Itt a szünidő: új buszmenetrend jön vidéken, mutatjuk a részleteket

Kérjük utasainkat, hogy utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak a VOLÁNBUSZ és a Közlekedési Központok honlapjain is elérhető menetrendi változásokról. Ezúton is szeretnénk felhívni utasaink figyelmét, hogy menetjegyeiket elővételben online is kényelmesen megválhatják. Az így vásárolt menetjegy kinyomtatható, vagy felszálláskor erre alkalmas készülékén az autóbusz-vezetőnek is felmutatható a VOLÁNBUSZ Zrt., a DAKK Zrt. és az ÉNYKK Zrt. egyes járatain.

A menetrend változásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatás az alábbi linkeken érhető el: