Imádják a magyarok ezeket a strandokat: íme 4+1 hely, ahová kutyánkat is magunkkal vihetjük fürdőzni

Az elmúlt években nem csupán az igény nőtt meg a kutyabarát szolgáltatások iránt, hanem a négylábú kedvenceket és gazdáikat egyaránt kiszolgáló szálláshelyek, vendéglátóhelyek és üzletek száma is emelkedett. Ebből a strandok sem maradhattak ki: ma már országszerte több mint 20 helyen várják dedikált szolgáltatásokkal a csobbani vágyó kutyákat - derül ki a kutyabarathelyek.hu összeállításából.

Semmi akadálya annak, hogy a kutyák a természetes vizek - tavak, folyók - azon részein úszhassanak, ahol nincs fürdésre kijelölt hely és tábla sem tiltja a bemenetelt. A strandokkal azonban más a helyzet: itt számos szabályozásnak kell megfelelni, és az embereknek fenntartott strandokra nem is szabad kutyát bevinni

- mondja Hornyák-Schmidt Zsófia, a portál társalapítója.

Bár az egyes fürdetőhelyek előírásai némileg eltérhetnek egymástól, néhány általános szabályt min-denhol be kell tartani. Így például csak féregtelenített, a megfelelő oltásokkal és chippel ellátott kutya használhatja a vízpartot. Beteg, sérült vagy éppen tüzelő állattal ezen területek nem látogathatóak. A kutyák másokat nem zavarhatnak, és ahogy az élet más területein, úgy a strandokon is a gazdi felel értük

- teszi hozzá Máté Krisztián, az oldal másik társalapítója.

Nagy öröm a gazdiknak is, hogy egyre több kutyabarát fürdetőhely kerül fel a térképre. Ez is azt mutatja, hogy egyre nagyobb az igény az ilyen jellegű szolgáltatások iránt, illetve a helyi vállalkozók is szívesen nyitnak a kutyás vendégek felé, mely jó hatással van a forgalomra és a település turizmusára is. Viszont, ahogy a szakemberek is említették, sok dologra figyelnünk kell gazdiként, hiszen nagyon nem mindegy, hogy vágunk neki egy kutyás strandolásnak.

Erre legyen felkészülve minden kutyás, ha strandolni viszi kedvencét

HelloVidék: Mire figyeljünk az indulás előtt?

Óvári András: Csak féregtelenített, jól szocializált, a megfelelő oltásokkal és chippel ellátott kutyákat vigyünk strandra. Beteg, sérült vagy tüzelő állattal ne induljunk. Fontos, hogy a kutya behívható legyen és ne legyen más állatokkal kötekedő.

Skanecz Tamás: Már az elindulás előtt érdemes ellenőrzi, hogy a kutyának a kötelező oltása megvan-e, chippel rendelkezik e, ha igen akkor az adatok aktuálisak e, ebben állatorvos tud segíteni.

HelloVidék: Mit vigyünk magunkkal?

Óvári András: Mindig legyen nálunk a kutya érvényes oltási könyve, kutya ürülék szedő zacskó és kellő mennyiségű ivóvíz. Nagy melegben fontos kiegészítő lehet a napernyő is. Feltétlen vigyünk magunkkal nyakörvet, pórázt és szükség esetére szájkosarat is. Ha szükséges vigyünk a kutyának úszómellényt is. Hasznos kiegészítő egy-egy kedves kutyajáték, ami a vizes együttlét élményét fokozza.

Skanecz Tamás: Az oltási könyvet vigyük magunkkal. Kutyát csak olyan strandra vigyünk ahol ez engedélyezve van.

HelloVidék: Mire érdemes figyelni, ha kutyánkkal kutyás strandra megyünk?

Óvári András: Agresszív, félős, szocializálatlan, félős kutyát ne vigyünk strandra. A mi felelősségünk, hogy a kutya, viselkedésével másokat ne zavarjon Ügyeljünk arra, hogy a kutya a fürdőhelytől távolabb végezze a dolgát és a kutyakakit minden esetben szedjük fel. A nagy melegben biztosítsunk a kutya számára árnyékos helyet és kellő mennyiségű ivóvizet. A kutya számára is veszélyes lehet felhevült testtel a vízbe csobbanni.

Skanecz Tamás: Csak kellőképp szocializált ebet vigyünk strandra, ha ez még nincs megfelelő szinten akkor pórázról ne engedjük el.

HelloVidék: Milyen helyzetek adódhatnak, mire kell a kutyát esetleg felkészíteni?

Óvári András: Bizonyos fajtáknak nem okoz gondot a vízhez szoktatás, de több, kisebb termetű kutya, felépítésénél, izomzatánál fogva bizonytalan, hogy fennmarad-e a vízen. Hasznos lehet ezeknek a kutyáknak az úszómellény, ami még a felnőtt állatoknak is biztonságérzetet adhat.

