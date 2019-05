Fillérekért nyaralhatsz a brit királyi család házában: egy karnyújtásnyira van tőlünk + képek

A meghamisíthatatlan erdélyi természet lágy ölén található Károly herceg menedéke. A zöld lankákkal övezett táj szépsége annyira lenyűgözte a walesi herceget 1998-as látogatása során, hogy néhány évvel később házat is vásárolt magának Szászfehéregyházán és Zalánpatakon. A herceg gyakran ellátogat az erdélyi ingatlanokba, amikor el szeretne menekülni a világ elől.

Károly herceg helikopterrel szokta megközelíteni a falut, de ezen kívül „nem urizál”: a helyiek szerint a herceg közvetlen és barátságos. A hvg.hu riportja szerint a helyiek pozitívan csalódtak a herceg érkezésekor, azt gondolták, hogy a csendes kis falut majd megrohamozza a népes-díszes kíséret, de ez nem így lett.

Mutatjuk, hogy milyen csodaszép környezetben található a birtok. Ha téged is elcsábított Erdély szépsége és Károly herceg házának autentikus erdélyi bája, akkor akár meg is látogathatod: azokban az időszakokban, amikor a walesi herceg nem tartózkodik Zalánpatakon, bárki kibérelheti a birtok szobáit. Egy éjszaka 80-149 euró között mozog, tehát 25-50 ezer forintért akár te is élvezheted a királyi család titkos életét!

Ilyen mesés környezetben található Károly herceg erdélyi menedéke

Nagyon gazdag természeti kincsekkel rendelkezik a térség: nem csoda, hogy Károly herceget is elvarázsolta

Károly herceg észrevétlenül jár-kel a környéken, és a rezidenciája is ezt a puritánságot követi

A meseszép birtok három házból és egy melléképületből áll Szinte olyan, mintha egy másik évszázadba lépne a látogató Károly herceg helyi rokonának alapítványa, a Kálnoky-alapítvány pályázatok ír ki, melyben a helyi lakosság házainak felújítását támogatják – egy kitétel van, hogy azt igényes alapanyagokból tegyék A felújítási munkálatok nem másították meg a hagyományos erdélyi hangulatot A birtok külső és belső területein nem a fényűzés, hanem az autentikus stílus uralkodik A birtok szobái antik bútorokkal vannak felszerelve, melyeket gyönyörűen felújítottak Olyan, mintha egy skanzenben járna az ember Károly herceg minden évben elmenekül ide néhány napra, de az év többi részében szívesen látják a nyaralni vágyókat Ha kedvet kaptál a királyi nyaraláshoz, itt található a herceg zalánpataki birtoka:

Forrás: a zalánpataki birtok honlapja