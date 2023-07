Kutyatartók, figyelem: ezeken a helyeken gondtalanul csobbanhatsz kedvenceddel

Míg mi, emberek számos vizes helyszínre menekülhetünk a kánikula elől, négylábú kedvenceink számára limitáltabbak a lehetőségek. A kutyabarathelyek.hu szakértői azonban idén ismét összeállították a kutyákat váró strandok listáját.

Az elmúlt években nem csupán az igény nőtt meg a kutyabarát szolgáltatások iránt, hanem a négylábú kedvenceket és gazdáikat egyaránt kiszolgáló szálláshelyek, vendéglátóhelyek és üzletek száma is emelkedett. Ebből a strandok sem maradhattak ki: ma már országszerte több mint 20 helyen várják dedikált szolgáltatásokkal a csobbani vágyó kutyákat - derül ki a kutyabarathelyek.hu összeállításából.

Semmi akadálya annak, hogy a kutyák a természetes vizek - tavak, folyók - azon részein úszhassanak, ahol nincs fürdésre kijelölt hely és tábla sem tiltja a bemenetelt. A strandokkal azonban más a helyzet: itt számos szabályozásnak kell megfelelni, és az embereknek fenntartott strandokra nem is szabad kutyát bevinni

- mondja Hornyák-Schmidt Zsófia, a kutyabarathelyek.hu társalapítója.

Bár az egyes fürdetőhelyek előírásai némileg eltérhetnek egymástól, néhány általános szabályt min-denhol be kell tartani. Így például csak féregtelenített, a megfelelő oltásokkal és chippel ellátott kutya használhatja a vízpartot. Beteg, sérült vagy éppen tüzelő állattal ezen területek nem látogathatóak. A kutyák másokat nem zavarhatnak, és ahogy az élet más területein, úgy a strandokon is a gazdi felel értük

- teszi hozzá Máté Krisztián, a kutyabarathelyek.hu társalapítója.

A kutyabarát helyekre szakosodott weboldal először 2015-ben gyűjtötte össze a hazai kutyabarát strandokat, akkori összeállításukban 8 helyszín szerepelt. Ma már ezek száma meghaladja a 20-at, ezek a folyamatosan frissülő oldalon találhatóak.

Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több kutyabarát fürdetőhely kerül fel a térképre. Ez is azt mutatja, hogy egyre nagyobb az igény az ilyen jellegű szolgáltatások iránt, illetve a helyi vállalkozók is szívesen nyitnak a kutyás vendégek felé, mely jó hatással van a forgalomra és a település turizmusára is.

Az elmúlt években számos strand kérte segítségünket a kutyás szolgáltatások kialakításához. A leg-fontosabb szempont, hogy védőtávolságot kell tartani az embereket fogadó strandoktól. Javasoljuk a terület körbekerítését és a zsilipes, vagy rugós kaput is, hogy a kutyák ne tudjanak megszökni. Figyelni kell a megfelelő hulladékgyűjtésre, valamint meg szoktuk vizsgálni a vízpartot, szükséges-e lejáró elhelyezése, és ha igen, ez milyen legyen. Minden esetben az adott strand igényeit, lehetőségeit vesszük figyelembe, ez alapján segítünk házirend készítésében is” - teszik hozzá a kutyabarathe-lyek.hu alapítói.

A kutyabarathelyek.hu csapata néhány hasznos tanácsot is összeszedett a kutyával strandolni indulóknak:

1. A helyszín kiválasztása

A kijelölt kutyastrandok között egyaránt találunk egész napos tartózkodásra is alkalmas partszakaszt és olyat is, ami sokkal inkább egy gyors csobbanásra alkalmas. Ha azonban természetes vízparton járva hűtenénk le kutyánkat, mindig nézzük meg, hogy nem tiltja-e tábla a fürdőzést, illetve a kutyák bevitelét.

2. Strandfelszerelés kutyáknak

Bizonyos típusú kutyák hajlamosan a leégésre (főként a fehér és világos színű, valamint a szőrtelen fajták), ezért őket mindenképpen kenjük be őket kimondottan kutyáknak készült naptejjel.

A nagy melegben azonban a hidratálásról is gondoskodni kell. Ha tiszta természetes víz partjára megyünk, ez megoldott és kutyánk magától találja meg a szomjoltót, de azért célszerű magunkkal vinni itatótálkát és tiszta vizet. A fürdés után hasznos lehet egy törülköző, és napernyő vagy árnyékoló sátor is. A gyorsan mélyülő vizekbe pedig a nem magabiztosan úszó kutyáknak mentőmellény viselete nagyon is ajánlott.

3. Vízhez szoktatás

Ha kutyánk először jár strandon, hagyjuk, hogy saját tempójában fedezze fel a vízben való játszás örömét. Azonban ahogy az embereknek sem javasolt felhevült testtel vízbe csobbanni, úgy a kutyákat is érdemes lehűteni, mielőtt belevetnék magukat a vízbe.

Ha azt látjuk, hogy kutyánk túlzottan gyorsan liheg, nyelve vörössé válik, nyála ragacsos lesz, felmerül a hőguta veszélye. Ilyenkor azonnal vigyük hűvös helyre, itassuk meg, borítsuk be nedves töröl-közővel és mindenképpen nézessük meg állatorvossal is.

Címlapkép: Getty Images