Skanecz Tamás: Mielőtt vízbe megyünk a kutyánkkal győződjünk meg róla , hogy jól tud úszni, a kutyát kényszerrel ne dobjuk a vízbe, ha nem akar bele menni inkább ne erőltessük. Nem csak ilyenkor de célszerű egész évben olyan parazita ellenes szerekkel kezelni a kutyát, amik a szúnyogokat is riasztják, ez egy vízparti környezetben különösen aktuális lehet.

Most pedig nézzük meg, hova mehetünk fürdeni kutyánkkal együtt!

A törvény szerint kutyát azokon a területeken lehet fürdetni, amelyek nem számítanak az adott időszakban kijelölt fürdőhelynek és / vagy nincs külön helyi jogszabályi tiltás az állatok fürdetése ellen. A HelloVidék összegyűjtötte azokat a hivatalos strandokat és fürdőhelyeket, melyeken engedélyezett a házi kedvencek fürdetése, így nem kell otthon hagynunk kedvenceinket, ha strandolni indulunk.

1. Fonyódi Kutyás strand

Hatalmas, gondozott területtel várja a kutyásokat a Balaton legelső kutyabarát strandja, a Fonyódi Kutyás strand, mely a fonyódi kikötő és vízirendőrség mellett található. Ezen a strandon kedvünkre fürdőzhetünk és napozhatunk kedvencünket együtt, a strandról gyönyörű kilátás nyílik a Badacsonyra.

Fonyódi Kutyás Fürdőhely

2. Drótszamár kemping

A Velencei-tónál is fürdőzhetünk kedvencünkkel, de itt csak abban az esetben, ha kempingezünk is, ugyanis csak a Drótszamár kemping területére eső partszakaszon engedélyezett a kutyák fürdetésére. Mindenképp tájékozódjunk a kemping területén tartott programokról utazásunk előtt, amennyiben el szeretnénk kerülni a koncerteket és a tömeget.

Forrás: Drótszamár kemping

3. Tihany, Belső-tó

Engedélyezett a kutyák fürdetése a Tihanyi-félszigeten található Belső-tónál, pontosabban a tó délkeleti sarkánál. A csónakkikötő stég környékén tábla jelzi, hogy hol lehet beengedni a kutyákat a vízbe, ezt azért érdemes betartani, mert így kedvencünkkel nem zavarjuk meg a horgászokat. A part kellemes pihenésre ad lehetőséget, a kutyák számára kialakítottak rámpákat is, hogy könnyedén be tudjanak menni a vízbe. A strand ingyenes. Ugyanakkor a Belső-tó csak a horgászok és a fürdőző kutyák számára nyitott, a gazdik számára nincs fürdési lehetőség. Csónakázni viszont lehet. A parton pedig csodálatos, festői környezetben piknikezhetsz, amíg kedvenced a pancsolást élvezi.

Mivel nem egy “hivatalos”, kiépített strandról beszélünk, itt nyitvatartás és belépőjegy sincs.

3. Tavirózsa Kemping

A Délegyházi-tavaknál található a kutyabarát Tavirózsa Kemping, melynek területén megengedett a kutyák fürdetése. A nyolc tóból álló tórendszer nem csak fürdésre, hanem horgászásra, és vízi sportokra is kiválóan alkalmas, így mindenki megtalálhatja a neki megfelelő szórakozási formát. A közelben több erdő és vadászles is található, így kirándulásra is van lehetőség a térségben.

Forrás: Tavirózsa Kemping

4. Zalaegerszegi Gébárti tó

Zalaegerszeg közelében, a Gébárti-tónál néhány éve kialakítottak egy kutyastrandot, ide is érdemes ellátogatni, ha kutyánkkal szeretnénk fürdőzni. A kutyastrandot legegyszerűbben az élményfürdő felől lehet megközelíteni. Ritkaság, hogy műfüves rámpa van a kutyusoknak, ami nagyon szuper dolog szerintünk! Szemetes is van szerencsére a piszkos dolgok tárolására.

A belépés díjtalan!

+1 Mancsos Pancsoló

A Tiszafüreden kiépített Mancsos Pancsoló Kelet-Magyarország első kutyás fürdőhelye volt, itt a kutyák és gazdik egyaránt fürdőzhetnek. A kutyáknak fenntartott partszakasz a tiszafüredi szabadstrand mellett található, külön tábla is jelzi. A terület fél hektáros, és kerítéssel van körbekerítve, nehogy kedvenceink elvesszenek. A tó melletti hatalmas réten lehet labdázni és frizbizni: a kutyáknak itt bőven van helye a futkorászásra, pár perc sétára pedig egy büfésor is található.

A strandra a belépés ingyenes.

