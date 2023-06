Hoppá, ez igaz?! Itt egy vidéki termálfürdő, ahová szinte nevetségesen olcsó a belépés

Hajdúszoboszlótól mindössze 24 kilométerre délre található Földes nagyközség, ahol a hatvanas évek óta üzemel egy apró, de hangulatos, hárommendencés termálstrand. A fürdőben a mai árakhoz képest szinte nevetségesen olcsón válhatunk jegyet – írta a termalonline.

Ahogy pár napja a HelloVidék is cikkezett róla, bődületesen megdrágult Magyarországon a strandolás: akár 40 százalékkal is drágább lehet idén a strandbelépő. Összeállításunkból az is kiderült, hogy átlagban, ha felnőtt belépőjegyet vásárolunk, 2000-3000 forintra készülhetünk, de fő szezonban, a nagyobb gyógyfürdőkben akár 5000-6000 forintot is elkérnek egy egész napos fürdőzésért. Ehhez képest létezik még olyan termálfürdő Magyarországon, ahol 1500 forint alatt van a felnőtt jegy, a diák és a nyugdíjas belépő pedig mindössze 850 forint.

A Földesi Termálfürdő pünkösd után nyitott újra és a két termálmedence mellett egy feszített víztükrű úszómedence is található benne. A pihenőhely jelenleg hétköznap 14 és 19 óra között, hétvégén pedig 9 és 19 óra között tart nyitva, de a nyáriszünet kezdete után várhatóan hétköznap is egésznapos nyitvatartással fogják várni a látogatókat.

A jegyárak a következőképpen alakulnak: a napijegy három év alatt ingyenes, a diákoknak és a nyugdíjasoknak 850 forint, a felnőtteknek pedig 1430 forint. Családi jegy is váltható, ez két felnőtt és egy gyerek esetén 3080 forint, egy felnőtt és két gyerek esetén 2560 forint. Ha valaki délután négy után menne fürdeni, kedvezményes jegyet válthat, ami a felnőttek esetében 800, diákok és nyugdíjasok esetében 600 forint.

