatlakozó palotaszárnyaknak az alapfalai. A várkastélyt három sarkán olaszbástyás, a negyediken körbástyás vízivár veszi körül.

Ez az egyetlen magyarországi vár, melyet az eredeti vízárok-védelmi rendszer övezi. A várat a tóparti sétányon is körbe lehet járni.

A Tatai várat itthon sokan jól ismerik, de a Vaják című sorozat óta még nagyobb népszerűségnek örvend. Nem kisebb szerep jutott neki, mint Yennefer otthona: a képernyőn félhomályba burkolva, magányosan áll az Öreg-tó partján. Sőt, számítógépes trükköknek hála azt is láthatjuk az első évad 5. részének a végén, ahogy a vár felső emelete összeomlik.

A vár jelene

Érdemes ellátogatni ide és megtekinteni a reneszánsz berendezésű lovagtermet, de megismerkedhetünk itt a tatai céhek történetével is. De az is élményszámba megy, ha sétálunk egyet az ország egyik legszebb és legrégebbi mesterséges tava körül.

A vár épülete 1954 óta a Kuny Domonkos Múzeumnak ad otthont, melyben az állandó helytörténeti kiállítások, korszakok és témakörök szerint mutatják be a gyűjteményt. A legnagyobb gyűjtemény a római és a középkori kőtár, de akit nem hoznak lázba a régi kőfaragványok, annak is érdemes az emeleti kerengő leghíresebb részét megnéznie, a gótikus keresztboltozatú lovagtermet, melynek dísze egy hatalmas, rekonstruált Zsigmond-kori lovagalakos kályha.

A múzeum megyei hatókörű városi intézmény, így a Római kőtár a Komárom-Esztergom megye területéről előkerült ókori régészeti leleteket mutatja be. Egyedülálló a Római szoba, mely egy Brigetio-ból (Szőny) származó pompeji stílusú festett terem teljes, három évtized munkájának eredményét bemutató rekonstrukció. A Középkori kőtárban a tatai vár legszebb Zsigmond- és Mátyás-kori faragványai, illetve a vértesszentkereszti bencés monostorból származó díszesen faragott kövek figyelhetők meg.

A Középkori kiállításon Tata és környékének középkori emlékei láthatók, valamint egy közeli középkori udvarház és körtemplom emlékanyaga. Ebben a teremben az említett épületek makettje is szemügyre vehető. A vár impozáns lovagtermében reneszánsz enteriőrrel találkozhat a látogató. A Tata újjászületése című tárlat az Esterházy-család tatai fejlesztéseivel foglalkozik, életüket a Főúri élet a 18. században című anyag szemlélteti. Tata ipari fellendülésének történetét "A tatai céhek története" című tárlat mutatja be. A helytörténeti kiállításon a tatai fazekasságot, a nevezetes rákos kerámiákat, és a tatai céhek történetét ismerhetjük meg.

Gyakorlati tudnivalók:

Megközelítés: A Tatai vár az Öreg-tó partján helyezkedik el. Az autóval érkezők a Váralja utcán parkolhatnak. A vár a tatai autóbusz-állomástól néhány percre található. Az építmény megközelíthető a Váralja utca, a Tópart utca és az Eszterházy sétány irányából.

Cím: 2890 Tata, Váralja utca 1-3.

Nyitvatartás: kedd-vasárnap: 09.00-17.00

Belépőjegyek: felnőtt: 1000 Ft, kedvezményes: 500 Ft

Címlapkép: Getty Images