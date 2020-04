Nincs többé szezonalitás a Balatonnál: a nyár is akkorra bukó lehet, mint a tél

Nehéz helyzetben vannak a balatoni vállalkozók, hiszen a jelen helyzetben várhatóan elmarad az idei nyári szezon a tóparton. A napról-napra, óráról-órára változó helyzet csak még jobban nehezíti a vendéglátók életét, hiszen nem lehet tudni, hogy meddig fog elhúzódni a járvány és mikor tudnak kinyitni újra.

Nehéz bármit is tervezni, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mikor lesz ennek vége, és mikor fognak ezek a vészhelyzeti korlátozások megszűnni. Én azt gondolom, hogy az emberek utazási kedve az nem múlt el. Ugye a Balaton főleg belföldön erős – négy vendégből három belföldi. Nagyon sokáig leszünk bezárva, így a korlátozások feloldásával ez az utazási kedv hamar visszatérhet

– fogalmazott a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

Az év nagyon jól indult a Balatonnál, az első két hónapban sokan keresték fel a tavat. Azonban a koronavírus magyarországi megjelenésével egyidejűleg lassan visszaesett, majd ahogy az ország turizmusa, úgy a Balaton turizmusa is lenullázódott. „És várhatóan a további hónapok turisztikai teljesítménye is valószínűleg egyenlő lesz a nullával”.

Jelen állás szerint az egész nyári szezont érinteni fogja a koronavírus miatt kialakult helyzet. Azonban, ha a nyár végére lecseng, akkor ősszel újra indulhat az élet, ugyan ez nem hozza vissza a nyári bevételek kiesését, de eredményezhet egy magasabb keresletet. Ami egyenlő lesz azzal, hogy a balatoni turisztikai bevételek kétharmaddal csökkenek. Hiszen a Balaton turisztikai bevételének kicsivel több mint a fele júniusban és augusztusban keletkezik, a másik fele pedig az év maradék tíz hónapjában. Ha ebből elvesszük a felét meg a másik felének a felét, akkor nagyjából az egyharmada, negyede maradhat annak a bevételnek, amit egyébként a Balaton ebben az évben produkálhatott volna

– mutatott rá Hoffmann Henrik

Ahhoz, hogy a vírus elvonultával a balatoni vállalkozók újból megnyithassák kapuikat a vendégek előtt hatalmas segítségre van szükségük. A jelenlegi kedvezmények a nyárvégéig segítik a vállalkozókat a terheik csökkentésében, azonban, ha a vészhelyzet hosszabbításra kerül, akkor ezen kedvezmények hosszabbítására is szükségük lesz. Ez az időszak mindenki számár nehéz, főleg ebben a szektorban. A borászatok azonban talán kicsivel könnyebben tudják majd átvészelni ezt a helyzetet, mivel termékeiket kiskereskedelemben is értékesítik, a nagykereskedelmi kiesést talán ezzel kicsit enyhíthetik. A szállodai szolgáltatás és a vendéglátás az, ami a legérintettebb jelen helyzetben, és itt is a nagy munkaerőigénnyel rendelkezőknek a legnehezebb.

Biztos vagyok benne, hogy ez az iparág világszinten megszenvedi ezt a helyzetet – ugyanúgy a balatoni vállalkozók is megfogják szenvedni ezt. Várhatóan sokan fognak tönkre menni

– mondta az elnök.

A járvány az egész világon negatív hatással van a turizmusra. Kérdéses, hogy a külföldi vendéglátók hogyan tudják átvészelni ezt az időszakot. Képesek-e fenntartani vállalkozásaikat és mennyi időre van szükségük, hogy újra induljanak.

Számítások szerint legalább tíz-tizenkét hónap szükséges ahhoz, hogy a külföldi vendéglátás újrainduljon és felfusson. Ebben – a várhatóan – egy évben a környező országokban is folyamatosan fognak létesülni új munkahelyek, nem egyszerre fog megjelenni az a munkaerőigény, ami eddig megvolt, hanem folyamatosan fog felépülni. Ez azt jelenti, hogy azok, akik eddig is kint dolgoztak azok csak lassan fognak tudni visszatérni külföldre munkát vállalni – feltéve, ha vissza akarnak menni.

Azt gondolom, hogy az a munkaerőigény, ami korábban külföldön fennállt az most bizonyosan csökkeni fog, ezáltal nagyon nehéz lesz majd kint elhelyezkedni. Így az elmúlt években a Balatonnál kialakult munkaerőhiány, ami tapasztalható volt a szektorban az ezáltal jelentősen csökkeni fog

– hangsúlyozta Hoffmann Henrik.

A vírus visszahúzódását követően várhatóan a belföldi turizmus erősebb lesz, hiszen nem lehet tudni, hogy a környező országokban milyen állapotok uralkodnak majd a jelen helyzet után. Így valószínű, hogy a biztonságosabb hazai célpontokat választják majd a hosszú bezártság után az utazni vágyók. Így a vidéki szállásadóknál fog megjelenni előszőr a kereslet.

Címlapkép: Getty Images