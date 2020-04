Krízis a Balatonnál: nem épp így tervezték felszámolni szezonalitást

Egyértelműen bajba került a magyar turisztikai szektor az új koronavírus-járvány miatt, pedig ez adja a hazai GDP 12-13 százalékát, miközben mintegy négyszázezer munkavállalónak jelent közvetlen megélhetést, ami a családtagjaikkal együtt egymillió embert takar. Sokuknak most a nulla közelébe esett vagy eshet a bevételük, hiszen a vírus nyomában járó kijárási korlátozás és a határok lezárása több oldalról is visszaveti ennek az ágazatnak a működését. Nem érkeznek ugyanis sem a belföldi, sem a külföldi turisták, pedig a statisztikák szerint az utóbbiak több száz milliárd forintot költenek el nálunk egy átlagos évben. Kivéve most.

A Balaton idegenforgalmi régió hazánk második legnépszerűbb idegenforgalmi célterülete, évente több millió magyar és külföldi turista keresi fel, veszi igénybe a szálláshelyeket, vagy csak egyszerűen megtekinti az idegenforgalmi régió egy-egy látványosságát. Kivéve most.

Ahogy látjuk, rengeteg most a kérdőjel a Balatonon. Alapvetően az a tapasztalat, hogy óriási a riadalom a szolgáltatók körében, hiszen ez egy ismeretlen helyzet, ahol senki sem tudhat biztosan semmit. Bizonytalan, hogy milyen korlátozások lépnek még életbe, hogyan terjed és mikor érhet véget a járvány, de az is kérdéses, hogyan tud utána újra elindulni az élet a világban. A balatoni vendéglátók egy része úgy látja, hogy ugrott a szezon és ki sem tud már idénnyitni. A másik részük viszont próbál pozitív maradni és azt vizionálja, hogy nyár közepén talán már újra ki tud nyitni és a szokásosnál jobban fellendül a szezon, mert mindenki belföldre fog utazni. Szerintem valahol a kettő között van az igazság

– mondta el a HelloVidék kérdésére a HelloVidéknek Szauer Judit, gasztronómiai újságíró, a Balatoni Gasztrotérkép ötletgazdája.

A folyamatosan bővülő és megújuló Balatoni Gasztrotérkép évek óta eligazodni segít a Balaton régióban járó vendégeknek, amely olyan vendéglátóipari egységeket, éttermeket, borászatokat, cukrászdákat és egyéb gasztro-helyszíneket tüntet fel évről-évre, amelyek elkötelezettek a folyamatos és magas minőségű vendéglátás iránt. Az idei projekt még március elején, a járványhelyzet fokozódása előtt elindult. Judit már ekkor felvette a kapcsolatot néhány régi partnerrel és számos új jelentkezővel is. Most azonban úgy tűnik, hogy az idei térképre még hónapokat kell várnunk, és nagy valószínűséggel idén a digitális felületek kapnak majd nagyobb hangsúlyt, de mindez még kérdéses. Minden a gazdasági helyzet változásától és a résztvevőktől is függ, akiknek idén egyértelműen meg kell húzniuk a nadrágszíjat, ha talpon akarnak maradni.

Mindenkivel szeretnék beszélni, és akkor fogom látni, hogy ki-hogyan reagál erre a rendkívüli helyzetre. Készítettünk egy gyors felmérést, amiből leginkább az derült ki, hogy a jelenlegi körülbelül hatvan szolgáltatónak mindössze a 15-20 százaléka maradt valamilyen formában nyitva. Ők leginkább házhozszállítást vagy pick-up ételkiszolgálást biztosítanak. Mi most a digitális felületeken erősítettük meg a jelenlétünket, és minden erőnkkel segítünk abban, hogy összekapcsoljuk a partnereinket a fogyasztókkal, vendégekkel a virtuális térben. A rendelkezésünkre álló felületeken igyekszünk minél több információt adni, azon dolgozunk, hogy amint enyhül a helyzet és lehetővé teszik a körülmények, azonnal tudjuk folytatni a munkát

– tette hozzá a szakember.

Szauer Judit szerint a kisebb vállalkozók kerültek a járványhelyzet miatt most a legnagyobb bajba, de összességében az egész vendéglátásban nagyon súlyos problémákkal szembesültek a cégek.

Gyakorlatilag áll az egész magyarországi turizmus és nem tudhatjuk, hogy mennyi ideig tart. Ahogy látom, csak akkor jöhet majd az enyhülés, amikor a belföldi turizmus újra tud indulni. Ez azonban bizonytalan és addig viszont „ki kell húznia” valahogy a vállalkozásoknak, és sajnos sokan csődbe is mehetnek addig

– mutatott rá Szauer Judit.

A Balatoni Gasztrotérkép most „mini közösségi kampányt” is indított, hogy segítsen. Ennek keretei között összekötik a jelenleg még kiszállító éttermeket, a balatoni, helyi termelőket és a kiszállítást igénylő felhasználókat.

Sokan kérdezték tőlünk, hogy tudunk-e olyan balatoni termelőket, akik kiszállítanak alapanyagot, terméket, egyéb élelmiszert, ezért arra kértük a követőinket, hogy ha tudnak, vagy ők maguk termelők és vállalnak ilyesmit, akkor írják meg nekünk a nevüket, elérhetőségüket és hogy hová vállalnak kiszállítást. Úgy döntöttünk, hogy olyan éttermek is jelentkezhetnek, akiknél van kiszállítás, mert mi összegyűjtjük őket, hogy segíthessünk ezzel összekapcsolni őket

– foglalta össze a vészhelyzet idejére indított, legfrissebb kampányukat a balatoni szakember.

A felhívásra az elmúlt egy hétben többen is jelentkeztek, köztük az 56 hektáros biodinamikus mintagazdaságot működtető Élő Bolygó Alapítvány Szentgál külterületén vagy épp a Vászolyi Sajtmanufaktúra és a nemesvámosi Tekeres Völgyi Birtok. Többen az ország egész területére szállítanak, így a kijárási korlátozás idejére sem kell lemondania senkinek a balatoni ízekről. Ebből pedig az látszik, hogy bár egyértelműen óriási bajba kerültek a vállalkozók a Balaton partján, ezzel egy időben a különböző szektorok szereplői hatalmas összefogásban próbálják megoldani a kialakult helyzetet.

Címlapkép: Getty Images