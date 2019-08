Ökológiai katasztrófa érik a Balatonnál: ezt teszi a tóval a tartós meleg

Az egyre hosszabb ideig tartó hőhullámok a Balaton számára is megterhelőek. A hőhullámok idején először általában az iszapos, sekély, gyorsan átmelegedő vizekben lehet találkozni látványos kagyló- vagy halpusztulással, mivel ezek a vizek szerves anyagokkal erősen terheltek, ezért a melegben egy öngerjesztő folyamat indul be. A víz tárolt szervesanyag-készletét lebontják a baktériumok, ami végül oxigént von el a rendszertől. Ebben az oxigénhiányos környezetben pedig egyéb káros gázok is keletkezhetnek, melyek az érzékeny és legyengült élőlények elhullását tovább generálják.

Ez egy folyamatot indít el, mert ezek az elpusztult szervezetek is bomlásnak indulnak, még további oxigént vonva el a rendszertől - mondta a zaol.hu megkeresésére a keszthelyi Pannon Egyetem Halkutatási Központjának biológusa. Ilyenkor jön az, amit nem szeretnek a nyaralók:

kellemetlen szagú, zavaros víz, amely időnként elpusztult, bomló kagylót, haltetemet mos a partra.

A szervesanyag-mennyiség szempontjából a Keszthelyi és a Szigligeti-öböl a legkitüntetettebb. Jól tudják ezt a horgászok is, rendre a nyugati-medence fogási mennyiségei a legelőkelőbbek – folytatta a szakértő. Az utóbbi napokban a biológus is észlelte, hogy a keszhelyi parti sétány közelében, illetve a strandokon „virágzik” a kékalga. Bizonyos körülmények között egyes fajaik toxinokat termelhetnek, melyek állatra-emberre egyaránt veszélyesek lehetnek. A szakértő elmondta, hogy megijedni nem kell, de nem árt tisztában lenni vele és tájékozódni, figyelni. „Virágzás” kezdetén neonzöld sávok, olajszerű foltok figyelhetők meg a vízfelszínen, melyeket összefújhat a szél az öblökben. Tartós, összefüggő neonzöld felszíni jelenségkor nem ajánlott már a fürdőzés.

A fürdőzők figyeljenek a gyerekekre, hogy játék közben ne igyanak a vízből, továbbá az érzékeny bőrűek, kisbabák kerüljék a vizet. Fürdés után célszerű lezuhanyozni. Figyeljünk a kutyákra is, mivel hányás, hasmenés náluk is kialakulhat.

A kutató felhívta a figyelmet, hogy a turisták ne etessék a vízimadarakat. A bedobált szendvics, kalács és perec nem természetes tápláléka madarainknak. Élettanilag sem előnyös számukra, továbbá erősen rontja a lokális vízminőséget. A biológus megtiltaná a madarak etetését. A felelős horgász kevés és jó minőségű etetőanyagot használjon és pontosan etessen. A vödörszám behordott etetőanyag már rontja a fogási esélyt és helyi vízminőség-problémát okoz.