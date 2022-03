10+1 bakancslistás kikapcsolódás: amiket kár kihagyni ezen a hosszú hétvégén

Hosszú időszak után ez az első olyan extra hétvégénk, amikor akár több napos kiruccanást is tervezhettünk, hiszen a járványhelyzetnek itthon most vége, lehet teljesen szabadon, maszk nélkül jönni-menni, túrázni vagy csak városnézőbe indulni, termálfürdőzni, kastélyt látogatni és vendéglőzni. De ha nem foglaltunk magunknak extra szállodát, vagy nincs négy napunk a családi csavargásra, akkor is beleférhet még a márciusi szabadnapozásba egy-egy közelebbi, de különleges élményt nyújtó program is.

Ha március, akkor most van a barlangok hónapja

Magyarországon gyakorlatilag hétről hétre nő az újonnan felfedezett barlangok, barlangjáratok száma. A ma nyilvántartott 4150 barlangból közel 40 nemcsak a barlangászok és kutatók, hanem a nagyközönség előtt is nyitva áll. Az elmúlt tíz évben 1,5 milliárd forint értékben valósulhattak meg a barlangok kiépítésére, állékonyságának javítására, denevérek élőhelyeinek javítására vonatkozó fejlesztések 160 barlangban és 15 mesterséges üregben.

Márciusban több hazai nemzeti park is különleges programokkal és kedvezményes belépőkkel várja a látogatókat a Barlangoljunk! programsorozat keretében. A kínálat igen széles: a kényelmes barlangtúrák mellett izgalmas kalandtúrákat is tehetünk a kiépítetlen barlangokban.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság hat különleges barlangos programot állított össze, és márciustól újra indul barlangtúra a Szentgáli-kőlikba is.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság programjai között szerepel például kimondottan gyerekek részére szervezett mesés barlangtúra is.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság programajánlójában egy extrém, overallos kalandtúra is található a Bükk-fennsík látványos, fokozottan védett és lezárt cseppkőbarlangjában, a Létrási-vizesbarlangban.

A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a többi között barlangi földrajzórát és fotós túrát is szervez az Abaligeti-barlangban.

A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a Szemlő-hegyi-barlangban és a Budai-Vár-barlangban is várja az érdeklődőket.

A kedvezményesen látogatható barlangokról bővebb információ ide kattintva található.

A föld felett is lehet izgalmat találni: Bauxit földtani park

Oroszlánytól mindössze 25 kilométernyire délre, a Vértesben egy igazán különleges látványosság vár. A Gánton található Bauxitföldtani Parkban és a Balás Jenő Bauxitbányászati Kiállításon a vörös sziklák között sétálva olyan érzésünk lehet, mintha a Marson landoltunk volna. Ez a különleges park Európában is ritkaságszámba megy. A bányagödör szélén alakították ki a múzeumot, ahol klasszikus bányászszerszámokat és régi fényképeket láthattok, de a múzeum udvarán két régi bauxitszállító mozdonyba is beleütközünk.

Az ég felé: birodalmi lépegető avagy Krisztina-kilátó

Szombathelytől 10 km-re, az osztrák határ mellett egy izgalmas formájú kilátót találunk, amiből egészen a Kőszegi-hegységig ellátni. A Pinka-síkság északi peremrészén járunk, de a település, Dozmat fölötti dombok sokakat kirándulásra csábítanak. A Krisztina-kilátó szokatlan, egyedi megoldásával a látogatókat a lombkorona szintje fölé viszi. Ez a terület és a rajta fekvő erdőség sokáig magántulajdonban volt, míg az önkormányzat meg nem vásárolta. Hozzákapcsolták ahhoz a már meglévő turista-csalogató útvonalhoz, amely a község látnivalóit fűzte össze, és amely tájékoztató táblákon bemutatja az erdő élővilágát.

A kilátó 308 méter magasan áll a tengerszint felett, amihez még 11 métert tesz hozzá a kilátóterasz magassága. Gondozott környezete 1,39 hektárnyi: padok és asztalok, valamint szalonnasütő is található itt. A különleges lépcsősoron feljutva körülbelül 150°-os panorámában gyönyörködhetünk.

Fent a magasban: ahonnan az egyik legcsodásabb a balatoni panoráma

„Ily szépet nem terme még a magyar vad föld és ég”

– írta anno Kisfaludy Sándor Szigligetről. Ha ellátogatunk ide, azonnal megértjük, miért. A kilencszáz éves települést közel és távol tényleg csodálatos természeti és épített környezet veszi körül. Majd 750 éves az egyik legszebb kilátást nyújtó hazai vár, ahogy mondani szokták: ez a Balaton vára.

1260 és 1262 között építtette a pannonhalmi apátság, majd királyi birtok lett. Egykor a magyar végvárrendszer fontos eleme volt, amit a törökök sem tudtak bevenni. A Lengyel nemesi család birtoklása idején leghíresebb várkapitánya, Magyar Bálint parancsolt benne. A 16. században már elavult várnak számított, mivel nem esett bele a fontosabb hadjáratok útvonalába, elmaradt a korszerűsítése is. Mint oly sok hegycsúcson emelkedő középkori várét, Szigliget végzetét is egy villámcsapás okozta, ami felrobbantotta az egyik toronyban őrzött puskaport, és a tűzben leégtek a vár épületei. Az elszegényedett Lengyel família már nem állíttatta helyre, inkább a völgyben elterülő faluban emelt kúriát.

A török hódoltság után – olvashatjuk a leírásokban - a vár elvesztette harcászati jelentőségét. 1702-ben I. Lipót más várakkal együtt ezt is leromboltatta, a Rákóczi-szabadságharc idején már használhatatlan volt. A köveket a környék lakossága építkezéseihez használta. 1913-ban, 1953-ban és 1965–66-ban megerősítették a falakat. A vár és az alatta fekvő falu utolsó tulajdonosai – a II. világháború végéig – az Eszterházy család voltak. A várat 2013-ra teljesen felújították.

