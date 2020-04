Megszólalt a kormánybiztos: veszélyben Veszprém Európa Kulturális Fővárosa címe?

Veszprém, Pécs után a második magyar város, mely elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. A baranyai megyeszékhellyel ellentétben Veszprém azonban nem egyedül érdemelte ki a kultúra fővárosa rangot, hanem a Bakony-Balaton régióval. Veszprémnek még kicsivel több, mint két év áll rendelkezésére, hogy megvalósítsa a pályázatban vállaltakat, hiszen majd csak 2023-ban viselheti hivatalosan az Európa Kulturális Fővárosa címet.

A Veszprém-Balaton 2023 szervezői azonban már korábban szerették volna megkezdeni a programokat, így sajnos ezekre is kihatással van a koronavírus-járvány. Tehát a felvezetőévek egyes rendezvényei mondhatni veszélybe kerültek, azonban a 2023-ra tervezett eseményeket előreláthatólag nem befolyásolja a járvány.

Egyrészt jól állunk az előkészületekkel, mert korán kezdtük, másrészt a legrosszabbkor ért minket a koronavírus-járvány, illetve az azzal kapcsolatos korlátozás. Jól állunk, mert áll már a munkaszervezet, világosak a céljaink, sőt, elkötelezett szakembereinknek köszönhetően már azon gondolkoztunk, hogy áprilistól elkezdjük megvalósítani elképzeléseinket. Az volt a célunk, hogy az Európa Kulturális Fővárosa vállalkozás időtartamát egy kicsit – nem hivatalosan persze – meghosszabbítjuk, és egy-két elemet már 2023-at megelőzően kipróbálunk, illetve – amennyiben sorozatról van szó – elindítunk. Áprilisban kezdtük volna az első programokat, de ezeket sajnos rögtön le is kellett mondani a kijárási korlátozások miatt

– fogalmazott Dr. Navracsics Tibor.

A szervezőknek még több, mint két év áll rendelkezésükre, hogy felkészüljenek, és a pályázatban foglaltakat előkészítsék. Így nagy valószínűséggel 2023-ban már minden adott lesz, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton régió, megérdemelten képviselje az európai kultúrát.

Mi sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint Rijeka/Fiume vagy Galway, akiknek az idei év áll csak rendelkezésükre, hogy megvalósítsák a programot, amivel elnyerték az Európa Kulturális Fővárosa címet. Mi csak 2023-ban kerülünk sorra, így tulajdonképpen van még két és fél évünk a felkészülésre. Ebből adódóan a mi ütemezésünknek nem jelent különösebb kiesést a mostani időszak. Reméljük, hogy amit most terveztünk, de nem tudtuk megvalósítani, a jövőben még megszervezhető. Ahol talán érzékenyebb ennek a pár hónapnak a hiánya, az a régió településeivel, a polgárokkal és a települések vezetőivel folytatott közvetlen párbeszéd. Szerettük volna már ebben a félévben alaposabban is megismertetni őket terveinkkel, illetve a vállalkozásból adódó lehetőségekkel. Remélem azonban, hogy ezt is tudjuk pótolni a közeljövőben

– mondta a kormánybiztos.

Jelen helyzetben a szervezőknek sajnos el kellett halasztani a mostani időszakra tervezetett programokat, így például a májusra tervezett Táncfesztivált őszre ütemezték át. Hasonlóképpen a Filmpiknik című rendezvényt is, amit június közepén első alkalommal rendeztek volna meg hagyomány teremtő szándékkal.

A nagy kérdés a nyári fesztiváljaink sorsa, hiszen a városban és a térségében számos olyan méltán híres fesztivál létezik, amely már része az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatnak. Csak ha a veszprémi eseményeket vesszük sorra, akkor július-augusztusban a Veszprémfest, az Utcazene Fesztivál vagy éppen az Auer Fesztivál közül talán némelyik sokaknak ismerős. Ezek sorsa még nem dőlt el, nagymértékben függ attól, hogy mit hoz a közeljövő a járvány elleni küzdelemben

– hangsúlyozta Dr. Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosáért felelős kormánybiztos

A járvánnyal azonban nem áll meg az élet, csak egy kicsit átalakul. Keresni kell a lehetőségeket és alkalmazkodni kell a kialakult helyzethez. Nagyon sok megoldás áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy folytassuk a mindennapi életünket a megszorítások ellenére is. Ezeket keresték meg a szervezők is és a #maradjotthon szellemiségéhez igazították munkájukat.

Elsődleges törekvésünk az, hogy a kényszerű változtatások ellenére is fenntartsuk a felkészülés lendületét. Nemcsak azt tartjuk fontosnak, hogy az itt dolgozók elkötelezettségét megőrizzük, hanem hogy a szélesebb közvélemény számára is érdekesek tudjunk maradni. Ugyanakkor az is nyilvánvaló számunkra, hogy az elmaradt rendezvények helyett nem tudunk egyenértékű attrakciót biztosítani. Az online tér számunkra is biztosít azért lehetőséget, hogy továbbra is tartsuk a kapcsolatot az irántunk érdeklődőkkel. Ezért indítottuk például az EKF ABC című sorozatunkat, ahol rövid videókban számolunk be megváltozott munkánkról, illetve a jövőbeni terveinkről

– emelte ki az Európa Kulturális Fővárosáért felelős kormánybiztos.

A koronavírus-járvány remélhetőleg nem húzódik el annyira, hogy kihatással legyen a 2023-ra tervezett programokra. Mivel korán megkezdődtek az előkészületeik, így időarányosan jól állnak a munkálatok. Ezen felül várhatóan az anyagi háttér is biztosított lesz, ahhoz, hogy a térségben – ahogy a tervekben is szerepel – minőségi programmal tudjanak szolgálni a kultúra iránt érdeklődők számára.

