Nagy kihívás elé állítja a vakáció a dolgozó szülőket: így érik el, hogy ne unatkozzon a gyerekük

Zsonglőrködés a szabadságokkal, erősítés a nagyszülőktől és táborok széles kínálata: indul a 10 hetes nyári szünet, ami alatt a teljes éves forgalom 20 százaléka realizálódik – derült ki a Regio Játék előrejelzéséből. Felmérésük alapján a kisgyermekes családok kétharmada tervez idén nyaralást, míg táborba tízből 7 általánosiskolás-korú gyermek megy. A legnépszerűbbek a sport-, alkotó- és napközis táborok, árban legtöbben a 30-50 ezer forint közöttieket keresik. A megkérdezettek alig több mint egyharmada dolgozik olyan munkahelyen, ahol legalább a nyári szünetben családbarát megoldásokat nyújtanak a dolgozóknak.

A friss kutatásból kiderült, hogy a magyar szülők 55 százalékának okoz nehézséget a gyermekfelügyeletet megoldani a nyári szünet ideje alatt. A legnagyobb segítséget ebben a helyzetben a nagyszülők, a táborok és a napközi jelenti. Az idén 10 hetes iskolai nyári szünetet a legtöbben úgy osztják fel, hogy 2 hét szabadságra megy az édesanya, 1,5-1,5 hetet tudnak kivenni az apukák és egyszerre mindkét szülő, 1 hét home office, további 2 hetet vállalnak a nagyszülők, 1 hét táborozás és 1 hét napközi – más hozzátartozó, barát vagy babysitter segítségét az esetek nagyon kis százalékában vesznek igénybe a családok.

A strandjátékok és a foci pörgetik a játékpiacot

A gyerekek nézőpontjából a nyár maga a felhőtlen szabadság, a kutatás szerint a kedvenc elfoglaltságok a szünetben a strandolás, a játszóterezés és a nyaralás.

A nyári szezonban a teljes évi forgalom 20 százaléka realizálódik, amiből csak a strandjátékok 11 százalékot hasítanak ki: legtöbben vízipisztolyt, strandlabdát és úszógumit vásárolnak idén. A családok egynegyede egy új kerti medencére is beruház, ráadásul a labdarúgó-Európa-bajnokság miatt a focis játékok és a szurkolói termékek is jelentősen pörgetik a piacot. Ebből adódóan növekednek a kosárértékeink is, melyek online nyáron meghaladják a 17.000 forintot, az áruházakban pedig a 9.000 forintot

– mondta el Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK ügyvezető-helyettese.

A kisgyermekes családok kétharmada indul nyaralni idén, ők rendszerint a Balaton-part, Horvátország, Olaszország, Görögország és Ausztria felé veszik az irányt. Az üdülést a megkérdezettek egynegyede megpróbálja 200 ezer forintnál kevesebből kihozni, de nagyrészt (32%) 200-350 ezer forint között gondolkodnak, további 22-22 százalék pedig a 350-500 ezer vagy 500 ezer forintnál magasabb költségeket is hajlandó fedezni.

Sporttáborba mennek a legtöbben

Tízből 7 általánosiskolás-korú megy idén táborba, a széles kínálatból egyértelműen a sporttáborok kerültek ki győztesként a felmérés alapján. Ezt a napközis és a kézműves, alkotótáborok követik, ezeken kívül az alsósok az erdei, a felsősök pedig a nyelvi táborokat választják még szívesen.

A megfelelő tábor kiválasztásának legfontosabb szempontja a biztonság, a gyermek érdeklődési köre, a programkínálat, a korábbi tapasztalatok és a lakóhelytől való távolság, ezeket követi csak az ár. A megkérdezettek többsége 30-50 ezer forintot (44%) szán egy táborra, vannak, akik 50-70 ezer forintot (23%), és olyanok is, akik a 75 ezer forintnál magasabb (19%) költséget is állják. 30 ezer forintnál kevesebből az esetek 14 százalékában szeretnék megúszni a tábort a szülők.

Aduász a nyári szünetben: családbarát munkahely

Ugyan a felmérésben résztvevők mindössze 37 százalékát támogatja a munkahelye a nyári szünet alatt bárminemű segítséggel, abban egyöntetűen egyetértettek a válaszadók, hogy nemcsak fontos szempont munkahelyválasztásnál a családbarát feltételek megléte, hanem ezek betartása a cégeknek hosszú távon kifizetődő. Azok a vállalatok, akik támogatják a családosokat, leggyakrabban a rugalmas munkaidő-beosztást, home office-t és annak a lehetőségét kínálják a szülőknek, hogy magukkal vihetik a gyerekeket a munkába. Ez utóbbi helyett azonban nagyobb igény mutatkozik extra anyagi juttatásra, céges napközire, táborra vagy részmunkaidős beosztásra.

A megkérdezettek átlagosan 14 nap szabadságot tudnak kivenni a nyári szünetben, ideális esetben viszont legalább 22 napnak örülnének a szülők.

A kutatás háttere

A sajtóközleményben szereplő adatok a cég saját értékesítési adatain, valamint a 2024. június 13-17. között elvégzett online kutatásán alapulnak, melyben 1122, 14 éven aluli gyermeket nevelő szülő vett részt. A kutatás nem reprezentatív a teljes magyar lakosságra nézve, ugyanakkor alkalmas a magyar szülők és nagyszülők véleményének feltérképezésére.

