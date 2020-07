Rengeteg magyar feledkezik meg erről nyaralás előtt: de vajon megéri költeni rá?

A különböző felmérések szerint a magyarok egy jelentős része idén semmiféle külföldi nyaralást nem tervez, inkább itthon tölti el a szabadságát. De ha nincs külföldi utazás, akkor nincs utasbiztosítás sem? Vagy mégis? Egyre több hazai társaság látja meg a potenciált a belföldi utasbiztosítások értékesítésében, de valóban szükségünk van rájuk? Ezt a témát járja körül cikkében a Pénzcentrum.

Az utasbiztosítások jelentős részét nem meglepő módon nyáron kötik, a nyaralások előtt: a tavalyi adatok szerint valamivel több mint 40 százalékukat. Idén azonban más a helyzet, hiszen több egymástól független felmérésből is az derül ki, hogy

a magyarok idén nyáron sokkal óvatosabban nyaralnak, legalábbis az előző évekhez képest.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt határzár feloldását követő időszakban is terveznek utazni, de már mások a prioritások. Egy nemrég készült felmérésből, melyben 6000 embert kérdeztek meg, az derült ki, hogy a magyarok egy jelentős része határon belül marad, 50 százalékuk a nyár végére vagy őszre tolta ki következő utazását, 18 százaléknyian pedig csak jövőre terveznek útra kelni.

A magyar munkavállalók 82 százaléka fog még idén szabadságra menni, nyaralást viszont csak 40...

Ám aki útra kel is inkább a tengeren innen marad: a már megkötött utasbiztosítások tanúsága szerint a külföldre indulók több mint fele Horvátországba (35,3%) és Ausztriába (15%) indult el pihenni, Európán kívüli célpontra szinte nem is kötöttek biztosításokat a magyarok. Mint tudjuk, a koronavírus még mindig jelen van hazánkban is, és úgy tűnik mé hosszabb ideig együtt kell vele élnünk, áldozatokat kell hoznunk, például azt, hogy kevesebbet utazunk. De a biztosítóknak is hatékony választ kell találniuk az így kiesett bevételeik pótlására.

Jelenleg 4-5 biztosító is kínál ilyen belföldi utasbiztosításokat. Ezek a konstrukciók már legalább egy évtizede jelen vannak, népszerűségük azonban mindig is jóval szerényebb volt a külföldi utasbiztosításokénál. A koronavírusjárvány idén sokakat tartott belföldön, ezért most jobban a fókuszba kerültek, többen is veszik igénybe ezt a biztosítást

- mondta el a Pénzcentrum kérdésére Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője.

A belföldi utasbiztosításban olyan klasszikus utasbiztosítási fedezetek szerepelnek, mint a poggyászbiztosítás, útlemondás (sztornó) biztosítás, vagy éppen gépjárműassistance-szolgáltatás. Emellett olyan egészségügyi problémákkal kapcsolatos térítéseket is nyújt, mint a betegszállítás költsége, a nyaralás megszakítása miatt ki nem használt szállásköltség térítése, vagy éppen az utazás során elszenvedett baleset miatt járó táppénzkiegészítés. A különböző balesetek (pl. csonttörések, baleseti eredetű égés, állatharapás) után fizet egy összegben a CHERRISK Belföldi Utasbiztosítása. Ennek a biztosításnak a különlegessége, hogy több extrém sport is beletartozik a fedezetbe, így az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek különösen jó választás lehet, ha szeretnének felkészülni a váratlan eseményekre. (A pontos fedezeteket mindig az adott biztosító szerződési feltételei tartalmazzák, és komoly eltérések lehetnek a külföldi és a belföldi utasbiztosítások között, épp ezért választás előtt mindig javasoljuk ezek átolvasását).

