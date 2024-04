Elárulták a szakemberek: ezt a 7 dologot ne feledd, különben könnyen pórul járhatsz az autóddal

A tavasz az az időszak, amikor már alig várjuk, hogy útnak induljunk az autónkkal a szabadba, leengedjük az ablakokat és élvezzük a friss levegőt. Mielőtt azonban belevetnénk magunkat az utazgatásba, ne feledjük, hogy a kocsink is megélte azokat a nem is olyan távoli téli hónapokat. Az ALD Automotive | LeasePlan most összegyűjtötte, mit érdemes leellenőriztetnünk, lecserélnünk, illetve kitisztíttatnunk az autónkban még a meleg beköszönte előtt, ha nem szeretnénk, hogy a jól megérdemelt kikapcsolódás alatt kellemetlen meglepetések érjenek minket.

Ablaktörlő és szélvédőmosó A téli időszak megviseli az ablaktörlő lapátokat, hiszen a hidegben a gumi könnyen kiszárad és megtörik. Ahogy beköszönt a jó idő, a bogarak miatt nagy szükségünk lehet egy ép ablaktörlőre, ezért érdemes lecserélni a kopott lapátokat, hogy teljes értékében élvezhessük a tavaszi kilátást. Ehhez nagyban hozzájárul az évszaknak megfelelő típusú szélvédőmosó folyadék – például jelentős különbséget jelent, ha a mosófolyadék oldja a szerves anyagokat, azaz a nemkívánatos vendégeket a szélvédőn. Sem az ablaktörlőből, sem a lemosó folyadékból nem érdemes a legolcsóbbat választani, hiszen ezekkel gyorsabban kophat a gumi, ami előbb-utóbb megkarcolhatja az üveget. Klímarendszer A nyári szezonban áldás a klíma, és ilyenkor előszeretettel is használjuk ki a rendszer teljes teljesítményét – bejuttatva mindent az utastérbe, ami addig esetleg az autó mélyén lapult. Éppen ezért mielőtt elkezdődik a klímaszezon, érdemes alaposan áttisztítani a rendszert. A légkondit a nyári melegtől függetlenül, ilyenkor is érdemes bizonyos időközönként bekapcsolni, hogy a klímagáz a vele együtt mozgó olajjal rendszeresen átkenje a rendszer tömítéseit, így azok ne száradjanak ki és essenek szét. A gáz szintjét szintén érdemes még a kánikula előtt ellenőriztetni, hiszen a szezonban sokszor heteket kell várni arra, hogy egy szakember utántöltse a hűtőközeget. Szűrők A klíma kitisztítása mit sem ér, ha nem cseréljük ki a pollenszűrőt. Az év során rengeteg por és egyéb szennyeződés gyűlik össze az utastéri légszűrőben is, amely eltömődést vagy akár károsodást is okozhat – az eltömődött vagy sérült légszűrő pedig megkönnyíti a pollenek és a tavaszi allergének keringését az autóban. A fizikai szűrésen túl ez a kis eszköz a levegőből származó párát is felfogja, ami szintén nélkülözhetetlen a kellemes utastéri környezethez. Gondoljunk hasonlóan a motortér levegőszűrőjére is – azért, hogy a por ne tehessen kárt a motorban, ennek a cseréjére is időnként sort kell kerítenünk, és erre a tavasz – ha már az utastéri szűrőt is lecseréljük – éppen jó alkalom lehet. Akkumulátor A hideg idő és a fagyok megviselhetik az akkumulátort, különösen, ha a téli hónapokban jellemzően nem használjuk annyit az autót, mint amennyit tavasszal és nyáron. Azért, hogy biztosan ne a hétvégi túrán kelljen a lemerült akkumulátorral és a gyorsindítással bajlódnunk, ellenőriztessük szakemberrel az akkumulátor állapotát a szezon elején. Folyadékok Evidens feladatnak tűnhet, mégis gyakran megfeledkezünk arról, hogy utántöltsük az autónk egészséges működéséhez szükséges folyadékokat. Mielőtt hosszabb útra – netán külföldre – indulunk, ezek pótlását semmiképpen ne hagyjuk ki. Ne feledkezzünk meg a fék- és hűtőfolyadékokról, a motorolajról és a szélvédőmosó folyadékról sem. Gumik Bár áprilisban néhány napig szinte nyári időjárást élvezhettünk, hamar visszatértek a kora tavaszi, hidegebb napok. Éppen ezért semmivel nem késtünk el, ha még nem cseréltük le a téli gumit. Ezt akkor érdemes megtennünk, amikor már tartósan 7 fok felett van az átlaghőmérséklet. Sokan várnak a nagy melegek beköszöntéig a cserével, azonban a beton akkor is forró lehet, amikor mi még nem érezzük túl melegnek a levegőt – tehát nem kell 30-40 fokos hőség ahhoz, hogy téli gumink tapadása gyengüljön. Mielőtt tehát igazán belevágnánk a tavaszi-nyári időszakba, cseréltessük le a gumikat, és ellenőriztessük a kerekek és a gumik állapotát. Alváz Hiába jön a téli sár és latyak helyett tavaszi bogárinvázió, érdemes elvinnünk a jó idő beköszöntével az autónkat egy teljeskörű mosásra – az alvázon ugyanis még mindig lehet nyoma a téli útviszonyoknak. A tél folyamán könnyen elkezdhet rozsdásodni a futómű, a kátyúk és az útra szórt só is okozhat rejtett problémákat. Tavasszal érdemes ezért ellenőriztetni a felfüggesztést, elvégezni a szükséges javításokat és egy alapos, az alvázat is érintő mosással lezárni az autó tavaszi megújulását. Címlapkép: Getty Images